Ρέμος για το δυστύχημα Παντελίδη: «Είναι πληγή μέσα μου... Δυστυχώς γράφτηκαν χιλιάδες αερολογίες»

Kαλεσμένος στο τελευταίο «Τετ -α-τετ» της σεζόν με τον Τάσο Τρύφωνος στον Alpha Κύπρου ήταν ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος σε μια άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη εφ' όλης της ύλης, αναφέρθηκε στην απώλεια του Παντελή Παντελίδη, με τον οποίο ήταν πολύ φιλοι και στο αυτοκίνητο που είχε πάρει από τον ίδιο λίγο καιρό πριν το δυστύχημα.

«Δυστυχώς γράφτηκαν χιλιάδες αερολογίες»

«Είναι μια πληγή μέσα μου. Είναι πολύ στενάχωρο, που ένα τόσο νέο παιδί έφυγε ξαφνικά και με τέτοιο τρόπο και δυστυχώς γράφτηκαν χιλιάδες αερολογίες και αποκυήματα της φαντασίας. Ήταν, είναι και θα είναι μια οντότητα, που έχω ζήσει κοντά της.

Δυστυχώς η μοίρα μας έπαιξε ένα πολύ κακό παιχνίδι να φύγει από τη ζωή και να αφήσει αναπάντητα πολλά ερωτήματα και τις πληγές μας», δήλωσε ο Αντώνης Ρέμος.

Παρακάτω ο Αντώνης Ρέμος αναφέρθηκε στη δριμεία κριτική που είχε δεχθεί ο Παντελής Παντελίδης για το τραγούδι με τα Κατεχόμενα της Κύπρου και την ανακοίνωση που είχε βγάλει ο αδικοχαμένος τραγουδιστής: «Ήταν σαν μικρός μου αδερφός. Μερικά βράδια πριν είχε συμβεί αυτό που είχε συμβεί με την Κύπρο, που είχε πει το τραγούδι με τη «γκόμενα» και τα «Κατεχόμενα». Τον λιθοβόλησαν. Ήταν πολύ φορτισμένος».

Και συμπλήρωσε: «Το αυτοκίνητο το αγόρασε ένα μήνα πριν. Μου το ζήτησε, δεν κάναμε χαρτιά και δεν πήρα λεφτά. Του άρεσε και εγώ ήθελα να αλλάξω. Από εκεί και πέρα, βγήκαν όλα αυτά τα μυθεύματα και η τρελή κοσμοθεωρία που κυκλοφόρησε.

«Έπαιρναν τηλέφωνο να δούν αν είμαι εγώ ή όχι»

«Όταν με ξύπνησαν το πρωί και είδα το αυτοκίνητό μου αναποδογυρισμένο και ότι υπήρχε ένας νεκρός τραγουδιστής… Δεν είχαν πει ακόμα το όνομά του και η αδερφή μου και η μητέρα μου έπαιρναν τηλέφωνο να δούν αν είμαι εγώ ή όχι. Είχε γίνει ένας μεγάλος χαμός. Θα είναι πάντα μέσα στη ψυχή μου. Μακάρι να μπορούσαμε να το αποτρέψουμε και να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω», είπε ο Αντώνης Ρέμος.