Ρεάλ Μαδρίτης: Γιατί η ανακαίνιση του «Μπερναμπέου» οδηγεί σε περισσότερους τραυματισμούς

Η ανακαίνιση του «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» χαιρετίστηκε από τον ποδοσφαιρικό κόσμο ως μία από τις σπουδαιότερες επενδυτικές κινήσεις της Ρεάλ Μαδρίτης τα τελευταία χρόνια. Όμως μία νέα θεωρία που αναπτύχθηκε στην Ισπανία υποστηρίζει πως η τεχνολογία που χρησιμοποιείται στο νέο «στολίδι» των μερέγχες οδηγεί σε περισσότερους τραυματισμούς.

Στο καινούργιο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» χρησιμοποιείται η υπερσύγχρονη αρχιτεκτονική τεχνική του αναδιπλούμενου αγωνιστικού χώρου. Ο Φλορεντίνο Πέρεθ επιχείρησε να αναδείξει το «Μπερναμπέου» σε ένα πολυχώρο, στον οποίο θα μπορούν μέσα σε ελάχιστες ημέρες να διεξάγονται διαδοχικά συναυλίες, αγώνες τένις, αγώνες ποδοσφαίρου, αλλά και αγώνες αμερικανικού football. Για να τα καταφέρει, έχει χτίστει ένα μοντέρνο γήπεδο, στο οποίο ο αγωνιστικός χώρος μπορεί να αντικατασταθεί μέσα σε ελάχιστες ώρες.

Τι είναι ο αναδιπλούμενος αγωνιστικός χώρος - Γιατί διαφέρει από τα παραδοσιακά γήπεδα

Σύμφωνα με το αρχιτεκτονικό σχέδιο του ανακαινισμένου «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», ο αγωνιστικός χώρος στον οποίο διεξάγονται τα παιχνίδια της Ρεάλ στέκεται σε μία αναδιπλούμενη πλατφόρμα συγκεκριμένου πλάτους. Στα παραδοσιακά γήπεδα ποδοσφαίρου, το χορτάρι έχει βάθος 25 εκατοστών περίπου.

Όμως, επειδή κάτω από τον αγωνιστικό χώρο του «Μπερναμπέου» υπάρχουν ακόμη τέσσερις πλατφόρμες που εξυπηρετούν άλλες χρήσεις του πολυχώρου, το χορτάρι είναι λιγότερο βαθύ, γιατί πρέπει λόγω κατασκευαστικών προδιαγραφών να είναι πιο ελαφρύ. Οι αναδιπλούμενοι αγωνιστικοί χώροι χτίζονται με πολύ διαφορετικό τρόπο από τον αγωνιστικό χώρο στα παραδοσιακά γήπεδα. Αντί για μία βαθιά στρώματα χώματος, χρησιμοποιείται μία λεπτή επιφάνεια πάνω σε μία συμπαγή βάση, ώστε ολόκληρος ο αγωνιστικός χώρος να μπορεί να μετακινείται.

Η νέα θεωρία που εξηγεί τους τραυματισμούς της Ρεάλ Μαδρίτης

Από το 2023, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει αντιμετωπίσει συνολικά 7 τραυματισμούς ρήξης χιαστού. Όλοι τους, συνέβησαν είτε στον αναδιπλούμενο αγωνιστικό χώρο του «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», είτε στα βοηθητικά γήπεδα της Ρεάλ, στα οποία που χρησιμοποιείται η ίδια τεχνολογία. Αν παρατηρήσετε τους τραυματισμούς, είναι όλοι ίδιοι. Το πόδι στήριξης «κολλάει» στο χορτάρι.

DAVID ALABA IS BACK.



He's returned 399 days after an ACL injury to an incredible ovation from Real Madrid fans.



Good to see one of the most decorated players back on the pitch! pic.twitter.com/NIIzm4KoYl — DW Sports (@dw_sports) January 20, 2025

Στην τεχνολογία του αναδιπλούμενου αγωνιστικού χώρου, το χαμηλότερο τμήμα της πλατφόρμας συμπιέζεται. Οι τάπες «βουλιάζουν» στο συμπαγές χώμα, το οποίο όμως είναι τόσο πυκνό, που συχνά δεν επιτρέπουν στο πόδι να «απελευθερωθεί», προκαλώντας τραυματισμούς.

Το παράδειγμα της Τότεναμ

Το υπερσύγχρονο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», δηλαδή ίσως είναι ο λόγος που οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης υποφέρουν από βαρύτατους τραυματισμούς. Και μπορεί οι ισχυρισμοί να μην έχουν επιβεβαιωθεί έως τώρα, όμως τα στοιχεία που μας έρχονται από την Αγγλία ενισχύουν τη θεωρία πως η νέα τεχνολογία ενδέχεται να λειτουργεί επιβαρυντικά.

Η Τότεναμ, η μοναδική ομάδα που χρησιμοποιεί την αρχιτεκτονική τεχνική του αναδιπλούμενου αγωνιστικού χώρου πέραν της Ρεάλ, ήταν δεύτερη στη λίστα των ομάδων με τους περισσότερους τραυματισμούς στην περσινή Premier League.

Στο Νησί, οι συνεχόμενοι τραυματισμοί των παικτών της Τότεναμ αποδίδονται στο ιατρικό επιτελείο της ομάδας. Αλλά, κανείς στην πραγματικότητα δε μπορεί να μιλήσει με βεβαιότητα για τους παράγοντες πίσω από τα ιατρικά προβλήματα που προκύπτουν, αφού οι τραυματισμοί μπορεί να οφείλονται σε πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Το μόνο σίγουρο πάντως, είναι πως τα επόμενα χρόνια το ζήτημα των αναδιπλούμενων αγωνιστικών χώρων θα μας απασχολήσει έντονα, αφού η σύγχρονη αυτή τεχνολογία είναι μία «μοντέρνα» τάση στα νεόκτιστα γήπεδα και ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί από περισσότερους συλλόγους.