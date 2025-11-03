«Real View»: Μουτίδου, Χριστοπούλου, Παπίλα και Καραβοκύρη τα λένε έξω από τα δόντια

Τέσσερις γυναικείες ματιές συνθέτουν από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, την πραγματική εικόνα μόνο μέσα από το OPEN. Το «Real View» κάνει πρεμιέρα στις 21.00 και θα παίζει από Δευτέρα έως Πέμπτη απέναντι από το βαρύ πυροβολικό της μυθοπλασίας κι όποιος αντέξει.

Καταρρίπτοντας τα στερεότυπα

Τέσσερις γυναίκες με έντονα βιώματα και εμπειρίες, τέσσερις ισχυρές προσωπικότητες με τη δική τους ξεχωριστή διαδρομή η κάθε μία στον τομέα της, έρχονται στο OPEN για να καταρρίψουν τα τηλεοπτικά στερεότυπα.

Η νέα εκπομπή του OPEN ουσιαστικά αποτελεί κάτι σαν εξέλιξη του «The Booth» που βλέπαμε τα μεσημέρια του 2020 στο ίδιο κανάλι, με παρουσιάστριες τις Σοφία Μουτίδου, Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Σοφία Κουρτίδου και Κρυσταλλία Ρήγα.

Τι αλλάζει τώρα; Βασικά μένει μόνο η Σοφία Μουτίδου που υποδύεται την Έλενα Χριστοπούλου, την Ελίνα Παπίλα και τη Δάφνη Καραβοκύρη. Οι τέσσερις γυναίκες συναντιούνται στο ίδιο τραπέζι και για πρώτη φορά μιλάνε για όλα όσα απασχολούν, ενδιαφέρουν και «ιντριγκάρουν», χωρίς ταμπού και περιστροφές. Μας καλούν σε μια ζωντανή, διαδραστική συζήτηση για την κοινωνία, τις ανθρώπινες σχέσεις, την πολιτική, το lifestyle, την αστυνομική και τηλεοπτική επικαιρότητα, χωρίς υποκριτικούς καθωσπρεπισμούς.

Ετοιμόλογες και με παρέα

Στο «Real View» τα καυτά θέματα δεν κατατίθενται απλώς, αλλά αναλύονται τολμηρά και αποφασιστικά από τις τέσσερις παρουσιάστριες, που έχουν το θάρρος αλλά και το λόγο να σχολιάσουν, αναμιγνύοντας το χιούμορ με ευφυή διάλογο!

Αυθόρμητες, απενοχοποιημένες, άμεσες και ετοιμόλογες μας καλούν σε μία μεγάλη παρέα με χώρο και χρόνο για όλους, με το κοινό να παρεμβαίνει ζωντανά από το studio, αλλά και από το σπίτι, δίνοντας το δικό του τόνο και ρυθμό και βάζοντας στο κάδρο τη δική του οπτική.

Στο πλατό δεν θα είναι μόνες τους, αφού θα βρίσκονται και καλεσμένοί, πρόσωπα που απασχολούν ή απασχόλησαν την κοινωνία δίνοντας ακόμα μια διαφορετική οπτική ματιά ή μια ανατρεπτική, απελευθερωμένη άποψη.