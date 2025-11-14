Ρεάλ Μαδρίτης: Το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» μετατράπηκε σε γήπεδο NFL (vid)

Το πρόσφατα ανακαινισμένο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» βρίσκεται για ακόμη μία φορά σε διαδικασία μεταμόρφωσης. Με μόλις λίγες ημέρες να απομένουν για τη διεξαγωγή του μεγάλου αγώνα ανάμεσα σε Μαϊάμι Ντόλφινς και Γουάσινγκτον Κομάντερς, οι εργασίες στο ιστορικό γήπεδο των Μαδριλένων έχουν «πάρει φωτιά».

Η μετατροπή του «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» από γήπεδου ποδοσφαίρου σε γήπεδο NFL βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα αποδυτήρια των ομάδων έχουν αναμορφωθεί, οι επιγραφές του γηπέδου βαφτήκαν στα χρώματα του NFL, οι κερκίδες πίσω από τις εστίες μεταφέρθηκαν, ο αγωνιστικός χώρος του «Μπερναμπέου» επιμηκύνθηκε και έτσι, η διοίκηση της Ρεάλ εξασφάλισε την πληρότητα των προδιαγραφών που η λίγκα του πρωταθλήματος Αμερικάνικου φούτμπολ είχε θέσει ως προύπόθεση για τη διεξαγωγή του αγώνα.

Τα πλάνα από το αναδιαμορφωμένο χορτάρι του «Μπερναμπέου» είναι εντυπωσιακά, με την εκδήλωση να έχει ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον της αθλητικής κοινότητας στην Ισπανία. Αυτή, άλλωστε θα είναι η πρώτη φορά που διεξάγεται στη Μαδρίτη αγώνας του πρωταθλήματος NFL.

Η μεταμόρφωση του γηπέδου, αφορά και την πρόσοψη του κτιρίου, στην οποία πλέον βρίσκονται κρεμασμένες η σημαία της Ισπανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και του NFL, δίπλα από τεράστια πανό με το λογότυπο της κλειστής λίγκας.

Στο πλαίσιο της διεξαγωγής του αγώνα, η Ρεάλ Μαδρίτης αφιέρωσε ένα κομμάτι της μπουτίκ της προς διάθεση αναμνηστικών προϊόντων του NFL, ενώ το μουσειακό τουρ του γηπέδου, για τις ημέρες πριν τον αγώνα θα περιλαμβάνει και μία έκθεση που εμπεριέχει αντικείμενα από την ιστορία του Αμερικάνικου ποδοσφαίρου.

