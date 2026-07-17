Reuters: Η λειψυδρία «πιέζει» το Αιγαίο εν μέσω τουριστικής περιόδου - Επτά νησιά εκπέμπουν SOS

Η κλιματική αλλαγή και οι ολοένα πιο ξηρές χρονιές φέρνουν τα ελληνικά νησιά αντιμέτωπα με μια νέα πραγματικότητα, αφού επτά εξ αυτών στο Αιγαίο έχουν ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας μέσα στο 2026, καθώς οι περιορισμένες βροχοπτώσεις και οι ολοένα θερμότερες καλοκαιρινές περίοδοι ασκούν ασφυκτικές πιέσεις στα αποθέματα νερού.

Όπως αναφέρεται σε αφιέρωμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, οι τοπικές αρχές εκφράζουν πλέον έντονη ανησυχία όχι μόνο για την κάλυψη των αναγκών των μόνιμων κατοίκων, αλλά και για τη διαχείριση των αυξημένων απαιτήσεων που δημιουργεί ο τουρισμός, ο οποίος κορυφώνεται ακριβώς την περίοδο που τα αποθέματα νερού βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα.

Η Αστυπάλαια στο επίκεντρο της κρίσης

Από τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι η Αστυπάλαια, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο εμφιαλωμένο νερό για πόση και δεν επωφελήθηκε από τις χειμερινές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν σε άλλες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των τοπικών αρχών, το νησί κατέγραψε τη δεύτερη πιο άνυδρη περίοδο από το 2020, με τη στάθμη του μοναδικού τεχνητού ταμιευτήρα νερού να έχει μειωθεί δραματικά.

«Αν συγκεντρώναμε όλη τη βροχή που έπεσε μέσα στη χρονιά σε έναν κουβά, το ύψος του νερού θα έφτανε μόλις τα 2,5 εκατοστά», περιγράφει χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Αστυπάλαιας, Νίκος Κομηνέας, αποτυπώνοντας το μέγεθος του προβλήματος.

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Ο ταμιευτήρας στο Λιβάδι, που εξυπηρετεί τόσο την ύδρευση όσο και την άρδευση, διαθέτει σήμερα περίπου 150.000 κυβικά μέτρα νερού, ποσότητα που αντιστοιχεί μόλις στο ένα έκτο της συνολικής χωρητικότητάς του. Με τη θερινή κατανάλωση να αγγίζει τα 900 κυβικά μέτρα ημερησίως, τα διαθέσιμα αποθέματα επαρκούν για περίπου πέντεμισι μήνες.

Χωρίς νερό οι αγρότες

Η έλλειψη νερού έχει ήδη επηρεάσει σημαντικά τον πρωτογενή τομέα. Οι τοπικές αρχές διέκοψαν από τον Απρίλιο την παροχή νερού άρδευσης προς τους παραγωγούς, προκειμένου να διαφυλάξουν τα αποθέματα για τις ανάγκες ύδρευσης.

Η 71χρονη αγρότισσα Ευδοκία Παλατιανού αναγκάστηκε να ποτίζει τις καλλιέργειές της με υφάλμυρο νερό από γεώτρηση, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος της παραγωγής της να καταστραφεί. «Αν δεν βρέξει, δεν θα φυτέψω τίποτα», δηλώνει, δείχνοντας δέντρα μανταρινιάς που έχουν ήδη ξεραθεί.

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Αφαλάτωση ως λύση ανάγκης

Για την αντιμετώπιση της κρίσης, ο δήμος προχώρησε τον Μάιο στην κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εγκατάστασης προσωρινής μονάδας αφαλάτωσης, δυναμικότητας περίπου 600 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως, η οποία θα καλύψει τις ανάγκες της Χώρας μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή μόνιμης εγκατάστασης.

Στο μεταξύ, η άρδευση των αγροτικών εκτάσεων έχει ανασταλεί προσωρινά, με τις αρχές να ελπίζουν ότι οι φθινοπωρινές βροχοπτώσεις θα επιτρέψουν την επαναφορά της.

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Ο τουρισμός αυξάνει την πίεση

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο κατά τη θερινή περίοδο, όταν ο πληθυσμός της Αστυπάλαιας αυξάνεται από περίπου 1.400 μόνιμους κατοίκους σε σχεδόν 7.000 άτομα. Η αυξημένη ζήτηση έχει ήδη οδηγήσει ξενοδόχους και επιχειρηματίες στην υιοθέτηση πρακτικών εξοικονόμησης νερού.

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Η ξενοδόχος Καρολίνα Αλκαλάι προσφέρει στους πελάτες της κουπόνι αξίας 5 ευρώ εφόσον επιλέξουν να μη γίνεται καθημερινός καθαρισμός του δωματίου τους, περιορίζοντας έτσι σημαντικά την κατανάλωση νερού. Παράλληλα, σχεδιάζει το επόμενο ξενοδοχείο της να διαθέτει δεξαμενή συλλογής βρόχινου νερού αντί για πισίνα ή τζακούζι.

Επενδύσεις για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

Το υπουργείο Περιβάλλοντος έχει εγκρίνει χρηματοδότηση ύψους 15 εκατ. ευρώ για έργα αφαλάτωσης, ενίσχυσης δικτύων ύδρευσης και κατασκευής δεξαμενών σε εννέα κατοικημένα ελληνικά νησιά. Από αυτά, 1,5 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στην Αστυπάλαια.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου, υπογράμμισε πρόσφατα ότι για την Ελλάδα το νερό δεν αποτελεί απλώς περιβαλλοντικό ζήτημα. «Η διαχείριση των υδάτινων πόρων συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια, την οικονομική ανάπτυξη και την προστασία των τοπικών κοινωνιών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Έντονη ανησυχία για το μέλλον

Τα σημάδια της ξηρασίας έχουν ήδη αποτυπωθεί στην περιοχή. Σύμφωνα με τον χάρτη του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ξηρασίας Copernicus, η Αστυπάλαια κατατάχθηκε από τον Ιούνιο στις περιοχές όπου έχουν κάνει την εμφάνισή τους τα πρώτα ανησυχητικά φαινόμενα έλλειψης υγρασίας και περιορισμένων υδάτινων αποθεμάτων.

Παρά τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που έχουν δρομολογηθεί, η αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα παραμένει έντονη. Ο δήμαρχος του νησιού υπογραμμίζει ότι η προσωρινή μονάδα αφαλάτωσης προσφέρει μια σημαντική «ανάσα», ωστόσο δεν αποτελεί οριστική λύση απέναντι σε μια παρατεταμένη περίοδο ανομβρίας.

«Η προσωρινή μονάδα αφαλάτωσης μάς δίνει μια ανάσα, όμως η μεγαλύτερη ανησυχία μου είναι τι θα συμβεί αν ούτε φέτος έχουμε επαρκείς βροχοπτώσεις», σημειώνει χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η εξασφάλιση επαρκών υδάτινων πόρων εξελίσσεται σε μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τα ελληνικά νησιά τα επόμενα χρόνια.