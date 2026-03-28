Ρεάλ Μαδρίτης: Η εντυπωσιακή άφιξη του πούλμαν της ομάδας για τον αγώνα με την Μάντσεστερ Σίτι

Οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης στάθηκαν για άλλη μια φορά στο πλευρό της ομάδας κατά την άφιξή της στο στάδιο Μπερναμπέου. Οι Μαδριλένοι συγκεντρώθηκαν στην Πλάθα ντε λος Σαγράδας Κοραζόνες για να υποδεχτούν μεγαλοπρεπώς την ομάδα του Αρμπελόα πριν από τον αγώνα της με τη Μάντσεστερ Σίτι στον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» του Champions League.

Οι οπαδοί της «Βασίλισσας» δημιούργησαν εξαιρετική ατμόσφαιρα με συνθήματα και καπνογόνα δείχνοντας την στήριξη τους στην ομάδα που τελικά την επηρέασε και θετικά, καθώς κατάφερε να πάρει την νίκη με 3-0 και να βάλει τις βάσεις για την πρόκριση που κλείδωσε μετά απο μια εβδομάδα στην Αγγλία με το επίσης υπέρ της 2-1.

Δείτε το παρακάτω βίντεο με την υποδοχή της ομάδας του Αρμπελόα: