Ρεάλ Μαδρίτης - Βαλένθια: Το απόλυτο της «Βασίλισσας» και οι «νυχτερίδες» που θέλουν να το σπάσουν

Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια θα αναμετρηθούν για μία θέση στο τελικό απόψε στις 21:00 στο T-Center. Η «Βασίλισσα» ναι μεν έχει τη φανέλα, αλλά οι «νυχτερίδες» έχουν το πάθος και την όρεξη καθώς είναι πρωτάρηδες σε τέτοια παιχνίδια και θα ήθελαν να αποδείξουν ό,τι δεν βρέθηκαν τυχαία εδώ.

Η παράδοση που καλά... κρατεί

Ένα στατιστικό που έχει η Ρεάλ και θα ήθελε οπωσδήποτε να κρατήσει, είναι ό,τι δεν έχει ηττηθεί ποτέ σε Final Four, στη καινούρια μορφή της διοργάνωσης απέναντι σε συμπατριώτες. Δηλαδή δεν έχει γνωρίσει την ήττα από ισπανική ομάδα και συγκεκριμένα στα ημιτελικά και στη συγκεκριμένη συνθήκη. Έχει αντιμετωπίσει 4 φορές τη Μπαρτσελόνα.

To 2013 που είναι μία διοργάνωση που είναι «χαραγμένη» στη μνήμη των φίλων του Ολυμπιακού καθώς οι ερυθρόλευκοι, έκαναν το back to back στο Λονδίνο, Ρεάλ και Μπαρτσελόνα βρέθηκαν αντιμέτωπες στα ημιτελικά με τη «Βασίλισσα» να παίρνει τη πρόκριση στον τελικό με 67-74. Προπονητές στους πάγκους ήταν οι Πάμπλο Λάσο και Τσάβι Πασκουάλ.

Την επόμενη χρονιά ξαναβρέθηκαν στο ίδιο μονοπάτι στο Final Four του Μιλάνο, εκεί όπου κατακτητής ήταν η Μακάμπι Τελ Αβίβ, του Ντέιβιντ Μπλατ. Οι δύο ομάδες «πολέμησαν» στον ημιτελικό με τους «μερένχες» να παίρνουν ξανά τη πρόκριση με το εμφατικό 100-62 και να χάνουν ξανά το τρόπαιο στον μεγάλο τελικό.

Πηγαίνοντας στα πιο κοντινά και μάλιστα το 2022, σε μία διοργάνωση που έκανε το back to back η Εφές του Εργκίν Αταμάν, ξανά σε ημιτελικό βρέθηκαν αντιμέτωπες οι δύο ομάδες και ποιος άλλος θα έπαιρνε τη πρόκριση από τη Ρεάλ με τελικό σκορ 86-83. Παρότι στο πάγκο της ήταν ακόμα και για τελευταία φορά ο Πάμπλο Λάσο, στη Μπαρτσελόνα στο πάγκο ήταν ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Το 2023 ήταν η τελευταία φορά που βρέθηκαν αντιμέτωπες οι δύο ομάδες ξανά όμως σε ημιτελικό. Η Ρεάλ που εν τέλη κατέκτησε και το τρόπαιο απέναντι στον Ολυμπιακό με εκείνο το μυθικό καλάθι του Σέρχιο Γιουλ, πέρασε ξανά το εμπόδιο των «μπλαουγκράνα» με τελικό σκορ 78-66. Απίστευτα πράγματα εκείνη τη σεζόν από τους Μαδριλένους που γυρίζουν τη σειρά με τη Παρτιζάν από 0-2 σε 3-2 και εν τέλη κατακτούν το τρόπαιο με σουτ 3 δευτερόλεπτα πριν την εκπνοή.

Επομένως βλέπουμε ό,τι στη σύγχρωνη Ευρωλίγκα, η Ρεάλ δε φοβάται τους ισπανικούς «εμφύλιους», αλλά δεν έχει αντιμετωπίσει άλλη ομάδα πέρα από τη Μπαρτσελόνα. Θα καταφέρει η Βαλένθια να σπάσει αυτό το απόλυτο και να βρεθεί στον τελικό της Ευρώπης για πρώτη φορά στην ιστορία της;