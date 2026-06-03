Ρεσιτάλ Λιάγκα για ΑΝΤ1: «Δεν ξέρω πραγματικά αν θα έχω εκπομπή του χρόνου, δεν έχει βρεθεί λύση»

Μέχρι να έρθει η στιγμή που ο Γιώργος Λιάγκας με τον ΑΝΤ1 θα πρέπει να τα βάλουν όλα κάτω και εκείνος θα πρέπει να δεχτεί τη γενναία περικοπή του budget για την εκπομπή «Το πρωινό» που του έχει προταθεί για την ερχόμενη σεζόν, ο δημοσιογράφος θα δίνει καθημερινά on air ρεσιτάλ αφήνοντας υπονοούμενα πως η παραμονή του στο κανάλι και του χρόνου είναι αβέβαιη! Την Τετάρτη 3 Ιουνίου η κουβέντα ξεκίνησε για το τηλεοπτικό μέλλον της Ναταλίας Γερμανού και το ποιοι μένουν και ποιοι φεύγουν από την εκπομπή της και κατέληξε φυσικά -πάλι- στον ίδιο!

«Αυτή τη στιγμή, αν βλέπουν κάποιοι καναλάρχες την εκπομπή μας και τον διάλογο που κάνουμε, γελούν. Και να πω κάτι, δικά τους είναι τα κανάλια, δικό τους είναι το καρπούζι και το μαχαίρι. Όμως θέλω να σας πω κάτι. Εδώ και καιρό το έχω πει -και δυστυχώς κάποιοι ηλίθιοι και βλάκες στην τηλεόραση γελάνε και θεωρούν ότι τους κάνει καλό το ξεκαθάρισμα αυτό, αλλά τους έρχεται- ότι φέτος είναι μια δύσκολη χρονιά, γιατί έχουν αποφασιστεί, δεδομένου ότι πολύ μεγάλο ποσό διαφήμισης φεύγει από την τηλεόραση και πάει στο διαδίκτυο, να γίνει μια δραματική μείωση σε budget εκπομπών. Κάτι το οποίο υφίσταται και ο ομιλών για την εκπομπή αυτή εδώ».

«Οι μεγαλύτερες πιθανότητες είναι να είμαι εκτός τηλεόρασης»

«Ακόμα και εγώ είμαι σε μία πρωτοφανή θέση, να είναι 3 Ιουνίου και πραγματικά, αν με ρώταγες τώρα Γιώργο, τι θα κάνεις του χρόνου;», θα σου έλεγα, οι μεγαλύτερες πιθανότητες είναι να είμαι εκτός τηλεόρασης. Είμαι σε μία θέση που δεν ξέρω πραγματικά αν θα έχω εκπομπή του χρόνου ή αν δεν θα έχω. Είμαι σε συζητήσεις με το κανάλι, προφανώς είμαι. Υπάρχει θέληση και από τις δύο πλευρές, αλλά λύση δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής. Και πραγματικά είμαι και σε μία δυσάρεστη θέση να μην μπορώ να κοιτάξω στα μάτια αυτούς εδώ τους ανθρώπους, θεωρώντας ότι τους κοροϊδεύω, και να τους πω ευθέως προχωράμε, δεν προχωράμε, μένετε, δεν μένετε. Τουλάχιστον με δική μου πρόταση, δεν αποφασίζω εγώ, αποφασίζει και ένα κανάλι πάνω από εμένα, έτσι;

Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει εδώ και που ζω και εγώ, και που, πες ότι είμαι και ένα κομμάτι ιστορίας της τηλεόρασης, δηλαδή και το ζουν και άλλες εκπομπές και θα το ζήσουν και άλλες. Και άσε πέντε - έξι ηλιθίους και κακούς ανθρώπους που υπάρχουν δυστυχώς στην τηλεόραση, να γελάνε και να λένε ρεπορταζάκια, κόβεται, δεν κόβεται, και τα λοιπά. Χωρίς να καταλαβαίνουν ότι αν φέτος δεν γίνεται μείωση σε αυτούς, θα γίνει του χρόνου ή θα γίνει σε μερικούς μήνες. Ότι αυτό το πράγμα που συμβαίνει φέτος είναι μια κοσμογονία, δυσάρεστη για την τηλεόραση. Αυτή είναι μια αλήθεια».