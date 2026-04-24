Reuters: Στο Ισλαμαμπάντ ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αραγτσί για συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί αναμένεται να φτάσει απόψε (24/4) στο Ισλαμαμπάντ, συνοδευόμενος από μικρή αντιπροσωπεία, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή του Πακιστάν που μίλησε στο Reuters.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν ειρηνευτικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της επίσκεψης.

Παράλληλα, η ομάδα logistics και ασφαλείας των ΗΠΑ βρίσκεται ήδη στο Ισλαμαμπάντ για την προετοιμασία των επαφών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Αντίδραση Χεζμπολάχ - «Χωρίς νόημα η κατάπαυση πυρός»

Την ίδια ώρα, βουλευτής της Χεζμπολάχ απορρίπτει την αξία μιας νέας εκεχειρίας ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο, τονίζοντας ότι οι συνεχιζόμενες «εχθρικές ενέργειες» του Ισραήλ καθιστούν οποιαδήποτε κατάπαυση πυρός «ανούσια».

Η τοποθέτηση του Αλί Φαγιάντ είναι η πρώτη επίσημη αντίδραση της φιλοϊρανικής οργάνωσης μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τριών εβδομάδων παράταση της εκεχειρίας.

Ο Φαγιάντ υπογράμμισε πως η Χεζμπολάχ διατηρεί το δικαίωμα να απαντά σε ισραηλινές επιθέσεις εναντίον λιβανικών στόχων.