Renault Bi-Fuel: H εργοστασιακή τεχνολογία Bi-Fuel (LPG & Βενζίνη) σας δίνει προνομία

Εργοστασιακή τεχνολογία Renault Bi Fuel: Διπλό καύσιμο για διπλό όφελος. Η πλήρως ενσωματωμένη εργοστασιακή τεχνολογία Renault Bi Fuel επιτρέπει τη λειτουργία του κινητήρα με υγραέριο κίνησης (LPG) και βενζίνη, προσφέροντας:

• Χαμηλότερο κόστος καυσίμου, έως -40% σε σχέση με τη βενζίνη

• Μεγάλη συνολική αυτονομία, έως 1.300 χλμ.

• Μειωμένες εκπομπές CO₂, σε σχέση με αντίστοιχο βενζινοκινητήρα (-11%)

• Εργοστασιακή αξιοπιστία και πλήρη εγγύηση



Με ένα απλό πάτημα του κουμπιού, ο οδηγός εναλλάσσει καύσιμο σε πραγματικό χρόνο, απολαμβάνοντας την ευελιξία δύο ρεζερβουάρ καυσίμου και αυτονομία που μπορεί να ξεπεράσει τα 1.300 km.

Renault x Shell: Μια στρατηγική συνεργασία με αποκλειστικά προνόμια

Η επιλογή ενός Renault bi fuel, είτε Captur είτε Clio V, επιβραβεύεται έμπρακτα, μέσα από τη στρατηγική συνεργασία της Renault με την Coral Gas και το δίκτυο πρατηρίων Shell.

Οι πελάτες που επιλέγουν τα παραπάνω ετοιμοπαράδοτα Renault bi-fuel μοντέλα παίρνουν δώρο τα καύσιμα ενός ολόκληρου έτους. Μέσω δωροεπιταγών της Shell που εξαργυρώνονται σε περισσότερα από 1.200 συμμετέχοντα πρατήρια Shell, οι κάτοχοι Renault bi fuel απολαμβάνουν κορυφαίας ποιότητας υγραέριο κίνησης Coral Gas & βενζίνη Shell. Πρόκειται μια έμπρακτη ενίσχυση του οφέλους που προσφέρει ήδη η τεχνολογία bi-fuel.



Κορυφαία ποιότητα LPG, με την εγγύηση της Coral Gas

Η συνεργασία με την Coral Gas διασφαλίζει την ποιότητα καυσίμου που αξίζει ένας εργοστασιακός κινητήρας Renault bi fuel. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το υγραέριο της Coral Gas είναι το μοναδικό στην Ελλάδα με μοριακό ιχνηθέτη. Ο ιχνηθέτης ανιχνεύει οποιαδήποτε μεταβολή, διασφαλίζοντας τη γνησιότητα και την καθαρότητα του καυσίμου, ενώ προστίθεται σε απειροελάχιστη ποσότητα, χωρίς να μεταβάλλει καμία φυσική ή χημική ιδιότητα του LPG.

Η τεχνολογία Renault bi fuel, σε συνδυασμό με την ποιότητα Coral Gas, προσφέρει μέγιστη οικονομία και προστασία του κινητήρα.

Αποκλειστικά VIP προνόμια με το Shell GO+

Τα προνόμια δεν σταματούν στα δωρεάν καύσιμα. Οι κάτοχοι Renault bi fuel εξασφαλίζουν μέσω της εφαρμογής επιβράβευσης Shell GO+:

• Διπλασιασμό πόντων για ένα ολόκληρο έτος, σε κάθε συναλλαγή

• 5.000 Bonus Πόντους Shell GO+, με άμεση δυνατότητα εξαργύρωσης σε πλυντήρια, υπηρεσίες ή επιλεγμένα προϊόντα στα πρατήρια Shell

Μια ολοκληρωμένη πρόταση οικονομικής μετακίνησης

Η τεχνολογία Renault bi fuel (LPG & Βενζίνη) αποτελεί σήμερα μία από τις πιο ρεαλιστικές και άμεσα αποδοτικές λύσεις για την ελληνική αγορά, συνδυάζοντας οικονομία, ευελιξία και περιβαλλοντική υπευθυνότητα – ενώ παραμένει διαθέσιμη μόνο μέσα από τη γκάμα μοντέλων του Renault Group.

Πρόκειται για ένα πλήρες οικοσύστημα αξίας που εξασφαλίζει:

• Εργοστασιακή αξιοπιστία

• Χαμηλό κόστος χρήσης

• Ποιοτικό και πιστοποιημένο καύσιμο

• Ανταμοιβή πιστότητας

• Συνεργασία με κορυφαίους ενεργειακούς παρόχους