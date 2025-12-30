Ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς στην TV: Και μπουζούκια και κλασική μουσική - Πρόγραμμα για κάθε γούστο

Η αλλαγή του χρόνου βρίσκει τους τηλεοπτικούς σταθμούς χαλαρούς και με ένα πρόγραμμα που, ναι μεν θα διασκεδάσει τους τηλεθεατές, δεν θα κοστίσει και ακριβά γιατί είναι δύσκολοι οι καιροί. Ας δούμε αναλυτικά τι έχουν ετοιμάσει τα κανάλια για την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς και την 1η μέρα του 2026!

ANT1

Την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς στις 21.00, το «Rouk Zouk» φορά και πάλι τα γιορτινά του και η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται το νέο έτος με τους πρωταγωνιστές της σειράς «Grand Hotel» που παίζουν για την ενίσχυση του Σωματείου ΕΛΙΖΑ και των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος. «Οι Σουίτες», με τους Καλλιόπη Χάσκα, Δανάη Μιχαλάκη, Αλέξανδρο Βάρθη, Στάθη Κόικα και Μιχάλη Συριόπουλο, και «Οι Παράγκες», με τους Παναγιώτη Μπουγιούρη, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Χρήστο Σπανό, Αντιγόνη Φρυδά και Μελίνα Λεφαντζή τα δίνουν και το αποτέλεσμα είναι ξεκαρδιστικό! Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης κάνει μια εμφάνιση - έκπληξη που θα συζητηθεί.

Στις 23.00 ο Θοδωρής Φέρρης και ο Σταμάτης Γονίδης θα μας χαρίσουν μια λαϊκή μουσική βραδιά τραγουδώντας αγαπημένες επιτυχίες.

Την Πρωτοχρονιά στις 23.00 το κανάλι μεταδίδει τη συναυλία που έδωσε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στον Λυκαβηττό, τον Σεπτέμβριο του 2025. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης της ελληνικής μουσικής σκηνής ερμηνεύει όλες τις μεγάλες του επιτυχίες, που έχουν αγαπηθεί και συνοδεύσει στιγμές μιας ολόκληρης γενιάς. Μαζί του ο νεαρός ZAF και φυσικά η ξεχωριστή μπάντα του.

ΣΚΑΪ

Το κανάλι του Νέου Φαλήρου υποδέχεται το 2026 από τις 21.00 το βράδυ με ένα σπέσιαλ πρωτοχρονιάτικο επεισόδιο του «The Voice of Greece». Ο Γιώργος Καπουτζίδης καλωσορίζει τους coaches Πάνο Μουζουράκη, Χρήστο Μάστορα, Γιώργο Μαζωνάκη και, στη θέση της Έλενας Παπαρίζου, τον Κωστή Μαραβέγια και όλοι μαζί (ξανά) ζούμε την εμπειρία μιας Special Blind Audition, με φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Στη σκηνή ανεβαίνουν οι: Γρηγόρης Βαλτινός, Όλγα Βασδέκη, Λένα Δροσάκη, Βίκυ Καγιά, Φάνης Λαμπρόπουλος, Μιχάλης Μαρίνος, Δανάη Μπάρκα, Άση Μπήλιου, Δάφνη Μπόκοτα, Ευαγγελία Πλατανιώτη, Φώτης Σεργουλόπουλος, Δημοσθένης Ταμπάκος, Κώστας Τσουρός, Χρήστος Φερεντίνος και σε ένα μοναδικό ντουέτο οι Μαρία Αναστασοπούλου και Δημήτρης Πανόπουλος. Στόχος τους είναι με το τραγούδι τους να καταφέρουν να γυρίσουν τις τέσσερις καρέκλες. Και αφού υποδεχθούμε τη νέα χρονιά, απολαμβάνουμε την παρέα σε ένα μοναδικό, κοινό act!

