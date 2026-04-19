«Ρεσιτάλ» Ανδρουλάκη στο TikTok: «Πρόεδρε, are you in pain;» - «No, I am in Spain»

Στιγμιότυπα από τη συμμετοχή του στην εναρκτήρια συνεδρίαση της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης στη Βαρκελώνη δημοσίευσε μέσω TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.



Στο βίντεο που ανάρτησε με τη φράση «Spain called, and we answered», ο Νίκος Ανδρουλάκης προβάλλει στιγμές από τις επαφές και τη συμμετοχή του στις εργασίες της συνόδου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις.



«Όταν οι προκλήσεις είναι παγκόσμιες, οι λύσεις πρέπει να είναι προοδευτικές», αναφέρει χαρακτηριστικά, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της ενίσχυσης των προοδευτικών πολιτικών σε διεθνές επίπεδο.

«Η Ευρώπη του κοινού μας πολιτισμού, της ασφάλειας όλων των λαών και των δικαιωμάτων του σεβασμού κάθε ανθρώπου, είναι η Ευρώπη που διεκδικούμε, είναι η Ευρώπη που αγωνιζόμαστε», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος -στο πλαίσιο της διοργάνωσης- είχε επαφές με ηγέτες και εκπροσώπους κομμάτων και κινημάτων, μεταξύ των οποίων ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντζεθ και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος Στέφαν Λεβέν.

Όπως σημειώνει, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι μεγάλες προκλήσεις της εποχής, με έμφαση στη διαμόρφωση πολιτικών που προάγουν την κοινωνική δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και τη βιώσιμη ανάπτυξη.



Η παρουσία του στη Βαρκελώνη εντάσσεται στο πλαίσιο των διεθνών επαφών του κόμματος και της προσπάθειας ενίσχυσης του διαλόγου μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων στην Ευρώπη και διεθνώς.