Reuters: Σχεδόν το 60% των Αμερικάνων λέει «ναι» σε παλαιστινιακό κράτος - «Υπερβολικό το Ισραήλ»

Οι περισσότεροι Αμερικανοί --συμπεριλαμβανομένων του 80% των Δημοκρατικών και του 41% των Ρεπουμπλικάνων-- πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναγνωρίσουν παλαιστινιακή κρατική υπόσταση, ένδειξη ότι η αντίθεση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε κάτι τέτοιο δεν συμβαδίζει με την κοινή γνώμη.

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση του πρακτορείου ειδήσεων Reuters σε συνεργασία με την Ipsos, που διήρκεσε έξι ημέρες και ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, το 59% των ερωτηθέντων στηρίζει την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τις ΗΠΑ, ενώ το 33% είναι αντίθετο. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν έχουν ξεκάθαρη άποψη ή δεν απάντησαν καθόλου.

Περίπου οι μισοί από τους Ρεπουμπλικάνους (το 53%) υποστήριξε πως είναι αντίθετοι σε μια τέτοια κίνηση, ενώ το 41% της ίδιας πολιτικής μερίδας δήλωσε ότι θα στηρίξει την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τις ΗΠΑ.

Όλα αυτά την ίδια ώρα που ένας αυξανόμενος αριθμός οικονομικών κολοσσών, μεταξύ των οποίων η Βρετανία, ο Καναδάς, η Γαλλία και η Αυστραλία, χώρες που αποτελούν συμμάχους των ΗΠΑ, έχουν αναγνωρίζει επίσημα παλαιστινιακό κράτος, προκαλώντας την καταδίκη από την πλευρά του Ισραήλ, του οποίου η ίδρυση το 1948 οδήγησε στον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων και σε δεκαετίες συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί από τον Οκτώβριο του 2023 έχουν ισοπεδώσει μεγάλα τμήματα της Λωρίδας της Γάζας με ένα μεγάλο ποσοστό που άγγιξε το 60% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι η απάντηση του Ισραήλ στη Γάζα είναι υπερβολική, συγκριτικά με το 32% που διαφώνησε. Από την δημοσκόπηση επισημαίνεται η σύνδεση της ερώτησης με τις πολιτικές επιλογές του Τραμπ, από την ώρα που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, που σε μεγάλο βαθμό έχει στηρίξει το Ισραήλ στον πόλεμο.

Τα εύσημα στον Τραμπ και ο προβληματισμός στην εξωτερική πολιτική

Η δημοσκόπηση έδωσε ενδείξεις ότι η αμερικανική κοινή γνώμη είναι έτοιμη να δώσει τα εύσημα στον Τραμπ, εάν λειτουργήσει το σχέδιό του για εκεχειρία στην περιοχή με το 51% όσων συμμετείχαν να συμφώνησε με τη δήλωση ότι ο Τραμπ «αξίζει σημαντικά εύσημα», εάν οι ειρηνευτικές του προσπάθειες συμβάλλουν σε μια μόνιμη ειρήνη στην περιοχή, συγκριτικά με το 42% που διαφώνησε.

Ενώ μόνο ένας στους 20 Δημοκρατικούς εγκρίνουν τη συνολική επίδοση του Τραμπ ως προέδρου, ένας στους 4 δήλωσε ότι θα πρέπει να λάβει σημαντικά εύσημα, εάν διατηρηθεί η ειρήνη. Η επιτυχία σε αυτό το μέτωπο κάθε άλλο παρά βέβαιη φαίνεται. Έκρηξη βίας το σαββατοκύριακο απείλησε να εκτροχιάσει την μίας εβδομάδας εκεχειρία και Αμερικανοί διπλωμάτες επέτειναν την πίεση στο Ισραήλ και τη Χαμάς για να επαναφέρει στη σωστή τροχιά το σχέδιο του Τραμπ. Βασικά ζητήματα που αφορούν τον αφοπλισμό της Χαμάς, την περαιτέρω αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων και τη μελλοντική διακυβέρνηση του παλαιστινιακού θύλακα δεν έχουν λυθεί ακόμα.

Το ποσοστό επιδοκιμασίας του Τραμπ σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική φαίνεται να είναι σε μια μέτρια ανοδική πορεία, αυξανόμενο στο 38% στην τελευταία δημοσκόπηση του πρακτορείου ειδήσεων, συγκριτικά με 33% σε δημοσκόπηση που έγινε νωρίτερα αυτόν τον μήνα μόλις πριν από τη συμφωνία εκεχειρίας. Το τελευταίο ποσοστό ήταν το υψηλότερο για τον Τραμπ από τον Ιούλιο.

Η δημοσκόπηση έγινε διαδικτυακά και οι συμμετέχοντες υπολογίστηκαν σε 4.385 ανθρώπους σε όλη τη χώρα ενώ το περιθώριο στατιστικού λάθους αγγίζει τις 2 ποσοστιαίες μονάδες.