Ρεβεγιόν Χριστουγέννων στην Αθήνα: Sold out τα τραπέζια – Πόσο κοστίζει η γιορτινή έξοδος, τα μενού

Η Αθήνα φορά τα γιορτινά της και η εστίαση ζει ήδη στον ρυθμό των Χριστουγέννων. Τα ρεβεγιόν της Παραμονής (24 Δεκεμβρίου) αλλά και της ανήμερα (25 Δεκεμβρίου) καταγράφουν υψηλή ζήτηση, με πολλά τραπέζια να έχουν ήδη γίνει sold out αρκετές ημέρες πριν, επιβεβαιώνοντας ότι φέτος οι Αθηναίοι επέλεξαν να γιορτάσουν εκτός σπιτιού.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ξεκάθαρα θετική με την πόλη να γεμίζει φως, κόσμο και προσδοκία, ενώ τα γιορτινά μενού λειτουργούν όχι απλώς ως δείπνο, αλλά ως ολόκληρη εμπειρία.

Δεν είναι μόνο τα εστιατόρια που γεμίζουν αυτές τις ημέρες. Τα μπαρ της Αθήνας καταγράφουν επίσης αυξημένη ζήτηση, με τις κρατήσεις για τις γιορτινές βραδιές να εξαντλούνται γρήγορα και το ποτό να μετατρέπεται σε βασικό κομμάτι της χριστουγεννιάτικης εξόδου. Σε αρκετές περιπτώσεις, η μόνη επιλογή χωρίς κράτηση παραμένει το μπαρ, για όσους αποφασίσουν την έξοδο την τελευταία στιγμή.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Μαστρογιαννάκο, barista, η κίνηση δεν περιορίζεται στο φαγητό, καθώς και οι κρατήσεις για ποτό είναι πλήρεις για όλες τις γιορτινές ημέρες. Χωρίς κράτηση, όπως λέει, διαθέσιμη επιλογή παραμένει μόνο το μπαρ.

Πόσο κοστίζει το ρεβεγιόν Χριστουγέννων

Το κόστος της γιορτινής εξόδου διαμορφώνεται σε διαφορετικά επίπεδα, ανάλογα με την εμπειρία που επιλέγει κανείς:

Πιο προσιτές επιλογές festive δείπνου: από 60 έως 90 ευρώ ανά άτομο, με προκαθορισμένο μενού και γιορτινή ατμόσφαιρα.

Μεσαία κατηγορία εορταστικών μενού: 90 έως 130 ευρώ ανά άτομο, με περισσότερα πιάτα, έμφαση στις πρώτες ύλες και πιο προσεγμένη παρουσίαση.

Premium εμπειρίες Χριστουγέννων: από 150 ευρώ και άνω, με πολυπιάτα set menus, welcome drink, ζωντανή μουσική και σκηνικό που παραπέμπει σε gala dinner.

Κοινός παρονομαστής, τα περισσότερα μενού είναι αυστηρά προκαθορισμένα, με περιορισμένο αριθμό τραπεζιών, γεγονός που εξηγεί γιατί οι κρατήσεις εξαντλούνται γρήγορα.

Τι περιλαμβάνει ένα τυπικό χριστουγεννιάτικο μενού

Αν και κάθε χώρος βάζει τη δική του υπογραφή, η φιλοσοφία των μενού κινείται σε συγκεκριμένες γιορτινές «γραμμές»:

Amuse bouche ή starter με χειμωνιάτικο χαρακτήρα (βελούδινες σούπες, δημιουργικές σαλάτες, premium πρώτες ύλες).

Κυρίως πιάτα που «μυρίζουν» Χριστούγεννα: φιλέτα κρέατος, αργομαγειρεμένες συνταγές, εκλεπτυσμένες εναλλακτικές για όσους αναζητούν κάτι πιο ελαφρύ.

Επιδόρπια εμπνευσμένα από τη γιορτινή παράδοση, με σοκολάτα, κάστανο, μπαχαρικά και signature γλυκές δημιουργίες.

Σε αρκετές περιπτώσεις, welcome drink ή ποτήρι σαμπάνιας, ενώ τα ποτά συνήθως χρεώνονται επιπλέον.

Δεν πρόκειται απλώς για φαγητό, αλλά για μια τελετουργία γεύσης, σχεδιασμένη ειδικά για τη βραδιά.

«Προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο όλους τους πελάτες. Είμαστε γεμάτοι όλες τις γιορτινές ημέρες, οι κρατήσεις έχουν γίνει εδώ και καιρό», σημειώνει στην κάμερα του flash.gr εργαζόμενη σε εστιατόριο στα βόρεια προάστια της Αθήνας.

Γιατί τα ρεβεγιόν γίνονται sold out

Η αυξημένη ζήτηση δεν είναι τυχαία. Οι Αθηναίοι φαίνεται να επενδύουν περισσότερο στη στιγμή, επιλέγοντας να ζήσουν τη γιορτή χωρίς άγχος, χωρίς μαγείρεμα και με έμφαση στην εμπειρία.



Παράλληλα:

Τα τραπέζια είναι λιγότερα σε σχέση με μια απλή βραδιά.

Τα μενού σχεδιάζονται αποκλειστικά για τις γιορτές.

Η ατμόσφαιρα (μουσική, φωτισμός, διακόσμηση) παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο με το φαγητό.

Το αποτέλεσμα είναι μια ζεστή, γιορτινή εικόνα μιας πόλης που επιλέγει να βγει, να γιορτάσει και να μοιραστεί.

Το κλίμα στην αγορά

Παρά το αυξημένο κόστος, η αγορά της εστίασης εκπέμπει αισιοδοξία. Τα Χριστούγεννα του 2025 φαίνεται να λειτουργούν ως περίοδος επανασύνδεσης με τη χαρά της εξόδου, με το ρεβεγιόν να μετατρέπεται σε μικρή προσωπική ανταμοιβή στο τέλος της χρονιάς. Και όπως δείχνουν οι κρατήσεις, όποιος πρόλαβε, πρόλαβε.