Ρετατρουτίδη: Το πανίσχυρο νέο φάρμακο που αποδεδειγμένα επιφέρει απώλεια βάρους έως 29%

Η μάχη κατά της παχυσαρκίας έχει κορυφωθεί τα τελευταία χρόνια χάρη σε φάρμακα που μιμούνται τις φυσιολογικές ορμόνες του εντέρου και περιορίζουν την όρεξη, με τη σεμαγλουτίδη και την τιρζεπατίδη να παρουσιάζουν πολύ καλά αποτελέσματα. Μάλιστα το από στόματος σκεύασμα της σεμαγλουτίδης κυκλοφορεί ήδη στις ΗΠΑ για όσους δεν θέλουν να κάνουν ενέσεις. Τώρα, η φαρμακευτική Eli Lilly βρίσκεται στα τελικά στάδια δοκιμών, ενός κατά τα φαινόμενα πιο ισχυρού σκευάσματος με δραστική ουσία τη ρετατρουτίδη. Η εν λόγω ουσία σε προχωρημένη κλινική μελέτη οδήγησε σε απώλεια σχεδόν 29% του σωματικού βάρους. Η εντυπωσιακή αυτή επίδοση συνοδεύτηκε από ένα απρόσμενο εύρημα: αρκετοί συμμετέχοντες εγκατέλειψαν τη μελέτη επειδή θεώρησαν ότι έχασαν υπερβολικά πολλά κιλά.

Τριπλή ορμονική δράση

Η ρετατρουτίδη ανήκει στην κατηγορία των φαρμάκων που λειτουργούν όπως οι ορμόνες GLP-1 και GIP. Οι ορμόνες αυτές παράγονται φυσιολογικά από τον οργανισμό, μειώνουν την όρεξη, επιβραδύνουν την πέψη και συμβάλλουν στη ρύθμιση του σακχάρου. Η νέα ουσία, όμως, προσθέτει και τρίτο μηχανισμό δράσης, μιμούμενη και τη γλυκαγόνη. Γι’ αυτό και έχει χαρακτηριστεί «Triple G», καθώς δρα σε τρία διαφορετικά ορμονικά μονοπάτια ταυτόχρονα. Επειδή ακριβώς «ελέγχει» περισσότερα μονοπάτια θεωρείται και πιο αποτελεσματικό. Πιο αναλυτικά, στο περιοδικό Biomolecules περιγράφεται η τριπλή «διέγερση» που έχει πολλαπλά αποτελέσματα: η ενεργοποίηση του GLP-1 μειώνει την όρεξη, αυξάνει το αίσθημα κορεσμού και επιβραδύνει την εκκένωση του στομάχου. Ο υποδοχέας GIP ενισχύει την έκκριση ινσουλίνης και βελτιώνει την ευαισθησία στη γλυκόζη, συνεργαζόμενος με τον GLP-1 για καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου. Τέλος, η ενεργοποίηση του υποδοχέα γλυκαγόνου αυξάνει τον ρυθμό καύσης ενέργειας, προάγει τη λιπόλυση και αυξάνει την οξείδωση λίπους, συμβάλλοντας έτσι στην καύση περισσότερων θερμίδων ακόμη και σε ηρεμία.

Πόσο βάρος έχασαν οι συμμετέχοντες

Σύμφωνα με το New England Journal Of Medicine σε κλινική δοκιμή φάσης 2 σε 338 ενήλικες με παχυσαρκία ή υπερβαρότητα, οι ερευνητές διαπίστωσαν σημαντική μείωση βάρους μετά από 48 εβδομάδες εβδομαδιαίων ενέσεων σε σχέση με το εικονικό φάρμακο. Οι συμμετέχοντες που έλαβαν τη μεγαλύτερη δόση πέτυχαν μείωση σωματικού βάρους έως και ~24,2 % του αρχικού τους βάρους, ενώ όσοι πήραν placebo είχαν μόνο ~2 % απώλεια. Επιπλέον, ποσοστό 83 %-93 % των ατόμων με τις υψηλότερες δόσεις έχασαν >15 % του βάρους τους, ένα επίπεδο που ξεπερνά τα περισσότερα υπάρχοντα φάρμακα.

