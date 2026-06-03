Ρεκόρ θανάτων από τις ακραίες θερμοκρασίες στην Ισπανία - Ξεπέρασαν τους 100 οι νεκροί τον Μάιο

Η ακραία ζέστη έκανε την εμφάνισή της πριν καν ξεκινήσει το καλοκαίρι, προκαλώντας αριθμό-ρεκόρ θανάτων για τον μήνα Μάιο στην Ισπανία. Οι υγειονομικές αρχές προειδοποιούν ότι οι κίνδυνοι για την υγεία αυξάνονται σημαντικά με κάθε επιπλέον βαθμό πάνω από τα όρια θερμοκρασίας που θεωρούνται επικίνδυνα.

Οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του Μαΐου οδήγησαν ήδη σε πρωτοφανή αριθμό θανάτων που σχετίζονται με τη ζέστη, παρότι η μετεωρολογική θερινή περίοδος δεν είχε ακόμη ξεκινήσει. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του συστήματος παρακολούθησης ημερήσιας θνησιμότητας (MoMo), τον περασμένο μήνα καταγράφηκαν 101 θάνατοι που αποδίδονται στις υψηλές θερμοκρασίες, ο μεγαλύτερος αριθμός για μήνα Μάιο από την έναρξη των σχετικών καταγραφών το 2015.

Ο αριθμός αυτός είναι 3,6 φορές υψηλότερος από τον μέσο όρο των θανάτων που συνδέονται με τη ζέστη κατά τον Μάιο της τελευταίας δεκαετίας, αναδεικνύοντας τις ολοένα σοβαρότερες επιπτώσεις των ακραίων θερμοκρασιών στην ανθρώπινη υγεία, ακόμη και εκτός των παραδοσιακά πιο θερμών μηνών του έτους, αναφέρει το Euronews.

«Ο οργανισμός μας δεν προλαβαίνει να προσαρμοστεί»

«Το πρόβλημα δεν είναι πλέον μόνο ότι κάνει περισσότερη ζέστη, αλλά ότι αυτή έρχεται ολοένα και νωρίτερα, όταν ο οργανισμός μας δεν έχει ακόμη προσαρμοστεί. Υπάρχει έλλειψη φυσιολογικής προσαρμογής και παράλληλα δεν γίνεται αντιληπτός ο κίνδυνος που αυτό συνεπάγεται», δήλωσε η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρσία, κατά την παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης για τις Επιπτώσεις των Υψηλών Θερμοκρασιών στην Υγεία για το 2026.

Η προειδοποίηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται ολοένα συχνότερα. Σύμφωνα με υπολογισμούς του υπουργείου Υγείας, ο κίνδυνος θανάτου αυξάνεται από 9,1% έως 10,7% για κάθε βαθμό Κελσίου που υπερβαίνει το όριο θερμοκρασίας το οποίο θεωρείται επικίνδυνο για την υγεία.

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία αποτυπώνουν επίσης το βαρύ ανθρώπινο κόστος των ακραίων θερμοκρασιών στην Ισπανία. Κατά την περίοδο 2015-2025, το σύστημα MoMo εκτιμά ότι 27.564 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της υπερβολικής ζέστης. Η πιο θανατηφόρα χρονιά ήταν το 2022 με 4.789 θανάτους, ενώ ακολούθησε το 2025 με 3.832 θανάτους.