Ρεάλ Μαδρίτης: Ο «αγαπημένος» Μουρίνιο και στο βάθος ο προπονητής... του Μέσι

Η Ρεάλ Μαδρίτης κοιτάζει συνεχώς υποψήφιους για τον πάγκο της, αφού μετά τη λύση του συμβολαίου με τον Αρμπελόα το ερχόμενο καλοκαίρι η θέση θα μείνει «κενή».

Ο «αγαπημένος» του Πέρεθ

Σύμφωνα με το «The Athletic», ο Ζοζέ Μουρίνιο είναι ο αγαπημένος του προέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, για να αντικαταστήσει τον Άλβαρο Αρμπελόα στη θέση του προπονητή.

Ο «Special One», είναι πολύ ψηλά στις σκέψεις των Μαδριλένων για επιστροφή μετά το 2013, σε μια δύσκολη περίοδο για την ομάδα, αφού μένει για δέυτερη χρονιά χωρίς κάποια σημαντική κατάκτηση τροπαίου όπως επισημαίνει η εφημερίδα: «Ο Πέρεθ θέλει να ξαναχτίσει ένα πρότζεκτ που έχει περιέλθει σε τέλμα, με τη Ρεάλ να οδεύει προς το τέλος μιας δεύτερης συνεχόμενης σεζόν χωρίς να κατακτήσει κάποιο σημαντικό τρόπαιο, όπως η La Liga, το Champions League ή το Copa del Rey».

Ο υποψήφιος προπονητής του...Μέσι

Ο λόγος για τον Λιονέλ Σκαλόνι, σύμφωνα με τον ραδιοφωνικό σταθμό «El Partizado de Cope» , που μάλιστα προπωνεί ακόμα τον Λιονέλ Μέσι, στην εθνική Αργεντινής.

Προφανώς οι προσδοκίες για τον Σκαλόνι είναι υψηλές και σίγουρα έχει παίξει τον «ρόλο» της,η κατάκτηση του Μουντιάλ το 2022 στο Κατάρ, κρατώντας το «τιμόνι» και οδηγώντας τη «παρέα» του Μέσι στη κορυφή του κόσμου.