Στην τρίτη φάση των κλινικών μελετών σύμφωνα με το δημοσίευμα της New York Post συμμετείχαν 445 άτομα με παχυσαρκία ή αυξημένο βάρος και ταυτόχρονα οστεοαρθρίτιδα γόνατος. Οι ερευνητές συνέκριναν δύο διαφορετικές δόσεις του φαρμάκου με εικονικό σκεύασμα (placebo) για διάστημα 68 εβδομάδων. Όσοι ολοκλήρωσαν τη θεραπεία με τη μεγαλύτερη δόση (12 mg) έχασαν κατά μέσο όρο πάνω από 70 κιλά, δηλαδή περίπου το 26%–29% του αρχικού τους βάρους, ποσοστό που μέχρι σήμερα προσεγγίζει κυρίως τα αποτελέσματα χειρουργικών επεμβάσεων.

Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος της διαφοράς, στις κλινικές δοκιμές του Zepbound η μέση απώλεια βάρους κυμαίνεται μεταξύ 15% και 21% έπειτα από περίπου ενάμιση χρόνο θεραπείας (78 εβδομάδες). Με άλλα λόγια, η ρετατρουτίδη φαίνεται να ανεβάζει τον πήχη ακόμη ψηλότερα. Ειδικοί στην ιατρική της παχυσαρκίας σχολίασαν ότι τα ποσοστά αυτά «δεν τα βλέπουμε με κανένα άλλο διαθέσιμο φάρμακο», συγκρίνοντάς τα με χειρουργικές λύσεις.

Απώλεια λίπους και από το ήπαρ

Ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι μελέτη στο Nature Medicine που αναφέρει ότι οι συμμετέχοντες που έλαβαν ρετατρουτίδη είδαν εντυπωσιακή μείωση στην ηπατική λιπώδη μάζα σε σύγκριση με το placebo. Συγκεκριμένα, μετά από 24 εβδομάδες, η σχετική μείωση λίπους στο ήπαρ κυμάνθηκε από περίπου −43 % έως −82 % ανάλογα με τη δόση του φαρμάκου, ενώ με placebo δεν υπήρξε ουσιαστική αλλαγή. Επιπλέον, στο 24-μηνο τουλάχιστον 79 %-86 % των συμμετεχόντων με τις υψηλότερες δόσεις πέτυχαν φυσιολογικά επίπεδα λίπους (< 5 %) στο ήπαρ, κάτι που θεωρείται σημαντική ένδειξη υποχώρησης της λιπώδους νόσου.

Επιδράσεις στην αυτοπεποίθηση

Εκτός, όμως, από τα καθαρά ποσοτικά δεδομένα, αξιολογήθηκαν και οι φαινόμενες επιδράσεις του φαρμάκου. Συγκεκριμένα, στο περιοδικό Obesity Pillars αναφέρεται ότι οι ερευνητές συζήτησαν απευθείας με συμμετέχοντες για να κατανοήσουν πώς το φάρμακο επηρέασε την καθημερινότητά τους. Οι συνεντεύξεις έδειξαν ότι άτομα που λάμβαναν ρετατρουτίδη ανέφεραν μείωση της όρεξης, λιγότερη συχνότητα πείνας και μεγαλύτερο αίσθημα κορεσμού — συχνά μέσα στις πρώτες 8 εβδομάδες της δοκιμής.



Πολλοί συμμετέχοντες ανέφεραν επίσης βελτιωμένη αυτοεκτίμηση, περισσότερη ενέργεια, καλύτερη κινητικότητα και αλλαγές στις δραστηριότητες που σχετίζονται με το φαγητό και την άσκηση σε σχέση με όσους πήραν placebo. Παράλληλα, αρκετοί παρατήρησαν αλλαγές στο ρούχο που φορούσαν λόγω μείωσης βάρους και μεγαλύτερη άνεση στην καθημερινή ζωή. Η μελέτη υπογραμμίζει ότι τα οφέλη της ρετατρουτίδης δεν περιορίζονται μόνο στο νούμερο της ζυγαριάς, αλλά και στον τρόπο που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την όρεξη, τη συμπεριφορά και την ποιότητα ζωής τους.

