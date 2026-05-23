report.oasa.gr: Η «φωνή» των επιβατών στις συγκοινωνίες της Αθήνας - Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα

Οι καθημερινές μετακινήσεις στην Αθήνα συνοδεύονται συχνά από καθυστερήσεις, γεμάτα οχήματα και προβλήματα εξυπηρέτησης. Ωστόσο, για πρώτη φορά τα παράπονα των επιβατών καταγράφονται συστηματικά μέσα από την πλατφόρμα report.oasa.gr, δημιουργώντας έναν νέο μηχανισμό επικοινωνίας μεταξύ πολιτών και συγκοινωνιακών φορέων.



Η υπηρεσία λειτουργεί ως επίσημο κανάλι αναφορών του ΟΑΣΑ και εντάσσεται στο πλαίσιο του νέου κανονισμού δικαιωμάτων επιβατών (ΦΕΚ Β’ 7483/2023), που προβλέπει διαδικασία υποβολής και διαχείρισης παραπόνων για τις δημόσιες συγκοινωνίες. Επιτρέπει στους πολίτες να αναφέρουν περιστατικά που αφορούν λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό και τραμ -από καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων μέχρι προβλήματα καθαριότητας, συμπεριφοράς προσωπικού ή δυσλειτουργίες στις στάσεις.



Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο γενικός γραμματέας Μεταφορών, Στέλιος Σακαρέτσιος, στην πρόσφατη εκδήλωση του υπουργείου, στο αμαξοστάσιο Σεπολίων, από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας (τον Σεπτέμβριο του 2025) έχουν υποβληθεί περισσότερες από 21.000 αναφορές πολιτών (με την τάση πάντως να βαίνει μειούμενη), αποτυπώνοντας τις βασικές παθογένειες του δικτύου αστικών συγκοινωνιών.



Οι καθυστερήσεις δρομολογίων αποτελούν το συχνότερο παράπονο, συγκεντρώνοντας ποσοστό 31,8% των αναφορών. Ακολουθούν οι ακυρώσεις δρομολογίων με 17,2%, ενώ σημαντικό ποσοστό αφορά γενικές δυσλειτουργίες, συμπεριφορά υπαλλήλων και κατάσταση οχημάτων.

Τι μπορεί να δηλώσει ένας επιβάτης

Μέσω της πλατφόρμας, οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν:

- καθυστερήσεις δρομολογίων,

- ακυρώσεις ή μη εμφάνιση οχημάτων,

- προβλήματα καθαριότητας,

- βλάβες σε οχήματα ή στάσεις,

- συμπεριφορά προσωπικού,

- ζητήματα προσβασιμότητας,

- καθώς και γενικές παρατηρήσεις για τη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Η διαδικασία βήμα-βήμα

Ο χρήστης εισέρχεται στην πλατφόρμα από κινητό ή υπολογιστή και επιλέγει την υποβολή νέας αναφοράς. Στη συνέχεια καλείται να συμπληρώσει βασικά στοιχεία του περιστατικού, όπως:

- το μέσο μεταφοράς ή τη γραμμή,

- ημερομηνία και ώρα,

- σημείο ή στάση,

- περιγραφή του προβλήματος,

- και προαιρετικά στοιχεία επικοινωνίας, αν επιθυμεί ενημέρωση για την εξέλιξη της αναφοράς.



Η καταγγελία προωθείται στον αρμόδιο φορέα - είτε την ΟΣΥ για λεωφορεία και τρόλεϊ είτε τη ΣΤΑΣΥ για μετρό και τραμ - ώστε να εξεταστεί από τις αντίστοιχες υπηρεσίες.

Η λειτουργία της πλατφόρμας report.oasa.gr δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα συστηματικής καταγραφής των προβλημάτων, δημιουργώντας μια βάση δεδομένων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τον εντοπισμό δυσλειτουργιών όσο και για την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών.



Το μεγάλο στοίχημα πλέον για τα αρμόδια στελέχη του υπουργείου Μεταφορών είναι οι χιλιάδες αυτές αναφορές να μεταφραστούν σε ουσιαστικές βελτιώσεις στην καθημερινή εμπειρία μετακίνησης των πολιτών.