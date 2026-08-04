Ρέθυμνο: Αυτοψίες στις περιοχές που πλήγηκαν από τις φωτιές

Ξεκίνησε η πραγματοποίηση αυτοψιών για την καταγραφή των ζημιών στον δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, που πλήγηκε από τις φωτιές.

Τις αυτοψίες διεξήγαν οι αρμόδιες επιτροπές της Περιφέρειας Κρήτης, ενώ το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης του δημάρχου Αγίου Βασιλείου με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ), παρουσία της αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρίας Λιονή.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στη συνάντηση, η φωτιά έχει αφήσει πίσω της εκτεταμένες καταστροφές, με σημαντικές ζημιές στον πρωτογενή τομέα, στις κατοικίες, στις επιχειρήσεις και στις δημοτικές υποδομές, ενώ έχουν δημιουργηθεί αυξημένες ανάγκες για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη στενού συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, ώστε οι αυτοψίες και η καταγραφή των ζημιών να ολοκληρωθούν με ταχύτητα και πληρότητα, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες στήριξης των πυρόπληκτων κατοίκων και παραγωγών. Η Μαρία Λιονή επισήμανε ότι οι επιτροπές της Περιφέρειας βρίσκονται ήδη στο πεδίο, πραγματοποιώντας τις απαραίτητες αυτοψίες και καταγραφές, με στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Από την πλευρά της ΠΟΓΕΔΥ εκφράστηκε η στήριξη των γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων προς τους κατοίκους της περιοχής, καθώς και η διάθεση των υπηρεσιών να συμβάλουν στην ολοκλήρωση του έργου των καταγραφών και της τεχνικής υποστήριξης το συντομότερο δυνατό.

Ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου υπογράμμισε ότι η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ταχεία μετάβαση στην επόμενη ημέρα και την ουσιαστική στήριξη των πολιτών που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά, ευχαριστώντας την αντιπεριφερειάρχη, την ΠΟΓΕΔΥ και τα στελέχη των υπηρεσιών για τη συμβολή τους στην προσπάθεια αποκατάστασης.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