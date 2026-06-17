Restart, εβδομαδιαίοι στόχοι και ο λόγος στους υπαλλήλους - Σε τροχιά εκλογών η ΝΔ από τον Κυρανάκη

Αποφασισμένος να κερδίσει το στοίχημα της νέας σημαντικής αποστολής, που του ανετέθη φέρεται ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο νέος Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας γνωρίζει ότι πρέπει να παίξει ταυτόχρονα σε πολλά ταμπλό, καθώς ο διαθέσιμος χρόνος για την προσαρμογή του κόμματος σε φουλ προεκλογικούς ρυθμούς είναι μάλλον περιορισμένος, ακόμη και εάν οι κάλπες στηθούν τελικώς την επόμενη Άνοιξη.

Σε αυτό το πλαίσιο και μετά τις πρώτες περιοδείες - χθες σε χθες σε Βούλα, Βάρη και Βουλιαγμένη και το περασμένο Σάββατο στα Δωδεκάνησα – ο κ. Κυρανάκης προγραμμάτισε προχθές σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του FLASH... gathering με τους υπαλλήλους της Νέας Δημοκρατίας στα κεντρικά γραφεία στην Πειραιώς. Όπως επισημαίνει στη στήλη υψηλόβαθμο «γαλάζιο» στέλεχος, στις προθέσεις του νέου Γραμματέα φαίνεται πως είναι και ένα συνολικότερο restart στο κόμμα.

Μάλιστα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης τόνισε στους εργαζομένους στη Νέα Δημοκρατία ότι σκοπεύει να θέσει εβδομαδιαίους στόχους στη λειτουργία του κόμματος, προκειμένου η Νέα Δημοκρατία να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις μίας μακράς απ ό,τι φαίνεται προεκλογικής περιόδου.

Πάντως, ο νέος Γραμματέας φαίνεται ότι έχει κάνει με το καλημέρα γκελ στο κόμμα, καθώς, όπως μεταφέρει στον FLASH αυτήκοος μάρτυρας, με το που ολοκλήρωσε την ομιλία του έδωσε το λόγο στους ίδιους τους εργαζομένους επιδεικνύοντας ζωηρό ενδιαφέρον να πληροφορηθεί τη δική τους οπτική, αλλά και τυχόν αιτήματα, αλλά και προβλήματα, που μπορεί να αντιμετωπίζουν στην δική τους καθημερινότητα.

Μάλιστα, ένας εξ αυτών έλεγε αργότερα στη στήλη, ότι η επιλογή Κυρανάκη να δώσει απ' ευθείας το λόγο στους εργαζομένους δεν είναι κάτι συνηθισμένο, αλλά ούτε και μία πρακτική, που ακολουθήθηκε από τους περισσότερους εκ των προκατόχων του ακούσει τους εργαζομένους. Και πιστέψτε με εκτιμήθηκε δεόντως από το γαλάζιο οικοσύστημα στην Πειραιώς.