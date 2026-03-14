Reuters: «Όχι» Τραμπ σε κάθε προσπάθεια εκεχειρίας με το Ιράν - «Σκληρή» στάση και από Τεχεράνη

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να απέρριψε πρωτοβουλίες συμμάχων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή για την έναρξη διπλωματικών διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε πριν από δύο εβδομάδες μετά από εκτεταμένη αεροπορική επιχείρηση ΗΠΑ–Ισραήλ. Αυτό ανέφεραν στο Reuters τρεις πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές προσπάθειες.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη απορρίπτει οποιοδήποτε ενδεχόμενο εκεχειρίας έως ότου σταματήσουν οι αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές, σύμφωνα με δύο ανώτερες ιρανικές πηγές που μίλησαν επίσης στο Reuters. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι αρκετές χώρες επιχειρούν να μεσολαβήσουν για την αποκλιμάκωση.

Η έλλειψη διάθεσης τόσο από την Ουάσιγκτον όσο και από την Τεχεράνη παραπέμπει σε σύγκρουση με διάρκεια, την ώρα που ο πόλεμος διευρύνεται, προκαλεί απώλειες αμάχων και η ανακοίνωση του Ιράν για «κλείσιμο» των Στενών του Ορμούζ οδηγεί σε... άλμα τις διεθνείς τιμές πετρελαίου.

Πλήγματα σε Χαργκ και «σκληρή γραμμή» για τα Στενά

Σύμφωνα με το Reuters, τα αμερικανικά πλήγματα στο νησί Χαργκ –τον κύριο κόμβο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν– το βράδυ της Παρασκευής, υπογράμμισαν την πρόθεση της κυβέρνησης Τραμπ να συνεχίσει τη στρατιωτική πίεση. Παράλληλα, ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, φέρεται να έχει δεσμευθεί ότι θα διατηρήσει κλειστά τα Στενά του Ορμούζ και να έχει προειδοποιήσει για κλιμάκωση επιθέσεων κατά γειτονικών χωρών.

Στο ίδιο τηλεγράφημα γίνεται λόγος για πάνω από 2.000 νεκρούς, στην πλειονότητά τους στο Ιράν, ενώ επισημαίνεται ότι η διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά –από όπου περνά περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου– έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη διαταραχή στον εφοδιασμό πετρελαίου που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα.

Προσπάθειες «ανοίγματος διαύλων» και άρνηση από τον Λευκό Οίκο

Το Ομάν, που είχε μεσολαβήσει σε συνομιλίες πριν από την έναρξη του πολέμου, φέρεται να προσπάθησε επανειλημμένα να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας, όμως ο Λευκός Οίκος κατέστησε σαφές ότι δεν ενδιαφέρεται αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με δύο από τις πηγές που επικαλείται το Reuters.

Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε στο πρακτορείο ότι ο Τραμπ απορρίπτει προς το παρόν τις κινήσεις για συνομιλίες και εστιάζει στη συνέχιση των επιχειρήσεων με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων. «Δεν τον ενδιαφέρει τώρα… Θα συνεχίσουμε την αποστολή χωρίς διακοπή. Ίσως έρθει κάποια μέρα, αλλά όχι τώρα», φέρεται να είπε.

Κατά την πρώτη εβδομάδα του πολέμου, ο Τραμπ είχε γράψει στο Truth Social ότι η ιρανική ηγεσία επιθυμούσε να μιλήσει, αλλά ήταν «πολύ αργά», σημειώνει το Reuters, προσθέτοντας ότι οι μεταβολές στη στάση του προέδρου σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής καθιστούν δύσκολες τις προβλέψεις για το αν θα επανεξετάσει τη διπλωματική οδό.

Δεύτερος ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Reuters ότι «η νέα πιθανή ηγεσία στο Ιράν έχει δείξει πως θέλει να μιλήσει και τελικά θα μιλήσει», ωστόσο, «προς το παρόν, η Operation Epic Fury συνεχίζεται χωρίς διακοπή».

Τεχεράνη: Εκεχειρία μόνο με τερματισμό των επιδρομών

Οι ιρανικές πηγές που επικαλείται το Reuters αναφέρουν ότι η Τεχεράνη απορρίπτει τις μεσολαβήσεις για εκεχειρία έως ότου σταματήσουν οι αεροπορικές επιθέσεις από ΗΠΑ και Ισραήλ και ικανοποιηθούν συγκεκριμένες ιρανικές απαιτήσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το πρακτορείο, μόνιμος τερματισμός των επιθέσεων και αποζημίωση στο πλαίσιο μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Η Αίγυπτος –που είχε εμπλοκή σε μεσολαβητικές κινήσεις πριν από τον πόλεμο– φέρεται επίσης να επιχείρησε να επαναφέρει επικοινωνία, σύμφωνα με τρεις πηγές ασφάλειας και διπλωματίας. Αν και δεν φαίνεται να υπήρξε πρόοδος, μία από τις πηγές εκτιμά ότι οι κινήσεις αυτές συνέβαλαν σε «κάποιον βαθμό» στρατιωτικής αυτοσυγκράτησης από γειτονικές χώρες που έχουν δεχθεί ιρανικά πλήγματα.

«Σκληραίνουν» οι θέσεις – Πιέσεις και εντός ΗΠΑ

Το Reuters σημειώνει ότι η επίδραση του πολέμου στις διεθνείς τιμές ενέργειας αυξάνει το κόστος και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στο εσωτερικό υπάρχουν διαφορετικές εισηγήσεις προς τον Τραμπ.

Ειδικότερα, ορισμένοι αξιωματούχοι και σύμβουλοι προκρίνουν ταχεία λήξη, προειδοποιώντας ότι η άνοδος των τιμών καυσίμων μπορεί να έχει πολιτικό κόστος ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Στον αντίποδα, υπάρχουν φωνές που εισηγούνται συνέχιση της επίθεσης με στόχο την καταστροφή του ιρανικού πυραυλικού προγράμματος και την αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου.

Σύμφωνα με πηγές του Reuters, τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν εμφανίζονται λιγότερο πρόθυμες για διάλογο σε σχέση με τις πρώτες ημέρες, όταν –όπως αναφέρεται– υπήρξαν αμερικανικές επαφές μέσω Ομάν για αποκλιμάκωση.

Μία πηγή ανέφερε ότι ο κορυφαίος σύμβουλος ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, και ο ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί είχαν επίσης επιδιώξει να χρησιμοποιήσουν το Ομάν ως δίαυλο για συνομιλίες εκεχειρίας, στις οποίες θα συμμετείχε και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς – χωρίς όμως να προχωρήσουν.

Τρίτη ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε χαρακτηριστικά στο Reuters ότι «ό,τι είχε μεταφερθεί προηγουμένως μέσω διπλωματικών διαύλων δεν έχει πλέον σημασία», προσθέτοντας ότι οι Φρουροί της Επανάστασης θεωρούν πως αν χαθεί ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ, «το Ιράν θα χάσει τον πόλεμο». Με βάση αυτή τη λογική, κατά την ίδια πηγή, οι Φρουροί δεν θα δεχτούν εκεχειρία ή διαπραγματεύσεις και η πολιτική ηγεσία δεν θα εμπλακεί, παρά τις προσπάθειες διαφόρων χωρών.