Νέο «δηλητήριο» από Ράμα: «Δεν είστε απόγονοι του Πλάτωνα» είπε σε Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο

Ένα πρωτοφανές παραλήρημα κόμπλεξ και ανθελληνικού μένους εξαπέλυσε ο Έντι Ράμα, επιλέγοντας αυτή τη φορά ως «σάκο του μποξ» έναν διεθνούς φήμης Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο. Ο Αλβανός πρωθυπουργός, γνωστός για τις δηλητηριώδεις δηλώσεις του απέναντι στην Ελλάδα, απέδειξε για ακόμη μια φορά πως το σύμπλεγμα κατωτερότητας που τον διακατέχει δεν κρύβεται ούτε στα διεθνή φόρα.

«Νομίζεις ότι είστε απόγονοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη αλλά δεν είστε» - Με αυτή τη φράση, ο Έντι Ράμα επιτέθηκε αναίτια στον Τζον Ντεφτέριο, επί δεκαετίες κορυφαίο δημοσιογράφο του CNN, κατά τη διάρκεια της συνόδου για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Αμπού Ντάμπι.

🇦🇱 Albanian PM Edi Rama joked about Greeks and Montenegro during a panel discussion in the UAE:



"As a Greek ... you always underestimate people because you believe you have a monopoly on philosophy and are the direct heirs of Plato and Aristotle, but you are not."



"Montenegro… pic.twitter.com/q8yw12vd9K — kos_data (@kos_data) January 14, 2026

Το παρασκήνιο της επίθεσης στο Αμπού Ντάμπι

Όλα ξεκίνησαν από ένα απλό λεκτικό λάθος. Ο Τζον Ντεφτέριος, συντονιστής της συζήτησης, πρόφερε ελαφρώς λάθος τα ονόματα του Έντι Ράμα και του πρωθυπουργού του Μαυροβουνίου, Μιλόικο Σπάιτς. Ενώ ο Σπάιτς απλώς διόρθωσε τον δημοσιογράφο με ευγένεια, ο Ράμα άρπαξε την ευκαιρία για να εξαπολύσει την πρώτη του πικρόχολη επίθεση: «Το έκανες γιατί είσαι Έλληνας. Το ξέρω γιατί είμαστε γείτονες», είπε φανερά ενοχλημένος.

Η συνέχεια ήταν ακόμη πιο προκλητική. Όταν η κουβέντα στράφηκε στις επενδύσεις, ο Ράμα αποκάλεσε «μέντορά του» τον υπουργό Ενέργειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Sultan Al Jaber. Σε ένα αστείο του Ντεφτέριου για τη δημοφιλία του υπουργού, ο Ράμα απάντησε με πρωτοφανή εμπάθεια: «Ως Έλληνας έπρεπε να τον γνωρίζεις. Αυτό κάνετε, πάντα υποτιμάτε τους ανθρώπους γιατί νομίζεις ότι έχεις μονοπώλιο στη φιλοσοφία και είσαι ο άμεσος κληρονόμος του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Αλλά δεν είσαι».

Η ειρωνεία για την ΕΕ και το Μαυροβούνιο

Το ρεσιτάλ του Αλβανού πρωθυπουργού συνεχίστηκε και στο οικονομικό σκέλος. Όταν ο δημοσιογράφος ανέφερε το ύψος μιας επένδυσης (1 δισ.), ο Ράμα τον διόρθωσε με επιθετικό ύφος, κατηγορώντας τον για... «ελληνικούς υπολογισμούς».

«Πάλι υπολογίζεις ως Έλληνας. Όταν μιλάτε για τα χρήματά σας, προσθέτετε τρία μηδενικά. Όταν μιλάτε για τα χρήματα των άλλων, αφαιρείτε τρία μηδενικά. Αυτό κάνετε. Γι' αυτό σας αγαπάει τόσο πολύ η ΕΕ», δήλωσε ο Ράμα, εκτοξεύοντας δηλητήριο για την παρουσία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε μια προσπάθεια να υποβαθμίσει την αξία της συζήτησης με τον Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο, ο Ράμα έφτασε στο σημείο να αποθεώσει ειρωνικά το Μαυροβούνιο (μια χώρα 623.000 κατοίκων), αποκαλώντας το «τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη χώρα της περιοχής», προκειμένου να δείξει την περιφρόνησή του προς την ελληνική καταγωγή του συντονιστή.

Διαβάστε όλο τον προκλητικό διάλογο

Τζον Ντεφτέριος: Ας καλωσορίσουμε την εξοχότητά του, Έντι Ράμε, πρωθυπουργό της Αλβανίας... Και την εξοχότητά του, Μιλόικο Σπάιτς, πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου. Θα σας επιτρέψω να με διορθώσετε τώρα.

Μιλόικο Σπάιτς: Μιλόικο Σπάιτς.

Τζον Ντεφτέριος: Ω, Σπάιτς, εντάξει. Έχω ιταλική και ελληνική προφορά.

Έντι Ράμα: Είναι Έντι Ράμα, όχι Ράμε. Είσαι Έλληνας σωστά;

Τζον Ντεφτέριος: Είμαι Έλληνας, ναι.

Έντι Ράμα: Γι’ αυτό μας πρόφερες λάθος τα ονόματά μας. Αυτό κάνετε. Το ξέρω γιατί είμαστε γείτονες και το ξέρω πολύ καλά.

Έντι Ράμα: Ο μέντοράς μας, ο Δρ. Σουλτάν Τζάμπερ. Δεν ξέρω αν τον γνωρίζεις.

Τζον Ντεφτέριος: Ω αλήθεια; Δεν είμαι σίγουρος… (γέλια)

Έντι Ράμα: Ως Έλληνας θα έπρεπε να τον γνωρίζεις περισσότερο. Πάντοτε υποτιμάτε τους ανθρώπους. Νομίζετε ότι έχετε το μονοπώλιο της φιλοσοφίας και ότι είστε κληρονόμοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Αλλά δεν είστε.

Τζον Ντεφτέριος: Με όλο το σεβασμό…

Έντι Ράμα: Το Μαυροβούνιο είναι η πιο σπουδαία και μεγάλη χώρα στην περιοχή μας, έχουν 50 εκατ. πολίτες [σ.σ. ειρωνικά], εμείς είμαστε μία μικρή χώρα... Λυπάμαι, αλλά θα τον αφήσουμε με μία γλυκύτητα στο τέλος.

Τζον Ντεφτέριος: Είναι εκπληκτικό, ένα project ενός δισ. να υλοποιηθεί.

Έντι Ράμα: Είναι περισσότερα από ένα δισ. Ξανά, μετράς σαν Έλληνας. Όταν μιλάτε για τα δικά σας χρήματα, βάζετε τρία επιπλέον μηδενικά. Όταν μιλάτε για τα χρήματα άλλων, αφαιρείτε τρία μηδενικά. Αυτό είναι που κάνετε. Γι' αυτό η ΕΕ σας αγαπάει τόσο πολύ.