Γιατί κάποιοι εγκατέλειψαν τις μελέτες

Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα είχε και κόστος. Περίπου το 18% όσων έλαβαν τη μεγάλη δόση και το 12% όσων έλαβαν τη μικρότερη διέκοψαν τη συμμετοχή τους λόγω υπερβολικής απώλειας βάρους. Στην ομάδα του placebo το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόλις 4%. Αν και τα πλήρη δεδομένα δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί, η εταιρεία ανέφερε ότι αρκετές αποχωρήσεις σχετίζονταν με το αρχικό Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) και περιλάμβαναν περιπτώσεις όπου οι συμμετέχοντες θεώρησαν πως η απώλεια βάρους ήταν υπερβολική.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα άτομα με πολύ υψηλό BMI (στην έναρξη της μελέτης) ήταν πολύ λιγότερο πιθανό να αποχωρήσουν σε σχέση με τα άλλα φάρμακα. Όταν οι αναλύσεις περιορίστηκαν σε όσους είχαν BMI άνω του 35, τα ποσοστά εγκατάλειψης μειώθηκαν αισθητά, αν και παρέμειναν υψηλότερα από εκείνα που έχουν καταγραφεί σε μελέτες άλλων φαρμάκων της ίδιας κατηγορίας. Αυτό υποδηλώνει ότι η ένταση της απώλειας βάρους ίσως δεν είναι επιθυμητή ή ανεκτή από όλους με τον ίδιο τρόπο.

Φάρμακο και για την οστεοαρθρίτιδα

Πέρα όμως από τη μείωση του βάρους, η ρετατρουτίδη έδειξε και ένα ακόμη πιθανό όφελος: σημαντική βελτίωση στον πόνο του γόνατος. Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν περίπου 75% μείωση στις βαθμολογίες πόνου, έναντι 40% στην ομάδα του placebo. Για άτομα με παχυσαρκία και οστεοαρθρίτιδα, που συχνά ζουν με περιορισμένη κινητικότητα και αυξημένο κίνδυνο για αρθροπλαστική, ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντικό.

Η Eli Lilly επισημαίνει ότι στα πρωτόκολλα των μελετών υπάρχουν μηχανισμοί ασφαλείας, ώστε οι γιατροί να μπορούν να επιβραδύνουν ή να προσαρμόζουν τη δοσολογία όταν χρειάζεται. Το ζητούμενο, όπως αναφέρει, δεν είναι απλώς η μέγιστη δυνατή απώλεια κιλών, αλλά ένα αποτέλεσμα που να θεωρείται υγιές, ανεκτό και διατηρήσιμο μακροπρόθεσμα. Τα επόμενα χρόνια αναμένονται και άλλες μελέτες Φάσης 3, που θα δείξουν αν το «Triple G» θα αποτελέσει πράγματι το επόμενο μεγάλο βήμα στη θεραπεία της παχυσαρκίας.

Ποιο είναι το προφίλ ασφαλείας της ρετατρουτίδης

Σύμφωνα με μελέτη του 2025 συνολικά, δεν υπήρξε σημαντική διαφορά στα συνολικά περιστατικά ανεπιθύμητων ενεργειών μεταξύ των ομάδων που έλαβαν ρετατρουτίδη και placebo, υποδεικνύοντας ότι το φάρμακο δεν αύξησε συνολικά τον κίνδυνο βλαβερών συμβάντων. Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ήπιες έως μέτριες συμπτώματα από το πεπτικό σύστημα — όπως ναυτία, διάρροια, έμετος και δυσφορία στο στομάχι — συνεπείς με την κατηγορία αυτών των φαρμάκων. Επιπλέον, κάποιες δοκιμές αναφέρουν ότι τέτοιες γαστρεντερικές αντιδράσεις τείνουν να μειώνονται με τη συνεχή χρήση και με σταδιακή αύξηση της δόσης.

Συμπεράσματα

Το φάρμακο, γνωστό και ως «τριπλού μηχανισμού δράσης» μιμείται τρεις διαφορετικές ορμόνες που ρυθμίζουν την όρεξη και το μεταβολισμό, αναμένεται να δείξει ενδείξεις μεγαλύτερης απώλειας βάρους σε σχέση με τα έως τώρα υπάρχοντα φάρμακα, όπως η tirzepatide που περιέχεται σε προϊόντα όπως η Zepbound. Η πρόωρη κοινοποίηση των δεδομένων από την πλευρά του κατασκευαστή (Eli Lily) θεωρείται σημαντική τόσο για τους επενδυτές όσο και για την ιατρική κοινότητα, καθώς μπορεί να επηρεάσει την αγορά των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας και να δείξει εάν η ρετατρουτίδη έχει πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της. Η ζήτηση του φαρμάκου μάλιστα είναι τέτοια που διάφορες ιστοσελίδες το εμπορεύονταν παράνομα με αποτέλεσμα την κινητοποίηση των αρχών. Αυτό επιβεβαιώνεται και από ρεπορτάζ του Wired.