Ρέθυμνο: Η φωτιά άφησε πίσω της στάχτες και αποκαΐδια - Αποκαρδιωτικές εικόνες από την Πρέβελη

Η επόμενη ημέρα της μεγάλης πυρκαγιάς που έπληξε το νότιο Ρέθυμνο αποκαλύπτει το βαρύ αποτύπωμα που άφησε πίσω της η πύρινη λαίλαπα. Οι εικόνες από την Πρέβελη και τις υπόλοιπες πληγείσες περιοχές καταγράφουν το μέγεθος της καταστροφής, ενώ η απώλεια δύο πυροσβεστών προσδίδει στην τραγωδία ακόμη πιο δραματικές διαστάσεις.

Εκτάσεις που μέχρι πριν από λίγες ημέρες ήταν γεμάτες πράσινο, πυκνή βλάστηση και μοναδικά φυσικά τοπία έχουν μετατραπεί σε μια απέραντη μαύρη έκταση, με καμένους κορμούς, αποκαΐδια και στάχτη.

Η Πρέβελη μετρά τις πληγές της

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Ιδιαίτερα έντονα είναι τα σημάδια της καταστροφής στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης, ενός από τους σημαντικότερους φυσικούς προορισμούς της Κρήτης.

Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στη βλάστηση, αφήνοντας πίσω της ένα τοπίο που άλλαξε μέσα σε λίγες μόνο ώρες. Η σφοδρότητα της πυρκαγιάς αποτυπώνεται πλέον στις εικόνες από τις πληγείσες εκτάσεις, όπου η φυσική ομορφιά της περιοχής έχει δώσει τη θέση της σε καμένη γη.

Ένα τοπίο που δύσκολα αναγνωρίζεται

EUROKINISSI

Οι φωτογραφίες από τις περιοχές που βρέθηκαν στο πέρασμα της φωτιάς καταγράφουν μια πραγματικότητα που δύσκολα περιγράφεται με λόγια.

Πλαγιές που μέχρι πρόσφατα ήταν καταπράσινες έχουν μαυρίσει, δέντρα έχουν μετατραπεί σε αποκαΐδια και το έδαφος έχει καλυφθεί από στάχτη. Η επόμενη ημέρα φέρνει στο φως το μέγεθος της καταστροφής και την εικόνα ενός φυσικού τοπίου που χρειάστηκε μόλις λίγες ώρες για να αλλάξει δραματικά.