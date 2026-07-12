Η νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις και δημόσιες τοποθετήσεις. Αυτή τη φορά, ο Ρένος Χαραλαμπίδης επέλεξε να παρέμβει με μια ανάρτηση στα social media, δίνοντας μια διαφορετική οπτική στη συζήτηση.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης ξεκαθάρισε πως δεν τον ενοχλεί η επιλογή μιας ηθοποιού αφρικανικής καταγωγής για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης. Μάλιστα, σημείωσε ότι από τη στιγμή που και ο Οδυσσέας αποδίδεται μέσα από μια διαφορετική πολιτισμική προσέγγιση, δεν βλέπει λόγο να αποτελεί αντικείμενο κριτικής μόνο η επιλογή της Ελένης.

«Γιατί η Ωραία Ελένη να μην είναι 50 ή 60;»

Με την ανάρτησή του, ο Ρένος Χαραλαμπίδης υποστήριξε πως το πραγματικό ζήτημα δεν αφορά την καταγωγή της ηθοποιού, αλλά την αντίληψη ότι η ομορφιά μιας γυναίκας ταυτίζεται αποκλειστικά με τη νεότητα.

Όπως έγραψε, αναρωτιέται γιατί η Ωραία Ελένη πρέπει υποχρεωτικά να παρουσιάζεται ως μια γυναίκα περίπου 20 ετών και γιατί δεν θα μπορούσε να είναι 40, 50 ή ακόμη και 60 χρονών.

Με αυτόν τον τρόπο έστρεψε τη συζήτηση στον ηλικιακό ρατσισμό, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα της μυθικής ηρωίδας εξακολουθεί να καθορίζεται από στερεότυπα γύρω από τη γυναικεία εμφάνιση.

Η ανάρτηση που άνοιξε νέο κύκλο σχολίων

Η τοποθέτηση του ηθοποιού ξεχώρισε γιατί δεν στάθηκε στο θέμα της φυλετικής εκπροσώπησης, που κυριάρχησε στις περισσότερες συζητήσεις γύρω από την ταινία, αλλά ανέδειξε μια διαφορετική διάσταση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ουσιαστικό ερώτημα δεν είναι το χρώμα του δέρματος της ηθοποιού, αλλά η «ανδρική ματιά» που εξακολουθεί να συνδέει τη γυναικεία ομορφιά αποκλειστικά με τη νεότητα. Μια θέση που άνοιξε έναν νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από τις σύγχρονες κινηματογραφικές προσεγγίσεις των κλασικών μύθων.