Ρεάλ Μαδρίτης: Ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι για τον τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό

Η ώρα του μεγάλου τελικού της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης πλησιάζει.

Η «Βασίλισσα» μπορεί να επικράτησε εύκολα επί της Βαλένθια στον ημιτελικό της Παρασευής (22/5), αλλά δεν πάευει να μετράει απώλειες. Συγκεκριμένα, στο προχθεσινό παιχνίδι αποχώρησε ο Ουσμάν Γκαρούμπα, την ίδια στιγμή που παραμένουν στα πιτς οι Ταβάρες και Λεν.

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο θα «αναγκαστεί» να καλύψει τα κενά, με τους Λάιλς και Οκέκε. Ο Καναδός μάλιστα, στον ημιτελικό πέτυχε 17 πόντους ενώ μετρούσε είχε 13.1 πόντους με 54.6% δίποντο, 44.1% τρίποντο, 4.4 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ μέσο όρο στη regular season.

Κανένας από τους δυο παίκτες δεν είναι ουσιαστικά σέντερ αλλά μπορούν να ανταποκριθούν στη συγκεκριμένη θέση, αλλά έχουν δύσκολο έργο κόντρα σε μια πολύ δυνατή τριάδα με Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ και Ταϊρίκ Τζόουνς.

Οι 11αδα του Σκαριόλο

Ο Ισπανός τεχνικός θα έχει στη διάθεσή του 11 παίκτες, οι οποίοι είναι: Τρέι Λάιλς, Αλμπέρτο Αμπάλδε, Τσούμα Οκέκε, Φακούντο Καμπάτσο, Μάριο Χεζόνια, Σέρχιο Γιουλ, Τεό Μαλεντόν, Γκάμπριελ Ντεκ, Αντρές Φελίζ, Αλμάνσα και Προσίντα.