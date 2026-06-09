Ρεκόρ ελέγχων στην εργασία: 19.100 παραβάσεις, 54 εκατ. ευρώ πρόστιμα - Έκρηξη εργατικών ατυχημάτων

Ρεκόρ τετραετίας κατέγραψαν το 2025 οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας, αποκαλύπτοντας την έκταση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας αλλά και τις σοβαρές προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εργαζόμενοι και επιχειρήσεις. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η εντατικοποίηση των ελέγχων φέρνει στο φως χρόνιες στρεβλώσεις, από την παραβίαση του ωραρίου και την αδήλωτη εργασία μέχρι τη μη καταβολή δεδουλευμένων και τα προβλήματα εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 82.233 έλεγχοι, αριθμός που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών. Από αυτούς προέκυψαν 19.093 κυρώσεις, περισσότερες από 2.500 μηνύσεις και 587 διακοπές εργασιών. Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ξεπέρασαν τα 54 εκατ. ευρώ, ενώ μέσω της παρέμβασης των ελεγκτικών μηχανισμών καταβλήθηκαν σε εργαζόμενους περίπου 8 εκατ. ευρώ δεδουλευμένων αποδοχών.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η ελεγκτική δραστηριότητα στις εργασιακές σχέσεις, όπου πραγματοποιήθηκαν 46.680 έλεγχοι. Η εστίαση βρέθηκε στο επίκεντρο, συγκεντρώνοντας 12.415 ελέγχους ή το 26,6% του συνόλου. Παράλληλα κατέγραψε και τον μεγαλύτερο αριθμό κυρώσεων, καθώς επιβλήθηκαν 4.279 πρόστιμα, ενώ παρουσίασε και υψηλή συχνότητα παραβάσεων που έφτασε το 33,18%.

Ακολούθησε το λιανικό εμπόριο με 9.482 ελέγχους, ενώ σημαντική ελεγκτική παρουσία καταγράφηκε επίσης στο χονδρικό εμπόριο και στα καταλύματα. Ωστόσο, όταν εξετάζεται η αναλογία παραβάσεων ανά έλεγχο, η εικόνα αλλάζει σημαντικά.

Ο κλάδος με τις περισσότερες παραβάσεις

Τη μεγαλύτερη παραβατικότητα εμφάνισε ο κλάδος της αποθήκευσης και των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων μεταφορών, όπου σχεδόν δύο στους τρεις ελέγχους κατέληξαν σε διαπίστωση παράβασης, με ποσοστό 65,35%. Ακολούθησαν οι κατασκευές κτιρίων με 61,29%, οι δραστηριότητες απασχόλησης με 52,83% και οι χερσαίες μεταφορές με 46,31%.

Στο πεδίο των παραβάσεων, την πρώτη θέση καταλαμβάνουν πλέον τα ζητήματα που σχετίζονται με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Καταγράφηκαν 2.994 παραβάσεις, περισσότερες από κάθε άλλη κατηγορία. Ακολούθησαν οι παραβάσεις ωραρίου με 2.332 περιπτώσεις, η μη καταβολή αποδοχών με 1.410 παραβάσεις και η αδήλωτη εργασία με 1.372 περιπτώσεις.

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτέλεσε βασικό πεδίο ελέγχων κατά τη διάρκεια του έτους. Μέσω του συστήματος ανάλυσης κινδύνου πραγματοποιήθηκαν 12.244 στοχευμένοι έλεγχοι, ενώ εξετάστηκαν σχεδόν 96.000 περιπτώσεις εργαζομένων. Από τους ελέγχους αυτούς προέκυψαν πρόστιμα ύψους 7,2 εκατ. ευρώ σε 1.586 επιχειρήσεις για παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων αδήλωτες υπερωρίες, εργασία σε ημέρες ανάπαυσης και ελλιπή καταγραφή του χρόνου εργασίας.

Παράλληλα, τα στοιχεία αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη εξάπλωση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης. Κατά τη διάρκεια του 2025 καταγράφηκαν περισσότερες από 1,57 εκατομμύρια συμβάσεις μερικής ή εκ περιτροπής εργασίας, ενώ σχεδόν μία στις δύο νέες προσλήψεις πραγματοποιήθηκε με ευέλικτο καθεστώς εργασίας. Την ίδια στιγμή, οι μετατροπές συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε ευέλικτες μορφές αυξήθηκαν κατά 19%, ξεπερνώντας τις 55.600 περιπτώσεις.

Ανησυχία για την αύξηση σε εργατικά ατυχήματα

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Το 2025 δηλώθηκαν 20.498 εργατικά ατυχήματα, αριθμός αυξημένος κατά 18% σε σχέση με το 2024 και κατά περισσότερο από 70% σε σύγκριση με το 2021. Πρόκειται για τη συνέχιση μιας σταθερά ανοδικής πορείας, καθώς τα εργατικά ατυχήματα αυξάνονται κάθε χρόνο τα τελευταία πέντε χρόνια.

Οι θάνατοι εργαζομένων ανήλθαν σε 47, με τον κατασκευαστικό κλάδο να συγκεντρώνει σχεδόν τα μισά θανατηφόρα περιστατικά. Οι κατασκευές βρέθηκαν επίσης στην κορυφή των παραβάσεων που σχετίζονται με ζητήματα υγείας και ασφάλειας, συγκεντρώνοντας το 35,3% των σχετικών κυρώσεων.

Ανοδική ήταν και η τάση στις καταγγελίες για περιστατικά βίας και παρενόχλησης στους χώρους εργασίας. Οι σχετικές αναφορές έφτασαν τις 455, παρουσιάζοντας αύξηση 43% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι περισσότερες υποθέσεις προήλθαν από τον τουριστικό κλάδο, ενώ 70 περιπτώσεις αφορούσαν σωματική βία και 28 σεξουαλική παρενόχληση.