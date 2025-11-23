Reuters: Οι ΗΠΑ έτοιμες για νέα φάση επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα - Εξετάζεται η ανατροπή του Μαδούρο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται ένα βήμα πριν την έναρξη μιας νέας φάσης επιχειρήσεων που σχετίζονται με τη Βενεζουέλα τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τέσσερις Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters, την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την πίεση προς το καθεστώς του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την ακριβή χρονική στιγμή ή το εύρος των επιχειρήσεων, ούτε εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει λάβει τελική απόφαση. Αναφορές για επικείμενη δράση έχουν πληθύνει τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ο αμερικανικός στρατός έχει αναπτύξει δυνάμεις στην Καραϊβική εν μέσω επιδεινούμενων σχέσεων με τη Βενεζουέλα.

Δύο από τους αξιωματούχους ανέφεραν ότι οι μυστικές επιχειρήσεις αναμένεται να αποτελέσουν το πρώτο στάδιο της νέας δράσης κατά του Μαδούρο.

Το Πεντάγωνο παρέπεμψε τις ερωτήσεις στον Λευκό Οίκο. Η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος το Σάββατο δεν απέκλεισε κανένα ενδεχόμενο όσον αφορά τη Βενεζουέλα.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει κάθε στοιχείο της αμερικανικής ισχύος για να σταματήσει τα ναρκωτικά που πλημμυρίζουν τη χώρα μας και να οδηγήσει τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη», δήλωσε ο αξιωματούχος, υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Στο τραπέζι και η ανατροπή του Μαδούρο

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει εδώ και καιρό επιλογές που σχετίζονται με τη Βενεζουέλα, με στόχο την αντιμετώπιση αυτού που περιγράφει ως ρόλο του Μαδούρο στη διακίνηση παράνομων ναρκωτικών που έχουν σκοτώσει Αμερικανούς. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Δύο αξιωματούχοι είπαν στο Reuters ότι οι επιλογές που εξετάζονται περιλαμβάνουν ακόμη και προσπάθεια ανατροπής του Μαδούρο.

Ο Μαδούρο, στην εξουσία από το 2013, υποστηρίζει ότι ο Τραμπ επιδιώκει την ανατροπή του και ότι οι πολίτες και ο στρατός της Βενεζουέλας θα αντισταθούν σε οποιαδήποτε τέτοια απόπειρα.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας εμφανίστηκε το βράδυ του Σαββάτου στο κεντρικό θέατρο του Καράκας για την πρεμιέρα τηλεοπτικής σειράς βασισμένης στη ζωή του.

Οι αεροπορικές ακυρώνουν τις πτήσεις προς Βενεζουέλα

Μια στρατιωτική ενίσχυση στην Καραϊβική βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μήνες, ενώ ο Τραμπ έχει εγκρίνει μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα. Την Παρασκευή, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) προειδοποίησε τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες για μια «ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση» κατά τις πτήσεις πάνω από τη Βενεζουέλα, καλώντας τις να επιδείξουν προσοχή.

Τρεις διεθνείς αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν το Σάββατο δρομολόγια αναχωρούντα από τη Βενεζουέλα μετά την προειδοποίηση της FAA.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν τη Δευτέρα να χαρακτηρίσουν το Cartel de los Soles ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση για τον φερόμενο ρόλο του στην εισαγωγή παράνομων ναρκωτικών στις ΗΠΑ, σύμφωνα με αξιωματούχους. Η κυβέρνηση Τραμπ κατηγορεί τον Μαδούρο ότι ηγείται του καρτέλ, κάτι που εκείνος αρνείται.

Νέες επιλογές μετά την ταξινόμηση στις τρομοκρατικές οργανώσεις

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο χαρακτηρισμός «τρομοκρατική οργάνωση ανοίγει μια ολόκληρη σειρά νέων επιλογών για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Τραμπ έχει αναφέρει ότι η επικείμενη κίνηση θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να πλήξουν περιουσιακά στοιχεία και υποδομές του Μαδούρο, αλλά παράλληλα έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών για μια διπλωματική λύση.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν συνομιλίες μεταξύ Καράκας και Ουάσιγκτον. Δεν είναι σαφές εάν οι συνομιλίες αυτές θα επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα ή την κλίμακα των αμερικανικών επιχειρήσεων.

Αυξάνονται οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή

Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του αμερικανικού ναυτικού, το Gerald R. Ford, έφτασε στην Καραϊβική στις 16 Νοεμβρίου με την ομάδα κρούσης του, ενώ στην περιοχή βρίσκονται ήδη τουλάχιστον επτά ακόμη πολεμικά πλοία, ένα πυρηνικό υποβρύχιο και μαχητικά F-35.

Οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή μέχρι στιγμής έχουν επικεντρωθεί σε επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών, παρότι η συγκεντρωμένη ισχύς πυρός ξεπερνά κατά πολύ τις ανάγκες αυτών των επιχειρήσεων. Από τον Σεπτέμβριο, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 21 επιθέσεις σε φερόμενα ως πλοία διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, σκοτώνοντας τουλάχιστον 83 ανθρώπους.

Οργανώσεις δικαιωμάτων καταγγέλλουν τις επιθέσεις ως παράνομες εξωδικαστικές εκτελέσεις πολιτών, ενώ ορισμένοι σύμμαχοι των ΗΠΑ εκφράζουν αυξανόμενους φόβους ότι η Ουάσινγκτον μπορεί να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.



Τον Αύγουστο, οι ΗΠΑ διπλασίασαν την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του Μαδούρο, στα 50 εκατομμύρια δολάρια.

Ανταρτοπόλεμος



Ο αμερικανικός στρατός υπερτερεί συντριπτικά του βενεζουελάνικου, ο οποίος έχει αποδυναμωθεί από την έλλειψη εκπαίδευσης, τους χαμηλούς μισθούς και τον εξοπλισμό που διαρκώς φθείρεται. Σύμφωνα με προηγούμενα ρεπορτάζ του Reuters, ορισμένοι διοικητές μονάδων έχουν αναγκαστεί να διαπραγματευτούν με τοπικούς παραγωγούς τροφίμων για να ταΐσουν τους στρατιώτες τους, επειδή οι κρατικές προμήθειες δεν επαρκούν.

Αυτή η πραγματικότητα έχει οδηγήσει την κυβέρνηση Μαδούρο να εξετάζει εναλλακτικές στρατηγικές για το ενδεχόμενο αμερικανικής εισβολής - συμπεριλαμβανομένης και μιας ενδεχόμενης ανταπόκρισης τύπου ανταρτοπόλεμου, την οποία η κυβέρνηση αποκαλεί «παρατεταμένη αντίσταση» και έχει αναφέρει σε εκπομπές της κρατικής τηλεόρασης.

Αυτή η προσέγγιση θα περιελάμβανε μικρές στρατιωτικές μονάδες σε περισσότερα από 280 σημεία, που θα προχωρούσαν σε δολιοφθορές και άλλες τακτικές ανταρτοπόλεμου, σύμφωνα με πηγές και παλαιότερα έγγραφα σχεδιασμού που επικαλείται το Reuters.