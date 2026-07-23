Ρεκόρ ταξιδιών από τους Έλληνες το 2025: Ο σκοπός τους, πόσα ξόδεψαν - Η ηλικιακή ομάδα έκπληξη

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Οι Έλληνες έβαλαν τις βαλίτσες τους στο αυτοκίνητο, το αεροπλάνο και το πλοίο πιο συχνά από ποτέ το 2025, με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ να καταγράφουν σημαντική άνοδο τόσο στον αριθμό των ταξιδιών όσο και στις συνολικές τουριστικές δαπάνες.

Η εικόνα αποτυπώνει μια κοινωνία που ταξιδεύει περισσότερο, δαπανά περισσότερα και επιλέγει κυρίως ταξίδια αναψυχής, ενώ εντυπωσιακή είναι η αύξηση της ταξιδιωτικής δραστηριότητας των πολιτών άνω των 65 ετών.



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Περισσότερα ταξίδια, περισσότερα χρήματα στην τουριστική αγορά



Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ημεδαπών τουριστών, το 2025 συνολικά 5,4 εκατομμύρια πολίτες όλων των ηλικιών πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους. Πρόκειται για αύξηση 7,2% σε σχέση με το 2024.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 9,6 εκατομμύρια ταξίδια, αυξημένα κατά 11%, ενώ οι διανυκτερεύσεις έφτασαν τα 85,8 εκατομμύρια (+5,5%).

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η αύξηση στις δαπάνες, οι οποίες ανήλθαν στα 4,12 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 11,3%.

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Σχεδόν όλα τα ταξίδια έγιναν για αναψυχή



Για τους πολίτες ηλικίας 15 ετών και άνω, η ταξιδιωτική δραστηριότητα κινήθηκε ακόμη πιο έντονα. Περίπου 4,6 εκατομμύρια άτομα πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι μέσα στο έτος, αριθμός αυξημένος κατά 8,4%.

Τα ταξίδια αυτής της ηλικιακής ομάδας έφτασαν τα 8,2 εκατομμύρια, με τις συνολικές δαπάνες να αγγίζουν τα 3,86 δισ. ευρώ και τις διανυκτερεύσεις τα 74,3 εκατομμύρια.

Η συντριπτική πλειονότητα των μετακινήσεων είχε προσωπικό χαρακτήρα. Το 97% των ταξιδιών πραγματοποιήθηκε για διακοπές, ξεκούραση, αναψυχή ή επισκέψεις σε συγγενείς και φίλους, ενώ μόλις το 3% αφορούσε επαγγελματικούς λόγους.

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Οι άνω των 65 έγιναν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές



Η πιο εντυπωσιακή μεταβολή καταγράφηκε στους πολίτες ηλικίας άνω των 65 ετών.

Σε σύγκριση με το 2024:

οι ταξιδιώτες της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας αυξήθηκαν κατά 24%,

τα ταξίδια τους κατά 28,5%,

οι δαπάνες τους κατά 21%,

ενώ οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά 12,1%.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι μεγαλύτερες ηλικίες επέστρεψαν δυναμικά στα ταξίδια, συμβάλλοντας σημαντικά στην ενίσχυση της εσωτερικής τουριστικής κίνησης.



Οι σύντομες αποδράσεις κέρδισαν έδαφος



Ιδιαίτερα δημοφιλή αποδείχθηκαν τα ταξίδια διάρκειας μίας έως τριών διανυκτερεύσεων.

Σε αυτή την κατηγορία:

ο αριθμός των ταξιδιών αυξήθηκε κατά 26,7%,

οι διανυκτερεύσεις κατά 27,8%,

ενώ οι σχετικές δαπάνες ενισχύθηκαν κατά 21,6%.

Η τάση αυτή δείχνει ότι όλο και περισσότεροι επιλέγουν σύντομες αποδράσεις μέσα στη χρονιά αντί για μία μόνο μεγάλη περίοδο διακοπών.

ΑΠΕ

Το αυτοκίνητο παραμένει η πρώτη επιλογή



Οι χερσαίες μετακινήσεις εξακολουθούν να κυριαρχούν στις επιλογές των Ελλήνων.

Από τα προσωπικά ταξίδια:

5,3 εκατομμύρια πραγματοποιήθηκαν με χερσαία μέσα μεταφοράς,

1,4 εκατομμύρια με αεροπλάνο,

και 1,3 εκατομμύρια με πλοίο.

Μάλιστα, οι οδικές μετακινήσεις κατέγραψαν και τη μεγαλύτερη αύξηση, κατά 12,6% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.



ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ/EUROKINISSI

Φιλοξενία από συγγενείς ή ξενοδοχεία; Οι επιλογές των ταξιδιωτών



Περισσότερα από τα μισά προσωπικά ταξίδια (52,1%) πραγματοποιήθηκαν με διαμονή σε μη ενοικιαζόμενα καταλύματα, όπως σπίτια συγγενών, φίλων ή εξοχικές κατοικίες. Οι διανυκτερεύσεις σε αυτές τις επιλογές αντιστοιχούν στο 71,6% του συνόλου.

Παράλληλα, αυξημένη ήταν και η χρήση ενοικιαζόμενων καταλυμάτων. Το 47,9% των προσωπικών ταξιδιών έγινε με διαμονή σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια ή άλλες τουριστικές μονάδες, με αύξηση 14,3% στα ταξίδια και 16,1% στις διανυκτερεύσεις.

eurokinissi

Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες στα ταξίδια



Η πιο συνηθισμένη διάρκεια ταξιδιού ήταν από τέσσερις έως επτά ημέρες.

Στο εσωτερικό, το 40,7% των προσωπικών ταξιδιών είχε αυτή τη διάρκεια, με μέση ημερήσια δαπάνη 76,7 ευρώ.

Στα ταξίδια στο εξωτερικό, σχεδόν τα μισά (49,5%) διήρκεσαν επίσης τέσσερις έως επτά ημέρες, όμως το κόστος ήταν αισθητά υψηλότερο, καθώς η μέση ημερήσια δαπάνη διαμορφώθηκε στα 152,7 ευρώ.

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι το 2025 αποτέλεσε μια ιδιαίτερα δυναμική χρονιά για τον εγχώριο τουρισμό, με περισσότερους Έλληνες να ταξιδεύουν, να πραγματοποιούν συχνότερες αποδράσεις και να ενισχύουν σημαντικά την τουριστική κατανάλωση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