Ρέιτσελ Ζόι: Η μεγιστάνας της μόδας βγαίνει με νεότερους άνδρες μετά την κατάρρευση του 26χρονου γάμου

Η 54χρονη μεγιστάνας της μόδας και πρωταγωνίστρια του «Real Housewives of Beverly Hills» μίλησε ανοιχτά για την κατάρρευση του 26χρονου γάμου της με τον Ρότζερ Μπέρμαν - με τον οποίο απέκτησε τον 14χρονο Σκάιλερ και τον 12χρονο Κάιους και παραδέχθηκε ότι πλέον περνάει χρόνο με νεότερους άνδρες, ενώ περιέγραψε τα ραντεβού ως πολύ διασκεδαστικά.

«Δεν χρειάζομαι έναν άντρα. Είμαι οικονομικά ανεξάρτητη. Είμαι κοινωνικά ανεξάρτητη. Έχω τα παιδιά μου. Οπότε το μόνο που νιώθω είναι: «Ας απολαύσουμε τη ζωή» εξήγησε στο περιοδικό Interview.

Και τόνισε: «Σίγουρα αυτή την περίοδο περνάω χρόνο με νεότερους άντρες. Κυρίως με δημιουργικούς, δραστήριους, και φιλοσοφημένους», εξηγώντας ότι δεν αναζητά απαραίτητα μια παραδοσιακή σχέση αυτή τη στιγμή, ενώ παραδέχτηκε ότι δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να παντρευτεί ξανά κάποια μέρα.

(Photo by Jason Howard/Bauer-Griffin/GC Images)

Για τον πρώην σύζυγό της είπε: «Ήμασταν παντρεμένοι 26 χρόνια και δεν μπορώ να μετανιώσω για τίποτα, επειδή είχαμε μια υπέροχη ιστορία αγάπης».

Ενώ μοιράστηκε και τις σκέψεις της για τους άνδρες λέγοντας: «Προέρχομαι από μια απίστευτη οικογένεια με τους σπουδαιότερους άντρες που έχω γνωρίσει ποτέ, από τους παππούδες μου μέχρι τα παιδιά μου και τον ανιψιό μου. Αλλά πιστεύω ότι όλοι οι άντρες είναι αγόρια.»