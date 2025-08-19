Reuters: Πιθανόν στην Ουγγαρία η συνάντηση Πούτιν, Ζελένσκι - Ο Μακρόν θέλει Γενεύη

Καθοριστική όσον αφορά τις εξελίξεις με τον πόλεμο στον Ουκρανία, ήταν η χθεσινή σύνοδος που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποδέχεται τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και σημαίνοντες Ευρωπαίους ηγέτες.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε στον Ζελένσκι ισχυρές αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Παρά την αισιοδοξία από το θετικό κλίμα στις συνομιλίες, η κατάπαυση του πυρός δεν τέθηκε επί τάπητος, με τη Ρωσία να παραμένει ανυποχώρητη στους όρους που έχει θέσει περί ανταλλαγής εδαφών και του «απαγορευτικού» στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Μάλιστα, όπως αναφέρει σε δημοσίευμα του το Reuters, «στα σκαριά» πλέον είναι μία συνάντηση μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ φαίνεται πως στο περιθώριο των χθεσινών συνομιλιών, εμφανίστηκε η Ουγγαρία ως πιθανός τόπος διεξαγωγής του κρίσιμου τετ α τετ.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μέσα στις ερχόμενες δυο εβδομάδες, όπως ανέφερε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Η Ουκρανία συμφώνησε να αγοράσει αμυντικά συστήματα αξίας 90 δισ. δολαρίων

Παράλληλα, η δέσμευση του Τραμπ να διασφαλίσει την ουκρανική ασφάλεια, που αναμένεται να καταλήξει σε επίσημα έγγραφα μέσα στις επόμενες 10 ημέρες, συνοδεύτηκε από την υπόσχεση της Ουκρανίας να αγοράσει αμυντικά συστήματα αξίας 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Την ίδια ώρα, αναλυτές εκτιμούν ότι, ακόμα και αν προχωρήσει η συνάντηση στην Ουγγαρία, ο Πούτιν ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τη ρωσική στρατιωτική ισχύ για να εξασφαλίσει υποχωρήσεις εκ μέρους του Κιέβου. Μέχρι στιγμής, η Ρωσία δεν έχει αναγνωρίσει καμία έκπτωση, παρά μόνο τη διατήρηση του status quo.

Ο Μακρόν προτείνει Γενεύη

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, από την πλευρά του, προτείνει οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν σε μια «ουδέτερη χώρα» όπως η Ελβετία, προσθέτοντας ότι ο ίδιος «πιέζει για τη Γενεύη».

Σε δηλώσεις του στον γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα LCI ο πρόεδρος της Γαλλίας είπε πως θα ήθελε να δει και τους Ευρωπαίους ηγέτες στο τραπέζι, στο πλαίσιο μίας συνόδου κορυφής μεταξύ Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο κ. Μακρόν επιβεβαίωσε ότι εντός της ημέρας θα ξεκινήσουν οι διαβουλεύσεις σχετικά με για τη σύνταξη πρότασης για εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία. «Θα συγκαλέσουμε τον συνασπισμό των προθύμων με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ» είπε, προσθέτοντας πως παράλληλα θα υπάρξουν διεργασίες με τους Αμερικανούς «για να δούμε ποιος είναι έτοιμος να κάνει τι».

«Η Ουκρανία θα κάνει τις παραχωρήσεις που θεωρεί δίκαιες. Η ειρήνη δεν μπορεί να σημάνει συνθηκολόγηση, αυτό θα ήταν τραγικό για την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους» τόνισε.