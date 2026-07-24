Red Code σε 11 περιοχές λόγω της επιδείνωσης του καιρού: Πού αναμένονται μπουρίνια, χαλάζι, κεραυνοί

Ραγδαία θα είναι η μεταβολή του καιρού από σήμερα Παρασκευή (24/7) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις.

Η ΕΜΥ μάλιστα επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ενώ 11 περιοχές έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό από την Πολιτική Προστασία.

Οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο είναι η Λάρισα, η Μαγνησία, οι Σποράδες, η Εύβοια, η Κεντρική Μακεδονία και η Φθιώτιδα, ενώ καταιγίδες προβλέπονται και στην Αττική.

Από το απόγευμα του Σαββάτου ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά, αν και οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να πνέουν. Την Κυριακή, η θερμοκρασία αναμένεται να επιστρέψει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

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Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Η ΕΜΥ λίγο πριν τα μεσάνυχτα επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης κάνοντας λόγο για κόκκινη προειδοποίηση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, κακοκαιρία προβλέπεται από την Παρασκευή (24/7) μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου (25/7) στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Παρασκευή (24/7)

1. Στη κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

2. Στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση), κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

4. Στην ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

5. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Σάββατο (25/7)

1. Στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

2. Στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

4. Στη Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

@flashgrofficial ⛈️ Έντονη αστάθεια φέρνει ο καιρός την Παρασκευή, με ισχυρές καταιγίδες, κεραυνούς, χαλάζι και πολύ δυνατούς ανέμους να επηρεάζουν αρκετές περιοχές της χώρας. 🌧️ Τα φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά από το Ιόνιο και τη βόρεια Ελλάδα προς τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και αργότερα τμήματα της Πελοποννήσου, των Κυκλάδων και του βορειοανατολικού Αιγαίου, ενώ στην Αττική αναμένονται τοπικά ισχυρές καταιγίδες από το απόγευμα. 🌡️ Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση, ενώ από το μεσημέρι του Σαββάτου ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση στις περισσότερες περιοχές. 🎤 Δημήτρης Παπαϊωάννου 📹✂ Γιάννης Τσακμακίδης 🎨 Χριστίνα Κεκεμπάνου ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Σε Red Code 11 περιοχές

Παράλληλα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) για σήμερα 11 περιοχές και συγκεκριμένα τις εξής:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας (συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περιφερειακή Ενότητα Θάσου και Περιφερειακή Ενότητα Έβρου (Νήσος Σαμοθράκη), της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Όπως τονίζει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, ο εθνικός μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Στο πλαίσιο των παραπάνω δήμοι και οι περιφέρειες σε αυτές τις περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους -μπουρίνια-, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, τοπικές χαλαζοπτώσεις) και από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας επικοινώνησε με τις παραπάνω περιφέρειες, ενώ το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.