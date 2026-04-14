Reuters: Έρχονται νέες συνομιλίες ΗΠΑ, Ιράν στο Πακιστάν- Θέλουν να προλάβουν τη λήξη της εκεχειρίας

Διαπραγματευτικές ομάδες από τις ΗΠΑ και το Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ αυτήν την εβδομάδα, δήλωσαν σήμερα Τρίτη (14/4) τέσσερις πηγές που επικαλέστηκε το Reuters, λίγες ημέρες μετά τις συνομιλίες στο πιο υψηλόβαθμο επίπεδο που έχουν γίνει ανάμεσα στις δύο χώρες μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, οι οποίες τερματίστηκαν χωρίς να καταλήξουν σε συμφωνία στην πακιστανική πρωτεύουσα.

U.S. and Iranian negotiation teams will return to Islamabad for peace talks later this week.



Source: Reuters — Clash Report (@clashreport) April 14, 2026

Αυτό ανέφερε νωρίτερα και το Associated Press, που επικαλούταν δύο Πακιστανούς αξιωματούχους, οι οποίοι δήλωσαν πως το Πακιστάν έχει προτείνει τη διοργάνωση ενός δεύτερου γύρου συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ τις επόμενες ημέρες, πριν από τη λήξη της εκεχειρίας.

Ένας από τους αξιωματούχους δήλωσε ότι, παρά το γεγονός ότι έληξαν χωρίς συμφωνία, οι πρώτες συνομιλίες ήταν μέρος μιας συνεχιζόμενης διπλωματικής διαδικασίας και όχι μιας μεμονωμένης προσπάθειας.

Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδουν οι New York Times, που επικαλούνται δύο ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, σε απάντηση στην πρόταση των ΗΠΑ για 20ετή αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου στο Ιράν, το Ιράν απάντησε με μια πρόταση για σημαντικά μειωμένη 5ετή αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου, η οποία απορρίφθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ. Επιπλέον, το Ιράν αρνήθηκε να επιτρέψει την εξαγωγή εμπλουτισμένου υλικού από τη χώρα, ένα βασικό αίτημα των ΗΠΑ, αλλά αντ' αυτού προσφέρθηκε να το αραιώσει.

«Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο των Ιρανών», έκρινε από την πλευρά του ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Οι δηλώσεις έρχονται μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν στο Ισλαμαμπάντ το Σαββατοκύριακο, στις οποίες συμμετείχε προσωπικά ο Βανς, τονίζοντας το ότι η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί -μεταξύ άλλων- να της παραδοθεί όλη η ποσότητα εμπλουτισμένου ουρανίου που έχει στην κατοχή της η Ισλαμική Δημοκρατία.

«Θέλουμε να βγει από τη χώρα το υλικό αυτό», να «έχει τον έλεγχό του» η Ουάσιγκτον, είπε στο Fox News και πρόσθεσε πως είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί, με «επαληθεύσεις», ότι το Ιράν δεν θα παράγει ουράνιο εμπλουτισμένο κατά υψηλό βαθμό στο μέλλον.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ήταν επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας που συμμετείχε σε συνομιλίες -επιπέδου άνευ προηγουμένου, αλλά άκαρπες- με αξιωματούχους του Ιράν στο Πακιστάν, για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Η καχυποψία των ΗΠΑ για τα πυρηνικά του Ιράν

Ο Τζέι Ντι Βανς εξέφρασε για ακόμη μια φορά την καχυποψία των ΗΠΑ.

«Είναι ένα πράγμα το ότι οι Ιρανοί λένε πως δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, είναι άλλο να δημιουργήσουμε τους απαραίτητους μηχανισμούς ώστε να είναι εγγυημένο πως δεν θα γίνει αυτό», είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η αμερικανική δεξιά κι επανέλαβε ότι παρουσίασε τις «κόκκινες γραμμές» της Ουάσιγκτον στους συνομιλητές του.

Κατ’ αυτόν, οι Ιρανοί «έκαναν ένα βήμα», και «γι’ αυτό νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπήρξαν ενθαρρυντικές ενδείξεις, αλλά δεν έφθασαν αρκετά μακριά».

Η Τεχεράνη σημείωσε χθες ότι οι δυο πλευρές βρίσκονταν κοντά σε συμφωνία, αλλά «δυστυχώς, γίναμε μάρτυρες συνεχών μαξιμαλιστικών απαιτήσεων από την αμερικανική πλευρά», όπως το έθεσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί.

Βανς για Στενά του Ορμούζ

Αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ, που έχουν κλείσει de facto από το Ιράν αφότου άρχισε ο πόλεμος την 28η Φεβρουαρίου, ο Βανς είπε πως αναμένει η Τεχεράνη να τα ανοίξει πλήρως με αντάλλαγμα τη συνέχιση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός, διάρκειας δυο εβδομάδων στη θεωρία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απείλησε χθες ότι θα «καταστραφεί» οποιοδήποτε σκάφος «ταχείας επίθεσης» του Ιράν αποπειραθεί να σπάσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, την επιβολή του οποίου ανακοίνωσε ο στρατός των ΗΠΑ.