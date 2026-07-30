Ελλάδα Φωτιά Ρέθυμνο Κρήτη

Ρέθυμνο: Τρομακτικό βίντεο με στύλο της ΔΕΗ που έχει πάρει φωτιά και αιωρείται πάνω από τον δρόμο

Πολλαπλοί κίνδυνοι από τα πύρινα μέτωπα στην περιοχή.

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Δεν έχουν τέλος οι τρομακτικές εικόνες που έρχονται από τα μέτωπα της φωτιάς στην Κρήτη

Μετά την τραγωδία με τους νεκρούς πυροσβέστες, συνεχίζεται η τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή με τα χιλιάδες καμένα στρέμματα, οι συνεχείς αναζωπυρώσεις, ενώ δεν σταματούν και οι κίνδυνοι για τους κατοίκους τόσο για τη ζωή τους από τις φλόγες και τους καπνούς, όσο και για τις περιουσίες και τα σπίτια τους. 

Και ενώ οι άνθρωποι προσπαθούν να μετακινηθούν για να ξεφύγουν από τις φωτιές, βίντεο έρχονται στο φως που καταδεικνύουν την επικινδυνότητα της κατάστασης στο Ρέθυμνο, με στύλο της ΔΕΗ που έχει πάρει φωτιά, έχει αποκοπεί από τη βάση του και αιωρείται πάνω από τον δρόμο, συνιστώντας απειλή για τη ζωή των διερχομένων. 

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