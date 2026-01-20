Ράσμουσεν από Νταβός: «Φτάνει πια με τις κολακείες στον Τραμπ - Το μέλλον το ΝΑΤΟ διακυβεύεται»

Το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει την πιο σοβαρή κρίση στην ιστορία του, μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, και είναι καιρός να σταματήσει να «κολακεύει» τον Αμερικανό πρόεδρο, δήλωσε ο πρώην επικεφαλής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας Άντερς Φογκ Ράσμουσεν.

Μιλώντας σε διεθνή πρακτορεία από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, ο Δανός πρώην γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ τόνισε πως η Ευρώπη θα πρέπει να ανταποδώσει σκληρά οικονομικά αν οι ΗΠΑ επιβάλουν δασμούς στους συμμάχους του ΝΑΤΟ που έστειλαν στρατεύματα στη Γροιλανδία.

«Είναι πραγματικά το μέλλον του ΝΑΤΟ που διακυβεύεται», δήλωσε ο Ράσμουσεν, που διετέλεσε πρωθυπουργός της Δανίας από το 2001 έως το 2009 και επικεφαλής του ΝΑΤΟ, από το 2009 έως το 2014.

«Αυτή δεν είναι μόνο μια κρίση για το ΝΑΤΟ, είναι μια κρίση για ολόκληρη τη διατλαντική κοινότητα και μια πρόκληση για τον κόσμο, για τη διεθνή τάξη που γνωρίζουμε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», δήλωσε.

«Ο καιρός για κολακείες τελείωσε»

«Ο καιρός για κολακείες τελείωσε. Φτάνει πια! Δεν έχει αποτέλεσμα. Το γεγονός είναι ότι ο Τραμπ σέβεται μόνο τη δύναμη και την ισχύ. Και την ενότητα. Αυτό ακριβώς πρέπει να δείξει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή», είπε.

«Αν ο Τραμπ επιτεθεί στη Γροιλανδία και εξαπολύσει στρατιωτική δράση εναντίον της, αυτό θα σήμαινε ουσιαστικά το τέλος του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η κρίση αποσπά επίσης την προσοχή από τον πόλεμο στην Ουκρανία, «μια πραγματική απειλή».

«Όλοι μιλάνε τώρα για τη Γροιλανδία, η οποία δεν αποτελεί πραγματική απειλή για την ασφάλεια του Βόρειου Ατλαντικού», προειδοποίησε.

Παράλληλα ανέφερε ότι δεν επικρίνει ηγέτες όπως ο νυν επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο οποίος αναφέρεται συχνά με επαίνους στον Τραμπ. Αλλά ο Ράσμουσεν είπε ότι ήρθε η ώρα για μια νέα προσέγγιση από την Ευρώπη.

Όπως τόνισε, ο Μηχανισμός Αποτροπής Μέσων Εξαναγκασμού (Anti-Coercion Instrument, ACI), το αποκαλούμενο «εμπορικό μπαζούκα» της ΕΕ, που παρέχει ευρείες εξουσίες για την αντιμετώπιση οικονομικών πιέσεων, θα πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι, αφού ο Τραμπ απείλησε με δασμούς οκτώ ευρωπαϊκές χώρες μέχρι να επιτραπεί στις ΗΠΑ να αγοράσουν τη Γροιλανδία.

Το σχέδιο των τριών σημείων

Ο Ράσμουσεν πρότεινε ένα σχέδιο τριών σημείων για την εκτόνωση της κρίσης που περιλαμβάνει την επικαιροποίηση μιας συμφωνίας του 1951 μεταξύ των ΗΠΑ και της Δανίας που επιτρέπει στις αμερικανικές δυνάμεις και τις στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία να συμπεριλάβουν μια ενισχυμένη παρουσία του ΝΑΤΟ εκεί. Επίσης ένα επενδυτικό σύμφωνο για να βοηθήσει τις αμερικανικές και ευρωπαϊκές εταιρείες να εξορύσσουν ορυκτά στη Γροιλανδία και «ένα σύμφωνο σταθεροποίησης και ανθεκτικότητας» για την αποτροπή κινεζικών και ρωσικών επενδύσεων σε κρίσιμους τομείς εκεί, είπε.

«Μπορούμε να ικανοποιήσουμε όλα τα αιτήματα του Ντόναλντ Τραμπ», υποστήριξε. Εκτός από ένα: την παραχώρηση της Γροιλανδίας, η οποία «δεν πωλείται και, ως ειδικός σε θέματα ακινήτων, θα πρέπει να γνωρίζει ότι αν ένα ακίνητο δεν τίθεται προς πώληση, δεν μπορείς να το αγοράσεις».

Ο ίδιος τόνισε ότι δεν έχει παρουσιάσει το σχέδιο σε Δανούς ή άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους, αλλά θα το συζητήσει με συνέδρους στο Νταβός.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.