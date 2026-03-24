Ρέθυμνο: Απείλησε με μαχαίρι τη σύζυγό του - Μπήκε στη μέση ο ανήλικος γιος τους για να τη σώσει

Ένας 62χρονος αλβανικής καταγωγής φέρεται να απείλησε και να εξύβρισε την 50χρονη σύζυγό του, σε χωριό του Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με το cretalive, η κατάσταση κλιμακώθηκε επικίνδυνα όταν ο άνδρας άρπαξε μαχαίρι και κινήθηκε απειλητικά εναντίον της. Τη στιγμή εκείνη, ο μόλις 14 ετών γιος τους βρήκε το θάρρος να παρέμβει για να προστατεύσει τη μητέρα του.



Ο ανήλικος ενημέρωσε την αστυνομία, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του 62χρονου. Η γυναίκα, εμφανώς φοβισμένη, ζήτησε την ενεργοποίηση του panic button.



Λίγες ώρες αργότερα, σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, σημειώθηκε ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Μια 50χρονη βουλγαρικής καταγωγής κατήγγειλε τον 54χρονο πρώην σύντροφό της για απειλές, ύβρεις και ξυλοδαρμό. Όπως ανέφερε, δέχθηκε χαστούκια και γροθιές στο πρόσωπο, ενώ εκείνος την άρπαξε από τα μαλλιά, την έριξε στο έδαφος και τη χτύπησε.

Από την πλευρά του, ο 54χρονος υποστήριξε πως ήταν εκείνος το θύμα, καταγγέλλοντας ότι η πρώην σύντροφός του, τού προκάλεσε εκδορές. Οι δύο πλευρές προχώρησαν σε μηνύσεις και συνελήφθησαν, με την υπόθεση να παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης.



Το τρίτο περιστατικό σημειώθηκε επίσης στο Ηράκλειο. Ένα νεαρό πρώην ζευγάρι ενεπλάκη σε έντονο καβγά, με μια 31χρονη να καταγγέλλει τον 30χρονο πρώην σύντροφό της για εξύβριση και σωματική επίθεση. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, δέχθηκε χαστούκι και κλωτσιές, με αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί.

Ο 30χρονος συνελήφθη, ωστόσο η γυναίκα δεν επιθυμούσε την ποινική του δίωξη. Παρ’ όλα αυτά, η διαδικασία κινήθηκε αυτεπάγγελτα, όπως προβλέπεται σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας.