Ρεάλ- Χάποελ 102-75: Άνετη επικράτηση για τη «Βασίλισσα» και 2-0 στη σειρά

Με την ίδια «συνταγή» όπως στο πρώτο παιχνίδι η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε «άνετα» της Χάποελ Τελ Αβίβ με 102-75 και έκανε το 2-0 στη σειρά των Playoffs της EuroLeague.

Κορυφαίος για τους Μαδριλένους ήταν για ακόμη ένα παιχνίδι ο Φακούντο Καμπάτσο με 22 πόντους, 5 ασίστ και 2 ριμπάουντ και μαζί με τον Γκαρούμπα οδήγησαν τη Ρεάλ σε αυτή την άνετη επικράτηση.

Για τη Χάποελ ο Οτούρου με την απουσία του Έντι Ταβάρες, ήταν αυτός που προσπάθησε για τους Ισραηλινούς να τους κρατήσει στο παιχνίδι με 19 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Επομένως μετά από εκείνο του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού αλλά και της Φενέρμπαχτσε είναι ένα ακόμη ζευγάρι που πηγαίνει στην αντίπαλη έδρα με σκορ 2-0.

Επόμενη αναμέτρηση για τις δύο ομάδες στη Βουλγαρία την Τρίτη (5/5) και ώρα 19:00.