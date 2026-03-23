Ρένια Λουιζίδου: «Υπήρξε χρονιά που ανυπομονούσα να τελειώσει η σεζόν και να φύγω από μία δουλειά»

Η Ρένια Λουιζίδου μίλησε στην κάμερα του «Breakfast@Star» για το γεγονός πως ο κόσμος τη θεωρεί περισσότερο κωμική ηθοποιό, αλλά και για τις εντάσεις στον χώρο εργασίας. «Δεν αισθάνομαι ότι έχω κάνει περισσότερο κωμωδία. Δεν έχω ούτε κρυφή αγάπη, ούτε φανερή. Έχω την επιθυμία του ηθοποιού να κάνει διαφορετικά πράγματα. Βαριέμαι και με ανανεώνει και μου δημιουργεί περισσότερο ενδιαφέρον να μην παίζω μόνο κωμωδίες ή να μην παίζω μόνο δράματα».

«Όταν εκραγώ εκρήγνυμαι»

«Είναι μια δουλειά, όχι 100%, 400% ομαδική! Δεν αρχίζει και τελειώνει η έγνοια μου πως θα είναι ο εαυτός μου μόνο στη δουλειά, αλλά νομίζω δεν γίνεται κι αλλιώς. Ούτε μπορώ να περνάω την καθημερινότητά μου μέσα σε μαυρίλες και εντάσεις και τοξικότητες. Υπήρξε χρονιά που ανυπομονούσα να τελειώσει η σεζόν και να φύγω από μία δουλειά! Στατιστικά είναι αδύνατο να μην έχεις βρεθεί σε περιβάλλον με το οποίο δεν ταίριαξες! Πόσο τυχερός να είσαι και να πέφτεις πάντα στο απολύτως κατάλληλο περιβάλλον;

Έχω γαϊδουρινή υπομονή. Όταν τη χάσω, δεν παίζομαι. Όταν εκραγώ εκρήγνυμαι. Δεν μπορώ το άδικο, δεν το θέλω. Δεν μπορώ την αγένεια. Δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι που σκέφτονται μόνο με άξονα τον εαυτό τους.

«Δεν είσαι ποτέ ξανά προτεραιότητα»

Η Λουιζίδου αναφέρθηκε επίσης και στο μεγάλο μάθημα που παίρνει ένας άνθρωπος όταν αποκτά παιδιά! «Όταν γίνεσαι γονιός νομίζω ότι το πιο σημαντικό και το πιο ενδιαφέρον που μαθαίνεις είναι ότι μπορεί να μην είσαι ποτέ πια ξανά προτεραιότητα και αυτό να μην σε πειράζει καθόλου και να σου δίνει και τεράστια χαρά ενδεχομένως. Βρίσκεις τα όρια της ψυχικής σου γενναιοδωρίας και ελπίζω ότι αυτό μπορεί να σε κάνει καλύτερο άνθρωπο γιατί ποτέ ξανά δεν σκέφτεσαι τον εαυτό σου πρώτο, αλλά δεν σε νοιάζει καθόλου».