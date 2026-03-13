Ρεϊνιόν: Λάβα ηφαιστείου διασχίζει και κόβει στη μέση την εθνική οδό - «Είναι πραγματικά απίστευτο»

Δύο ροές λάβας διέσχισαν έναν δρόμο στη Ρεϊνιόν, το γαλλικό υπερπόντιο ηφαιστειογενές νησί του Ινδικού Ωκεανού, κόβοντάς τον κυριολεκτικά στη μέση, μετά την έκρηξη του Πιτόν ντε λα Φουρνέζ (Piton de la Fournaise), ένα από τα ενεργότερα ηφαίστεια στον κόσμο.

Το όνομά του σημαίνει «Κορυφή του κλιβάνου» και έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, ενώ βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του νησιού. Η έκρηξη σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου, ωστόσο χρειάστηκε ένας ολόκληρος μήνας για να διασχίσει το πυκνό δάσος και να φτάσει στα πρώτα χωριά.

This is the moment that lava from Piton de la Fournaise crossed the RN2 coastal road early this morning 🌋



Το Πιτόν ντε λα Φουρνέζ εκρήγνυται κατά μέσο όρο κάθε εννέα μήνες, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τους 860.000 κατοίκους του νησιού, ενώ μόνο το 2017 εξερράγη τρεις φορές, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα τουρισμού της Γαλλίας.

Οι εκρήξεις συνήθως περιορίζονται μέσα στην καλντέρα, ωστόσο ορισμένες ροές λάβας φτάνουν μέχρι την RN2, που συνδέει τις κοινότητες Saint-Philippe και Sainte-Rose. Το ηφαίστειο υψώνεται στα 2.865 μέτρα και καλύπτει σχεδόν το ένα τρίτο του νησιού, εκρήγνυται συνήθως μία φορά τον χρόνο και στέλνει λάβα να κατεβαίνει από τις πλαγιές της καλντέρας, πλάτους περίπου πέντε μιλίων.

«Είναι μια μοναδική εμπειρία. Δεν νομίζω ότι συνειδητοποιούμε τη δύναμη της φύσης, την απόλυτη δύναμή της», ανέφερε ένας κάτοικος στο France Info. «Είναι απίστευτα συγκινητικό. Νιώθουμε σαν να παρακολουθούμε την αναγέννηση της Γης», πρόσθεσε ένας άλλος. «Είναι πραγματικά απίστευτο, πραγματικά, να βλέπεις ένα ηφαίστειο τόσο κοντά, τη φωτιά, τη λάβα, όλα αυτά. Και το να ξέρεις τι δημιούργησε το νησί της Ρεϋνιόν, είναι πραγματικά εντυπωσιακό», δήλωσε ένας τρίτος.

Η «Διαδρομή της Λάβας»

Το συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο σύμφωνα με τη νομαρχία της Ρεϋνιόν είχε συμβεί για τελευταία φορά το 2007, έχει χαρίσει σε ένα τμήμα του δρόμου μήκους περίπου εννέα μιλίων το παρατσούκλι Route des Laves («Διαδρομή της Λάβας») μεταξύ των ντόπιων. Ο αυτοκινητόδρομος καταστράφηκε αρκετές φορές στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και χρειάστηκαν σημαντικά έργα μηχανικής για την αποκατάστασή του, αφού πρώτα κρύωσε η λάβα.

Οι εκρήξεις εκτός της καλντέρας είναι σπάνιες, καθώς έχουν καταγραφεί μόλις έξι, με την πιο πρόσφατη να σημειώνεται το 1986. Το 1977, η κοινότητα Sainte-Rose εκκενώθηκε πριν μια ροή λάβας διασχίσει τον αυτοκινητόδρομο και καταστρέψει πολλά κτίρια. Η λάβα περικύκλωσε την τοπική εκκλησία και εισήλθε από την μπροστινή πόρτα πριν σταματήσει, σώζοντας ως εκ θαύματος το κτίριο. Οι ντόπιοι επανέφεραν αργότερα την εκκλησία σε λειτουργία με το όνομα Notre-Dame des Laves («Παναγία των Λάβων»). Περίπου 400.000 άνθρωποι επισκέπτονται το ενεργό ηφαίστειο κάθε χρόνο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα τουρισμού της Γαλλίας.

Το άλλο ηφαίστειο του νησιού, το Piton des Neiges, είναι επίσης Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς και αποτελεί το υψηλότερο σημείο στη Ρεϋνιόν, αλλά και σε ολόκληρο τον Ινδικό Ωκεανό και παραμένει ανενεργό εδώ και περίπου 22.000 χρόνια.