OPEN

Η Άντζελα Δημητρίου και ο Λευτέρης Πανταζής μας υποδέχονται (21.50) στο νυχτερινό κέντρο «Αθηναία» όπου εμφανίζονται και υποδέχονται στη σκηνή φίλους, συναδέλφους, ανθρώπους με τους οποίους πορεύτηκαν μαζί, ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό τους, αλλά και νέα ταλέντα που εκείνοι ανέδειξαν. Ο Λευτέρης και η Άντζελα πιάνουν το νήμα από τις αρχές της δεκαετίας του ’70 που και οι δύο έκαναν τα πρώτα τους βήματα στο τραγούδι. Μοιράζονται άγνωστες ιστορίες και περιστατικά από εκείνα τα πρώτα χρόνια, από την πρώτη τους γνωριμία και την πρώτη τους συνεργασία.

«Συνταξιδιώτης» σ’ αυτό το βαγόνι των αναμνήσεων είναι ο θρυλικός παραγωγός Μίλτος Καρατζάς, καθοριστικός παράγοντας στη δισκογραφική πορεία και των δυο, ο οποίος διηγείται όμορφες ιστορίες από εκείνα τα χρόνια. Ο Γιώργος Γερολυμάτος με τον οποίο συνεργάστηκαν για 6 ολόκληρα χρόνια και άφησαν εποχή στη θρυλική «Φαντασία», μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο, μας περιγράφει όλα όσα έχουν ζήσει μαζί και όλοι μαζί τραγουδούν ντουέτα τους από το πρόγραμμα εκείνης της εποχής. Από την παρέα δεν θα μπορούσε να λείπει φυσικά και ο Χρήστος Μενιδιάτης, που ως μικρό παιδί παρακολουθούσε από το βάθος του μαγαζιού τον πατέρα του και τους συναδέλφους του να γράφουν ιστορία στη νυχτερινή διασκέδαση.

Τραγούδια των δύο καλλιτεχνών από το ξεκίνημά τους μέχρι και σήμερα ερμηνεύουν νεότεροι τραγουδιστές, η Μορφούλα Ιακωβίδου, η Τάνια Μπρεάζου, η Ειρήνη Παπαδοπούλου, η Χριστίνα Μηλιού, η Τραϊάνα Ανανία και ο Θάνος Λάμπρου. Στο αποκορύφωμα της βραδιάς, η Άντζελα και ο Λευτέρης υποδέχονται τον Θέμη Αδαμαντίδη και η νύχτα παίρνει φωτιά!

ΕΡΤ1

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος υποδέχονται στο «Στούντιο 4» (16.00) την Klavdia σε μια απολαυστική, αλλά και αποκαλυπτική συνέντευξη.

Στις 22.30, κάνουμε ρεβεγιόν με την εορταστική «Παρέα» και τον Γιώργο Κουβαρά που υποδέχεται τον Κώστα Μακεδόνα. Στην παρέα τους θα βρίσκονται επίσης ο Κώστας Αποστολάκης, η Ηλιάνα Γαϊτάνη, η Χριστιάννα Γαλιάτσου, η Μαρία Ηλιάκη, η Άννα Κουτσαφτίκη, η Φωτεινή Μπαξεβάνη, η Τζένη Μελιτά, ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, η Ματίνα Νικολάου, η Φρόσω Ράλλη, ο Ταξιάρχης Χάνος, η Σάννυ Χατζηαργύρη και ο Χάρης Χιώτης. Σε έκτακτη εμφάνιση, ο Γιώργος Μαργαρίτης δίνει τον δικό του τόνο στη γιορτή και αφιερώνει τραγούδια εκεί όπου χτυπά η καρδιά του απόδημου ελληνισμού. Λίγο πριν το τέλος της πρωτοχρονιάτικης εορταστικής εκπομπής ένα στιγμιότυπο ελληνικής παράδοσης από το συγκρότημα του Κώστα Μήτση.

Στις 23.55, η ΕΡΤ1 σε απευθείας σύνδεση με την πλατεία Συντάγματος, θα μεταδώσει την εορταστική εκδήλωση για την αλλαγή του χρόνου, που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων.

Ανήμερα Πρωτοχρονιά στις 09.00 στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά υποδέχονται τον καινούριο χρόνο με τον Γιώργο Νανούρη και τον Δημήτρη Μπάση.

Στις 12.10, θα απολαύσουμε την καθιερωμένη Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία του 2026 απευθείας από τη Βιέννη και από τη Χρυσή Αίθουσα του Musikverein, με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της πόλης. Στο πόντιουμ θα βρεθεί, για πρώτη φορά, ο 50χρονος Γαλλοκαναδός αρχιμουσικός Yannick Nézet-Séguin, γνωστός για την εκρηκτική του ενέργεια.

Στις 15.00, στο «Στούντιο 4», η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος κόβουν τη βασιλόπιτα μαζί με όλους τους συνεργάτες της εκπομπής. Πρώτη καλεσμένη της νέας χρονιάς η Βάνα Μπάρμπα σε μία από τις πιο εξομολογητικές της συνεντεύξεις, ενώ από το Αρχείο της ΕΡΤ κάνουμε ένα μουσικό ταξίδι στην Πρωτοχρονιά του 1986 με τους Άννα Βίσση, Νάνα Μούσχουρη, Γιώργο Χατζηνάσιο, Δήμητρα Γαλάνη, Δάκη, Αρλέτα, Ανδρέα Μικρούτσικο και Σοφία Βόσσου.

ΕΡΤ2

Αλλαγή χρόνου σε απευθείας μετάδοση από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (22.30). Το δεύτερο κανάλι μεταδίδει το πάρτι που στήνεται εκεί με οικοδεσπότης τον Ζερόμ Καλούτα. Το μουσικό έναυσμα της βραδιάς δίνει η Alexandra Sieti, μια νέα ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός που έχει ξεχωρίσει για τη χαρισματική jazzy φωνή και τη σκηνική της παρουσία. Αμέσως μετά, ο Sunshine Pedro αναλαμβάνει τα decks, για ένα μεγάλο open-air πάρτι που θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του 2026.

ΕΡΤ3

Το τρίτο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης υποδέχεται το 2026 με τη ζωντανή εκπομπή «MindZet» που στήνει ένα πρωτοχρονιάτικο live πάρτι. Το στούντιο μετατρέπεται σε μουσική σκηνή, με τους «Μουζικάνους» να κρατούν τον ρυθμό σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής που παρουσιάζουν οι: Κέλλυ Καπακτσόγλου, Τάνια Μοσχοπούλου και Ραφαήλ - Κωνσταντίνος Ραχωβίτσας.



Ανήμερα Πρωτοχρονιά στις 19.30 θα μεταδοθεί απευθείας από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης η Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης με τη διάσημη οπερέτα «Σίσσυ». Σοπράνο είναι η Katharina Ruckgaber και Τενόρος ο Peter Lodahl.

Στις 22.30 η Λένα Αρώνη υποδέχεται στο εορταστικό «Start» την Καίτη Γαρμπή και τον Διονύση Σχοινά. Oι δύο καλλιτέχνες μιλούν με ειλικρίνεια και συγκίνηση για την κοινή τους πορεία στη ζωή και στη μουσική. Αποκαλύπτουν άγνωστες ιστορίες, μοιράζονται στιγμές χαράς και δυσκολίας και φωτίζουν τη δύναμη της αγάπης που τους ενώνει εδώ και χρόνια.

Τα μεσάνυχτα της Πρωτοχρονιάς η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Δανίας συναντά τη Μεγάλη Μπάντα της Δανεζικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση της Μίχο Χαζάμα και μαζί με τους καλεσμένους τους θα σας οδηγήσουν στο φανταστικό «Babylon Hotel», όπου οι πόρτες ανοίγονται σε έναν κόσμο μουσικής από ταινίες όπως «Ο Μεγάλος Γκάτσμπι», «Μπουρλέσκ», την τηλεοπτική σειρά «Babylon Berlin» και τις όπερες «Πόργκι και Μπες» και «Μαχαγκόνι».