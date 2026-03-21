Reuters: Τα σημάδια που δείχνουν ότι ο Τραμπ χάνει τον έλεγχο του πολέμου με το Ιράν

Στην τρίτη εβδομάδα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με μια κλιμακούμενη κρίση που, σύμφωνα με ανάλυση του πρακτορείου Reuters, περιορίζει την ελευθερία κινήσεών του σε τρία μέτωπα: ενέργεια, συμμαχίες και εσωτερική πολιτική.

Την ώρα που η αγορά «μετρά» την παράλυση των ροών στον Περσικό Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ -κομβικό πέρασμα για τις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου- η Ουάσιγκτον εμφανίζεται να δυσκολεύεται να εξασφαλίσει ευρεία διεθνή υποστήριξη για να «κρατήσει ανοικτό» το θαλάσσιο δίαυλο. Παράλληλα, σύμφωνα με το Reuters, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις προετοιμάζουν νέες μετακινήσεις χιλιάδων πεζοναυτών και ναυτών στη Μέση Ανατολή, παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε παρουσιάσει την εμπλοκή ως «σύντομη επιχείρηση».

«Στρατιωτικά κερδίσαμε» – αλλά το Ιράν πιέζει με ενέργεια και πλήγματα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέμεινε ότι η εκστρατεία εξελίσσεται «σύμφωνα με το σχέδιο», ενώ σε πρόσφατη δήλωσή του υποστήριξε ότι η μάχη «κερδήθηκε στρατιωτικά». Ωστόσο, το Reuters επισημαίνει ότι το αφήγημα αυτό συγκρούεται με την εικόνα ενός Ιράν που συνεχίζει να ασκεί πίεση μέσω της διατάραξης των εξαγωγών πετρελαίου/αερίου από τον Κόλπο και της συνέχισης πυραυλικών επιθέσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου χαρακτήρισε την επιχείρηση ως μία «αδιαμφισβήτητη στρατιωτική επιτυχία», αναφέροντας απώλειες στην ιρανική ηγεσία, πλήγματα στο ναυτικό και σημαντική υποβάθμιση του βαλλιστικού οπλοστασίου της Τεχεράνης.

Ρήγμα με συμμάχους: Άρνηση για κοινή ναυτική παρουσία

Σύμφωνα με το Reuters, στον Λευκό Οίκο υπήρξε αιφνιδιασμός από την άρνηση συμμάχων του ΝΑΤΟ και άλλων εταίρων να αποστείλουν ναυτικές δυνάμεις για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ. Ο ίδιος ο Τραμπ, σε οξείς τόνους, αποκάλεσε «δειλούς» όσους δεν ανταποκρίθηκαν.

Αναλυτές αποδίδουν την απροθυμία αυτή σε δύο παράγοντες:

στην επιφύλαξη για εμπλοκή σε μια σύγκρουση στην οποία οι σύμμαχοι θεωρούν ότι δεν είχαν ουσιαστική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων,

αλλά και στη συσσωρευμένη δυσαρέσκεια από τις επανειλημμένες επικρίσεις Τραμπ προς τις παραδοσιακές συμμαχίες των ΗΠΑ.

Διαφορές και με το Ισραήλ

Το Reuters σημειώνει ότι αρχίζουν να εμφανίζονται και τριβές με το Ισραήλ. Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν γνώριζε εκ των προτέρων για ισραηλινό πλήγμα στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars, ενώ ισραηλινές πηγές υποστήριξαν ότι υπήρξε συντονισμός με τις ΗΠΑ.

Μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι: Κλιμάκωση ή «έξοδος» χωρίς συμφωνία;

Κατά την ανάλυση, ο Τραμπ βρίσκεται μπροστά σε δύο δύσκολες επιλογές:

Κλιμάκωση της επίθεσης, με σενάρια που συζητούνται να περιλαμβάνουν ακόμη και επιχείρηση σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές του Ιράν ή εντατικοποίηση επιχειρήσεων κατά εκτοξευτών πυραύλων. Αυτό όμως, προειδοποιούν αναλυτές, αυξάνει τον κίνδυνο μιας μακρόχρονης δέσμευσης που δεν είναι δημοφιλής στην αμερικανική κοινωνία.

Δήλωση νίκης και προσπάθεια απεμπλοκής, σε μια στιγμή που οι διαπραγματεύσεις δεν φαίνεται να προχωρούν. Το ενδεχόμενο αυτό θα μπορούσε να αφήσει συμμάχους του Κόλπου αντιμέτωπους με ένα Ιράν «τραυματισμένο αλλά εχθρικό», με ικανότητα να συνεχίζει να επηρεάζει τη ναυσιπλοΐα και την ενεργειακή αγορά. Η Τεχεράνη αρνείται ότι επιδιώκει πυρηνικό όπλο.

Εσωτερικό κόστος: Βενζίνη, δυσαρέσκεια και «ρωγμές» στο MAGA

Στο εσωτερικό των ΗΠΑ, η δυναμική του πολέμου δοκιμάζει και τη σχέση του προέδρου με την εκλογική του βάση. Το Reuters αναφέρει ότι η «σιδερένια» επιρροή του στο κίνημα MAGA εμφανίζει ενδείξεις κόπωσης, με προβεβλημένες φωνές να επικρίνουν τη σύγκρουση.

Ρεπουμπλικανός στρατηγικός σύμβουλος προειδοποίησε ότι, όσο ανεβαίνει το κόστος ενέργειας, περισσότεροι ψηφοφόροι θα αναρωτιούνται «γιατί πληρώνουν ξανά ακριβή βενζίνη» και «γιατί τα Στενά του Ορμούζ καθορίζουν την καθημερινότητά τους».

«Δεν χαρτογραφήθηκαν τα σενάρια»

Δύο πηγές που επικαλείται το Reuters μιλούν για αυξανόμενη αίσθηση εντός της κυβέρνησης ότι οι συνέπειες της σύγκρουσης θα έπρεπε να είχαν αποτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια εκ των προτέρων. Αναλυτές θεωρούν ότι ο μεγαλύτερος λάθος υπολογισμός ήταν η εκτίμηση για το πώς θα αντιδρούσε το Ιράν σε μια σύγκρουση που αντιμετωπίζει ως υπαρξιακή.

Ο πρώην Αμερικανός πρέσβης Τζον Μπας σχολίασε ότι δεν αξιολογήθηκαν επαρκώς οι «παρενέργειες» ενός πολέμου που μπορεί να «ξεφύγει» από τον αρχικό σχεδιασμό.

Κρίση αφήγησης

Τέλος, το Reuters καταγράφει ότι ο Τραμπ δείχνει όλο και πιο ενοχλημένος από την αδυναμία του να επιβάλει το επικοινωνιακό πλαίσιο, επιτιθέμενος στα ΜΜΕ και κάνοντας λόγο ακόμη και για «προδοσία» σε δημοσιεύματα που θεωρεί ότι υπονομεύουν την πολεμική προσπάθεια.

Όπως σχολίασε ο Μπρετ Μπρούεν, πρώην σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής στην κυβέρνηση Ομπάμα, «δυσκολεύεται να εξηγήσει γιατί πήγε τη χώρα σε πόλεμο και τι ακολουθεί».