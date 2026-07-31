Ρέθυμνο: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς - Συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις

Βελτιωμένη είναι η εικόνα από το πύρινο μέτωπο στο νότιο Ρέθυμνο, έπειτα από μια δύσκολη νύχτα κατά την οποία οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την εξάπλωσή τους.

«Τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα σήμερα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αντιδήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ευαγγελία Γλαμπεδάκη, αναφερόμενη στην εξέλιξη της πυρκαγιάς. Όπως σημείωσε, παρά τη βελτιωμένη εικόνα, η μάχη με τις αναζωπυρώσεις συνεχίζεται και απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση.

Καθοριστική η συμβολή των εθελοντών

Η αντιδήμαρχος περιέγραψε τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, υπογραμμίζοντας τη σημαντική συμβολή των εθελοντών, οι οποίοι βρέθηκαν στο πλευρό των πυροσβεστικών δυνάμεων.

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Όπως ανέφερε, εθελοντές από τα Σφακιά, τον Μυλοπόταμο αλλά και άλλες περιοχές της Κρήτης συνέβαλαν αποφασιστικά στον περιορισμό πολλών επικίνδυνων αναζωπυρώσεων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουν το ανθρώπινο δυναμικό και οι υπηρεσίες του δήμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα το ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων, ούτε σήμερα επιχειρούν εναέρια μέσα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Στο πεδίο βρίσκονται ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στην Κρύα Βρύση και τον Ασώματο.

Η εικόνα είναι αισθητά καλύτερη σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, ωστόσο ο βασικός φόβος των Αρχών εξακολουθούν να είναι οι αναζωπυρώσεις, κυρίως στις περιοχές του Ασώματου, της Πρέβελης και σε επιμέρους ενεργές εστίες, όπου η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται αδιάκοπα.

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Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες - Σύλληψη στελέχους του ΔΕΔΔΗΕ

Οι προσπάθειες της Πυροσβεστικής ήταν ολονύκτιες, με τις δυνάμεις να επιχειρούν να συγκρατήσουν τα μέτωπα και να περιορίσουν την εξάπλωσή τους, κυρίως στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής, ώστε η φωτιά να μην προσεγγίσει κατοικίες του χωριού.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη μέχρι τα εναέρια μέσα να μπορέσουν να επιστρέψουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης, όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη στελέχους του ΔΕΔΔΗΕ, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας για τη μεγάλη φωτιά που καίει για τρίτο 24ωρο το νότιο Ρέθυμνο.

Η σύλληψη έγινε έπειτα από σχετική εισαγγελική εντολή, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας στην Εισαγγελία Ρεθύμνου για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.