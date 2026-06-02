Red sprites πάνω από το Θιβέτ: Το εντυπωσιακό φαινόμενο που έμοιαζε με σκηνή επιστημονικής φαντασίας

Ένα εντυπωσιακό βίντεο από το Θιβέτ έχει τραβήξει την παγκόσμια προσοχή, καταγράφοντας τεράστιες κόκκινες στήλες φωτός να αναβοσβήνουν ψηλά πάνω από τα σύννεφα, στη διάρκεια ισχυρής καταιγίδας. Οι εικόνες μοιάζουν σχεδόν εξωπραγματικές: φωτεινές κατακόκκινες λάμψεις, σαν τεράστια πύρινα πλοκάμια, να υψώνονται προς το διάστημα πάνω από την καταιγίδα.

Το φαινόμενο είναι γνωστό ως red sprites και θεωρείται ένα από τα πιο σπάνια και θεαματικά ατμοσφαιρικά γεγονότα που έχουν καταγραφεί. Σε αντίθεση με τους συνηθισμένους κεραυνούς, που εκδηλώνονται μέσα στα σύννεφα ή ανάμεσα στα σύννεφα και το έδαφος, τα red sprites εμφανίζονται πολύ ψηλότερα, στην ανώτερη ατμόσφαιρα.

Το βίντεο που καταγράφηκε πάνω από το Θιβέτ δείχνει πολλαπλές έντονες κόκκινες εκλάμψεις να ξεσπούν πάνω από τις κορυφές των καταιγιδοφόρων νεφών, δημιουργώντας ένα θέαμα που θυμίζει περισσότερο σκηνή ταινίας επιστημονικής φαντασίας παρά συνηθισμένο καιρικό φαινόμενο, όπως αναφέρει το India Today.

⚡️ Rare red sprites were captured above Tibet



These giant flashes appear high above thunderstorm clouds and look more like visual effects from a sci-fi movie than a real natural phenomenon.



Sprites form in the upper atmosphere during powerful thunderstorms due to intense… pic.twitter.com/OfZG4gB1RP — NEXTA (@nexta_tv) June 2, 2026

Τι είναι τα red sprites

Τα red sprites είναι ένας τύπος από τα λεγόμενα Transient Luminous Events (TLEs), δηλαδή «παροδικά φωτεινά φαινόμενα», που εκδηλώνονται πάνω από ισχυρές καταιγίδες.

Εμφανίζονται συνήθως σε υψόμετρο 50 έως 90 χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνεια της Γης. Δεν πρόκειται για «κανονικούς» κεραυνούς, αλλά για πολύ σύντομες φωτεινές εκκενώσεις στην ανώτερη ατμόσφαιρα, οι οποίες προκαλούνται όταν ισχυρές ηλεκτρικές εκκενώσεις χαμηλότερα, μέσα στην καταιγίδα, δημιουργούν έντονα ηλεκτρικά πεδία ψηλά στον ουρανό.

Αυτά τα ηλεκτρικά πεδία διεγείρουν τα μόρια του αζώτου στην ατμόσφαιρα, τα οποία αρχίζουν να εκπέμπουν το χαρακτηριστικό κόκκινο φως. Από εκεί προέρχεται και η εντυπωσιακή τους απόχρωση.

Τα sprites μπορούν να έχουν πολλές μορφές: να μοιάζουν με μέδουσες, με στήλες, με καρότα ή με διακλαδισμένα «πλοκάμια». Οι φωτεινοί κόκκινοι στύλοι που καταγράφηκαν πάνω από το Θιβέτ θεωρούνται από τις πιο δραματικές και θεαματικές μορφές του φαινομένου.

Παρότι μπορούν να εκτείνονται σε δεκάδες χιλιόμετρα στον ουρανό, διαρκούν συνήθως μόλις λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου, γι' αυτό και είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν με γυμνό μάτι.

Γιατί είναι τόσο σπάνιο να τα δούμε

Η φευγαλέα φύση τους είναι ένας από τους λόγους που τα red sprites παρέμειναν για δεκαετίες σχεδόν άγνωστα στο ευρύ κοινό. Παρότι πιλότοι είχαν αναφέρει επί χρόνια μυστηριώδεις λάμψεις πάνω από καταιγίδες, η πρώτη φωτογραφική καταγραφή τους έγινε μόλις το 1989.

Από τότε, η πρόοδος στις κάμερες υψηλής ταχύτητας και στα συστήματα χαμηλού φωτισμού επέτρεψε στους επιστήμονες να τα μελετήσουν πολύ καλύτερα. Ωστόσο, ακόμη και σήμερα παραμένουν ένα σπάνιο θέαμα, καθώς απαιτούν πολύ συγκεκριμένες συνθήκες για να καταγραφούν.

Γιατί εμφανίστηκαν πάνω από το Θιβέτ

Το Θιβέτ θεωρείται ιδιαίτερα ευνοϊκό σημείο για την παρατήρηση τέτοιων φαινομένων. Το μεγάλο υψόμετρο της περιοχής, η πιο αραιή ατμόσφαιρα και οι σχετικά καθαροί ουρανοί διευκολύνουν την παρατήρηση της ανώτερης ατμόσφαιρας.

Την ίδια ώρα, οι καταιγίδες που αναπτύσσονται πάνω από την περιοχή μπορούν να παράγουν τους ισχυρούς κεραυνούς που χρειάζονται για να ενεργοποιηθούν τα sprites. Η χαμηλότερη φωτορύπανση βοηθά επίσης ώστε οι κόκκινες λάμψεις να γίνονται πιο εύκολα ορατές και να καταγράφονται με μεγαλύτερη καθαρότητα.

Με απλά λόγια, το Θιβέτ συνδυάζει δύο βασικούς παράγοντες: τις κατάλληλες καταιγίδες και τις κατάλληλες συνθήκες ορατότητας.

Αυτό που κάνει τις εικόνες από το Θιβέτ τόσο ξεχωριστές είναι ότι καταγράφουν το φαινόμενο με εξαιρετική καθαρότητα και σε ιδιαίτερα θεαματική μορφή, προσφέροντας όχι μόνο ένα σπάνιο οπτικό θέαμα αλλά και πολύτιμο υλικό για την επιστημονική μελέτη της ατμόσφαιρας.

Γιατί ενδιαφέρουν τους επιστήμονες

Πέρα από το ότι οπτικά είναι ιδιαιτέρως εντυπωσιακά, τα red sprites έχουν και μεγάλη επιστημονική αξία. Οι ερευνητές τα μελετούν για να κατανοήσουν καλύτερα πώς αλληλεπιδρούν οι καταιγίδες με την ανώτερη ατμόσφαιρα και το λεγόμενο near-space environment, δηλαδή το τμήμα της ατμόσφαιρας που βρίσκεται κοντά στο διάστημα.

Τα φαινόμενα αυτά μπορούν να επηρεάσουν τη χημεία της ατμόσφαιρας και να προσφέρουν στοιχεία για το πώς μεταφέρεται η ηλεκτρική ενέργεια ανάμεσα σε διαφορετικά ατμοσφαιρικά στρώματα.

Για τους περισσότερους ανθρώπους, βέβαια, παραμένουν πάνω απ' όλα ένα από τα πιο εντυπωσιακά κρυμμένα θεάματα της φύσης: μια κόκκινη, σχεδόν απόκοσμη λάμψη που εμφανίζεται και χάνεται μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου.