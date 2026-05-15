Ρεάλ Μαδρίτης σε κρίση: Τα «Φλορεντίνο, φύγε τώρα» και οι αιχμές του Εμπαπέ προς τον Αρμπελόα

Το κλίμα στη Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει βαρύ μετά τη φετινή απογοητευτική σεζόν, παρά την προσπάθεια του Φλορεντίνο Πέρεθ να στείλει μήνυμα ενότητας μέσω της πρόσφατης συνέντευξης Τύπου του.



Στην αναμέτρηση με την Οβιέδο για την 36η αγωνιστική της La Liga, μερίδα οπαδών των «Μερένγκες» εξέφρασε ανοιχτά τη δυσαρέσκειά της προς τη διοίκηση. Στις εξέδρες του «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» εμφανίστηκαν πανό με συνθήματα κατά του Πέρεθ, όπως «Φλορεντίνο φύγε» και «Ο ένοχος είναι ο Φλορεντίνο», πριν απομακρυνθούν από την ασφάλεια του γηπέδου.

La seguridad del Santiago Bernabéu retira una pancarta a un aficionado que protestaba en la grada.



Η ένταση δεν περιορίστηκε μόνο στα πανό, καθώς ακούστηκαν έντονες αποδοκιμασίες τόσο προς τον πρόεδρο της ομάδας όσο και προς αρκετούς ποδοσφαιριστές. Στο στόχαστρο βρέθηκε ξανά ο Βινίσιους Ζούνιορ, που άκουσε αρνητικά σχόλια από μέρος της εξέδρας.



Ισπανικά δημοσιεύματα αναφέρουν επίσης πως ο Πέρεθ είχε λεκτική αντιπαράθεση με οπαδούς που βρίσκονταν κοντά στη σουίτα των επισήμων κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η ένταση συνεχίστηκε μετά το τέλος του αγώνα, καθώς ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Άλβαρο Αρμπελόα αντάλλαξαν «καρφιά» μέσω δηλώσεων.



Το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν στραμμένο περισσότερο στα όσα συμβαίνουν εκτός γηπέδου και στις αλλαγές που αναμένονται το καλοκαίρι, μετά και την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τη Μπαρτσελόνα.



Το κλίμα στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» ήταν ιδιαίτερα βαρύ για τον Εμπαπέ, ο οποίος αποδοκιμάστηκε έντονα από τους φιλάθλους τόσο κατά την προθέρμανση όσο και τη στιγμή που μπήκε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο. Λίγο πριν, ο Γκαρθία είχε αποθεωθεί κατά την αποχώρησή του, με την αντίδραση της εξέδρας να είναι τελείως διαφορετική όταν εμφανίστηκε ο Γάλλος επιθετικός.

Η κατάσταση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις μετά το φινάλε της αναμέτρησης, όταν ο Εμπαπέ άφησε αιχμές για τον Αρμπελόα, εκφράζοντας δημόσια την ενόχλησή του για τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του. Ο Γάλλος ανέφερε πως θεωρεί ότι βρίσκεται πίσω στις επιλογές της επίθεσης, λέγοντας ότι ο προπονητής τον αντιμετωπίζει ως τέταρτη επιλογή, πίσω από τους Φράνκο Μασταντουόνο, Μπραχίμ και Γκονσάλο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ήταν έτοιμος να ξεκινήσει βασικός, όμως η απόφαση να μείνει εκτός ανήκε αποκλειστικά στον τεχνικό της ομάδας.

🗣️ Mbappé sobre su suplencia frente al Real Oviedo: "Estoy muy bien. Hoy no he sido titular porque Arbeloa me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla".



Η απάντηση του Αρμπελόα ήρθε άμεσα, με τον Ισπανό να διαψεύδει όσα ειπώθηκαν από τον Εμπαπέ. Τόνισε ότι ποτέ δεν ανέφερε κάτι τέτοιο στον ποδοσφαιριστή, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν διαθέτει καν τέσσερις καθαρούς επιθετικούς στο ρόστερ του. Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπήρξε παρεξήγηση στα λόγια του, υπογραμμίζοντας πως δεν γνωρίζει πώς προέκυψε όλη αυτή η ιστορία.