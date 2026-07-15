Ραπίντ Βιέννης - Παναθηναϊκός 4-1: Ήττα με πολλά αμυντικά κενά στο τελευταίο φιλικό πριν την Πάκσι

Πρώτη ήττα στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας για τον Παναθηναϊκό του Τζέικομπ Νίστρουπ. Οι «πράσινοι» υπέπεσαν σε εύκολα λάθη, δέχτηκαν τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο και ένα ακόμα από απευθείας εκτέλεση κόρνερ στο 89' και ηττήθηκαν με 4-1 από την Ραπίντ στη Βιέννη.

Με την ατμόσφαιρα στις κερκίδες να είναι εντυπωσιακή, λόγω της φιλίας μεταξύ των οπαδών των δύο συλλόγων, το «τριφύλλι» εμφάνισε αδυναμίες στο τρανζίσιον και στην ανασταλτική του λειτουργία, πράγματα που δεδομένα θα προσέξει ο νέος τεχνικός ενόψει της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων απέναντι στην Πάκσι για το Conference League.

Ανησυχία για τον τραυματισμό του Ίνγκασον στο έξτρα 30λεπτό, ο οποίος αποχώρησε δείχνοντας να πονά αρκετά στο γόνατο.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός δημιούργησε την πρώτη ευκαιρία του αγώνα στο 9ο λεπτό, με τον Τσέριν να επιχειρεί ένα μακρινό δυνατό σουτ και την μπάλα να φεύγει λίγο πάνω από την εστία της Ραπίντ.

Στην δική τους μεγάλη στιγμή οι Αυστριακοί πήραν το προβάδισμα. Ο Τουμπά έκοψε προσωρινά, η μπάλα στρώθηκε στον αμαρκάριστο Τίλιο και αυτός από το ύψος του πέναλτι νίκησε τον Πένια για το 1-0 στο 14'.

Τέσσερα λεπτά αργότερα ο σκόρερ του αγώνα σημάδεψε το δοκάρι του Παναθηναϊκού, σε ένα πρώτο 20λεπτο στο οποίο η Ραπίντ πατούσε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Οι «πράσινοι» έφτασαν κοντά στην ισοφάριση στο 19' με τον Ταμπόρδα να να πλασάρει και τον αντίπαλο τερματοφύλακα να αποκρούει, σε μια φάση που έφτιαξε μόνος του ο επίμονος Ραστόντερ.

Ο Αργεντίνος απείλησε εκ νέου στο 35', έπειτα από μια ωραία συνεργασία με τον Ζαρουρί βρέθηκε στην περιοχή και δεν κατάφερε να στείλει στα δίχτυα την μπάλα.

Αντί να ισοφαρίσει, ο Παναθηναϊκός δέχτηκε και 2ο γκολ από τους Αυστριακούς. Το παράλληλο γύρισμα του Ντεμίρ κόντραρε στον Κυριακόπουλο, ο Τουμπά δεν ακολούθησε τον Άνταμσεν και αυτός με απλή επαφή την έστειλε στα δίχτυα του Πένια.

Στο 43ο λεπτό από μια ακόμα λανθασμένη εκτίμηση της «πράσινης» άμυνας ο Χαινταρά βρέθηκε σε θέση βολής και έβαλε το όνομα του στον πίνακα των σκόρερ, σε ένα άκρως προβληματικό ανασταλτικά μέρος για την ομάδα του Νίστρουπ.

Πολύ καλύτερα άρχισε το 2ο μέρος ο Παναθηναϊκός. Αφού απείλησε με τα σουτ των Τσέριν και Αντίνο στο 48', ήρθε στο 52' η κεφαλιά του Ραστόντερ που έδιωξε σε κόρνερ ο τερματοφύλακας της Ραπίντ σε κόρνερ.

Μετά το πρώτο τέταρτο και λόγω των πολλών αλλαγών ο ρυθμός του αγώνα έπεσε αισθητά, με την επόμενη τελική να σημειώνεται στο 83' από τον Παντελίδη να πλασάρει άστοχα από ευνοϊκή θέση.

Η Ραπίντ παραλίγο να σκοράρει και 4ο τέρμα, με τον Πένια να αποκρούει εντυπωσιακά το σουτ του Όσβαλτ. Εν τέλει το γκολ ήρθε από απευθείας εκτέλεση κόρνερ του Σβάουμπ, με τον Ισπανό κίπερ να αιφνιδιάζεται από τα φάλτσα της μπάλας.

Στο έξτρα τριαντάλεπτο ο Παναθηναϊκός κατάφερε να βρει το γκολ της τιμής, σε μια καλή αντεπίθεση που άρχισε από το κλέψιμο του Γιάγκουσιτς. Ο Κροάτης συνεργάστηκε με τον Τεττέη, αυτός έστρωσε στον Παντελίδη που πλάσαρε ιδανικά για το 4-1.