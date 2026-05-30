Ρέθυμνο: Συνελήφθη 16χρονος για κλοπές ηλεκτρικών πατινιών – Αναζητείται ο ανήλικος συνεργός του
Οι δύο πιτσιρικάδες είχαν κλέψει συνολικά επτά μέσα σε μόλις μία εβδομάδα - Δεν έχει ταυτοποιηθεί ο δεύτερος δράστης.
Ένας 16χρονος βρίσκεται πίσω από μπαράζ κλοπών που αφορούσαν ηλεκτρικά πατίνια μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα στο Ρέθυμνο. Ο ανήλικος φέρεται να δρούσε μαζί με συνεργό του.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα rethemnosnews.gr, μέσα σε μόλις μία εβδομάδα οι δύο ανήλικοι έκλεψαν συνολικά επτά πατίνια στο Ρέθυμνο.
Ο 16χρονος δράστης συνελήφθη ως ένας από τους δράστες.
Τα στοιχεία του δεύτερου ατόμου δεν έχουν μέχρι στιγμής εξακριβωθεί και η έρευνα για την ταυτοποίησή του συνεχίζεται.