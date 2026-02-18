Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Κλοπ ζήτησε να φύγει ο Μπέλιγχαμ για να αναλάβει - Με ποια ομάδα συμφώνησε ο Άγγλος

Ο Γιούργκεν Κλοπ φαίνεται να είναι στα κυρίαρχα ονόματα για να καθίσουν στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Γερμανός τεχνικός όμως φαίρεται πως είχε κάποιες απαιτήσεις πριν πει το ναι στον Φλορεντίνο Πέρεθ.

Ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ ζήτησε από την διοίκηση της Ρεάλ δυο στόπερ, δυο μέσους, την επιστροφή του Έντρικ από την Λυόν όπου είναι και δανεικός, και τέλος να πωληθούν δυο ποδοσφαιριστές της ομάδας. Αυτοί οι δυο ποδοσφαιριστές είναι ο Εντουάρντο Καμαβινγκά και ο Τζούντ Μπέλιγχαμ.

Μάλιστα ο Μπέλιγχαμ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, φαίνεται να «έχει καταλήξει σε καταρχήν συμφωνία με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ώστε να διευκολυνθεί μια άμεση αποχώρηση αν υπάρξει αλλαγή στην τεχνική ηγεσία». Η ιστοσελίδα football365.com αναφέρει: «Η κίνηση εξαρτάται αποκλειστικά από την άφιξη του Γιούργκεν Κλοπ. Αν ο Γερμανός προπονητής δεν καταλήξει στο Σαντιάγο Μπερναμπέου, ο μέσος σκοπεύει να παραμείνει στον σύλλογο».

«Η κίνηση αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής προστασίας. Ο Τζουντ Μπέλινγχαμ δεν θέλει να περιμένει τον νέο προπονητή να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του ή να περιορίσει την επιρροή του στην ομάδα. Προτιμά να κινηθεί προληπτικά και να εξασφαλίσει έναν προορισμό όπου θα διατηρήσει το στάτους του και θα είναι η κεντρική φιγούρα του πρότζεκτ. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του προσφέρει αυτό το στάτους, καθώς και έναν δομικό ρόλο μέσα στην ομάδα, παρόμοιο με εκείνον που είχε στη Ρεάλ Μαδρίτης».