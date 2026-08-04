Ρέθυμνο: Ελεύθερος υπό όρους και ο δεύτερος υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ για τη φονική φωτιά

Ελεύθερος υπό όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής Αρχής ο 52χρονος υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου, ο οποίος αντιμετωπίζει κακουργηματική κατηγορία για την καταστροφική πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο.

Ο 52χρονος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή, κατηγορείται για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διά παραλείψεως παρ’ υπόχρεου, για τη φωτιά που κόστισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες.

Μετά την απολογία του, αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος με τους εξής περιοριστικούς όρους:

απαγόρευση εξόδου από τη χώρα,

υποχρέωση εμφάνισης κάθε μήνα στις Αρχές,

καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 5.000 ευρώ.

Τι υποστήριξε στην απολογία του

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, Γιάννη Παρασύρη, ο 52χρονος αρνήθηκε την κατηγορία που του αποδίδεται.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του, ο εντολέας του υποστήριξε ότι ήταν «απόλυτα συνεπής στα υπηρεσιακά του καθήκοντα», ενώ προσκόμισε στοιχεία τα οποία, σύμφωνα με την υπεράσπισή του, αποδεικνύουν την επιμέλειά του ως υπεύθυνου επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου, σύμφωνα με το Cretalive.

Υπενθυμίζουμε ότι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε το Σάββατο 1 Αυγούστου, μετά την απολογία του και ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ.

Η υπόθεση αφορά τη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες, με τις έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας να συνεχίζονται.