Αμοιβές άνω του μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων απέφερε στις τράπεζες η αρχική δημόσια προσφορά της Anthropic. Πίσω από τη μεγάλη συναλλαγή, ωστόσο, στελέχη που συμμετείχαν στη διαδικασία περιγράφουν ασυνήθιστους περιορισμούς, πιεστικά χρονοδιαγράμματα και αλλαγές της τελευταίας στιγμής.

Σύμφωνα με το Reuters, η εισαγωγή της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης, με την εσωτερική κωδική ονομασία «Project Lantern», προκάλεσε δυσαρέσκεια σε ορισμένους συμβούλους της. Αντίστοιχα παράπονα είχαν διατυπωθεί και για την εισαγωγή της SpaceX τον Ιούνιο, όταν οι τράπεζες είχαν εισπράξει περίπου 500 εκατ. δολάρια σε αμοιβές.

Το πρακτορείο συνδέει τις δύο περιπτώσεις με την αυξημένη διαπραγματευτική ισχύ μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, οι οποίες, χάρη στην έντονη επενδυτική ζήτηση, μπορούν να επιβάλλουν όρους που αποκλίνουν από τις συνήθεις πρακτικές της Wall Street.

Μόνο τέσσερα στελέχη από ορισμένες τράπεζες

Η Anthropic ζήτησε από ορισμένες από τις 22 ανάδοχες τράπεζες να περιορίσουν σε τέσσερα τα στελέχη που θα εργάζονταν στη συναλλαγή, επιλέγοντας έμπειρους τραπεζίτες, σύμφωνα με πηγές του Reuters.

Μία από τις πηγές εκτίμησε ότι το μέτρο αποσκοπούσε στον περιορισμό των διαρροών, προσθέτοντας ότι οι τράπεζες βρήκαν τελικά τρόπους να το παρακάμψουν.

Η εταιρεία φέρεται επίσης να ζήτησε δεσμεύσεις που θα εμπόδιζαν βασικά μέλη των ομάδων της συναλλαγής να συνεργαστούν με ανταγωνιστές της για έξι μήνες μετά τη χρηματιστηριακή εισαγωγή. Στις εταιρείες που κατονομάζονταν περιλαμβάνονταν οι OpenAI, Cursor, DeepSeek και Hugging Face.

Τραπεζίτες και δικηγόροι ανέφεραν στο πρακτορείο ότι, παρότι οι συμφωνίες εμπιστευτικότητας και η διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων είναι συνηθισμένες, τόσο ευρείς περιορισμοί σε συγκεκριμένα πρόσωπα είναι σπάνιοι.

Έλεγχος πρόσβασης στα έγγραφα

Η ανησυχία για διαρροές ενισχύθηκε αφού το Reuters δημοσιοποίησε στοιχεία από προσχέδιο του ενημερωτικού δελτίου σχεδόν τέσσερις εβδομάδες πριν από την επίσημη δημοσίευσή του.

Για τη διανομή πληροφοριών στις περισσότερες ανάδοχες τράπεζες, η Anthropic χρησιμοποίησε την πλατφόρμα NetRoadshow αντί απλών αρχείων PDF. Η πλατφόρμα κατέγραφε ποιος άνοιγε κάθε έγγραφο και ποιες σελίδες εξέταζε, ενώ τα αρχεία έφεραν υδατογραφήματα με τα ονόματα των τραπεζιτών.

Σύμφωνα με μία από τις πηγές, η αδυναμία αποθήκευσης αντιγράφων δυσκόλευε την εργασία των συμβούλων, χωρίς παράλληλα να σταματήσουν οι διαρροές στον Τύπο.

Εγκρίσεις στις δύο τα ξημερώματα

Χαρακτηριστικό των πιεστικών προθεσμιών ήταν το περιστατικό πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της παρουσίασης της προσφοράς στους επενδυτές, στις 10 Νοεμβρίου.

Το προηγούμενο βράδυ, δικηγορικό γραφείο που συμμετείχε στη συναλλαγή έστειλε στις τράπεζες έγγραφο για την πώληση μετοχών στον Καναδά. Λίγο αργότερα ζήτησε να αγνοηθεί, επειδή περιείχε λανθασμένες πληροφορίες για το εύρος τιμής και τις μετοχές, σύμφωνα με ηλεκτρονικό μήνυμα που είδε το Reuters.

Το σωστό τροποποιημένο ενημερωτικό δελτίο διανεμήθηκε μέσω NetRoadshow περίπου στις 02:00, ώρα Νέας Υόρκης. Οι τράπεζες είχαν λίγες ώρες για να το εγκρίνουν πριν από την κατάθεσή του στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Το προηγούμενο της SpaceX

Στην περίπτωση της SpaceX, πηγές του πρακτορείου περιγράφουν επίσης στενό έλεγχο από την ομάδα του Έλον Μασκ.

Η εταιρεία έδινε οδηγίες στις τράπεζες για τον τρόπο προώθησης των μετοχών, το είδος των επενδυτών που θα προσέγγιζαν και το ύψος των εντολών που έπρεπε να εξασφαλίσουν. Ορισμένες τράπεζες φέρονται να συμφώνησαν να συμμετάσχουν χωρίς να γνωρίζουν εξαρχής την αμοιβή τους.

Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Φλόριντα Τζέι Ρίτερ, ειδικός στις αρχικές δημόσιες προσφορές, εκτιμά ότι η ισχύς αυτών των εταιρειών τούς επέτρεψε να διαπραγματευτούν εξαιρέσεις. Δεν θεωρεί, όμως, ότι οι ίδιες δυνατότητες είναι διαθέσιμες στις περισσότερες επιχειρήσεις.

Μεταξύ άλλων, όπως ανέφερε, SpaceX και Anthropic εξασφάλισαν μηδενική προμήθεια αναδόχων για τις πρόσθετες μετοχές που διατέθηκαν μέσω του δικαιώματος υπερκατανομής, γνωστού ως «greenshoe».

Ισχυρή ζήτηση, αλλά και χρηματιστηριακές πιέσεις

Και οι δύο δημόσιες προσφορές προσέλκυσαν ζήτηση πολλαπλάσια των διαθέσιμων μετοχών. Η μετέπειτα χρηματιστηριακή πορεία, ωστόσο, έδειξε ότι ένα ισχυρό ξεκίνημα δεν εξασφαλίζει συνεχή άνοδο.

Η μετοχή της Anthropic υποχώρησε κατά 8,5% την Παρασκευή, μετά την άνοδο 17% της πρώτης συνεδρίασης. Αντίστοιχα, η SpaceX, αφού έφτασε στα 201,80 δολάρια στις 16 Ιουνίου, υποχώρησε για πρώτη φορά κάτω από την τιμή εισαγωγής των 135 δολαρίων στα μέσα Ιουλίου.