Ρέθυμνο: 112 για νέα φωτιά, εκατοντάδες εστίες - Βαρύ το πένθος για τους δύο πυροσβέστες

Βαρύ είναι το πένθος στην Κρήτη και ιδιαίτερα στην επαρχία Αμαρίου, από όπου κατάγονταν οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, επιχειρώντας στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στο νότιο Ρέθυμνο και συνεχίζει να καίει παρά τις τιτιάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών και των εθελοντών.

Εκατοντάδες εστίες κρατούν ζωντανή τη φωτιά και οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή κάνουν το έργο της πυρόσβεσης ιδιαίτερα δυσχερές. Πάνω από 150 πυροσβέστες δίνουν μία τεράστια μάχη, όμως οι καιρικές συνθήκες και η μορφολογία του εδάφους δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου #Κρήτη και επιχειρούν 156 #πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 19ης #ΕΜΟΔΕ, 4 Α/Φ και 4 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026

Το πύρινο μέτωπο απλώνεται πλέον στα 15 χιλιόμετρα στο νότιο τμήμα του νομού Ρεθύμνου, έχοντας ήδη κατακάψει χιλιάδες στρέμματα δάσους και αγροτικών εκτάσεων ενώ τα χωριά εκκενώνονται το ένα μετά το άλλο.

Οι φλόγες έχουν φτάσει πλέον στην ακτή, με τους κατοίκους να καταφεύγουν σε παραλίες ενώ εντολή εκκένωσης δόθηκε και για την παραθαλάσσια Αγία Γαλήνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση απομάκρυνσης των κατοίκων της Αγίας Γαλήνης, με τις Αρχές να κινούνται πόρτα πόρτα και να προειδοποιούν με μηνύσεις όσους επιμένουν να μείνουν πίσω.

Λίγο πριν από το μεσάνυχτα ήχησε ξανά το 112 για τους κατοίκους του Ρεθύμνου, για δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αγία Παρασκευή. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Αγαλιανός και Κεραμές», τονίζεται στο μήνυμα.

Ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Εμμανουήλ (Μανώλης) Στρατιδάκης βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της επιχείρησης κατάσβεσης, δίνοντας μάχη με τις φλόγες μέχρι την τελευταία στιγμή. Ο θάνατός τους έχει συγκλονίσει το Πυροσβεστικό Σώμα, την τοπική κοινωνία και ολόκληρη τη χώρα.

Στιγμιότυπο από το πύρινο μέτωπο που μαίνεται στο νότιο Ρέθυμνο, νωρίς το βράδυ της Τετάρτης 29 Ιουλίου. Φωτό: Image Online/INTIME NEWS

Η τελευταία πράξη της τραγωδίας θα γραφτεί την Πέμπτη 30 Ιουλίου, όταν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και κάτοικοι της περιοχής θα τους συνοδεύσουν στην τελευταία τους κατοικία.



Η εξόδιος ακολουθία του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου στο Επισκοπείο Φουρφουρά, ενώ η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 11:00.



Το τελευταίο αντίο στον 58χρονο Εμμανουήλ (Μανώλη) Στρατιδάκη θα ειπωθεί στις 17:00, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Γερακάρι Αμαρίου. Η σορός θα βρίσκεται στην εκκλησία από τις 16:00.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ INTIME NEWS / Image Online)

Οι δύο πυροσβέστες έπεσαν στο καθήκον, υπηρετώντας με αυταπάρνηση το έργο της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος. Η απώλειά τους έχει βυθίσει στο πένθος τις οικογένειές τους, τους συναδέλφους τους και ολόκληρη την τοπική κοινωνία, που ετοιμάζεται να τους αποχαιρετήσει με τιμές και βαθιά συγκίνηση.

«Έπεσαν στον βωμό του καθήκοντος»

Για «μία εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα» κάνει λόγο η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, που ανακοινώνει επίσημα τη θλιβερή είδηση του θανάτου δύο πυροσβεστών ενώ επιχειρούσαν στην κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου την Τετάρτη 29 Ιουλίου.

Όπως αναφέρεται, οι δύο πυροσβέστες «έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος» ενώ η ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων.

Η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας. Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ INTIME NEWS / Image Online)

Το συγκινητικό «αντίο» των πυροσβεστών του Ηρακλείου

Το Σωματείο Πυροσβεστών Νομού Ηρακλείου αποχαιρετά τους δύο αδικοχαμένους πυροσβέστες: «Το Σωματείο Πυροσβεστών Νομού Ηρακλείου εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια των δύο συναδέλφων μας, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο. Η απώλειά τους αποτελεί βαρύ πλήγμα για το Πυροσβεστικό Σώμα και υπενθυμίζει, με τον πιο σκληρό τρόπο, το μέγεθος της ευθύνης και του κινδύνου που συνοδεύουν την αποστολή του πυροσβέστη. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους, στους οικείους τους και στους συναδέλφους που δοκιμάζονται από αυτή την τραγική απώλεια».