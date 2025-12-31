Ρεβεγιόν στα μπλόκα: Σούβλες, τρακτέρ και ζωντανή μουσική - Εικόνες, βίντεο από τη Νίκαια

Αν και οι αγρότες της Νίκαιας δεν θα ήθελαν να αλλάξουν το χρόνο στους δρόμους, εν τούτοις το ρεβεγιόν της φετινής Πρωτοχρονιάς είναι σίγουρα πρωτότυπο. Όσοι παραμένουν στο δυναμικό μπλόκο της περιοχής της Λάρισας, επέλεξαν να γιορτάσουν το 2026 με ένα γλέντι ανάμεσα σε τρακτέρ, πανό, σούβλες και ζωντανή μουσική.

INTIME NEWS / ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Οι συμμετέχοντες, όπως φαίνεται και στο βίντεο και τις φωτογραφίες από το σημείο, είχαν φροντίσει για ζωντανή μουσική, ενώ δεν έλειπαν οι παραδοσιακές σούβλες με ψητά κρέατα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής και κοινότητας. Το γεγονός τράβηξε τα βλέμματα των περιοίκων και των διερχόμενων, προσφέροντας εικόνες που συνδύαζαν το αγροτικό στοιχείο με την παραδοσιακή ελληνική γιορτή.

Οι αγρότες τόνισαν πως η επιλογή τους να γιορτάσουν στα μπλόκα συμβολίζει την ενότητα και τη σύνδεση με τον τόπο τους, παρά τις δύσκολες συνθήκες που βιώνει ο αγροτικός κόσμος. Η εικόνα των τρακτέρ δίπλα στις σούβλες, η ζωντανή μουσική και η χαρά των συμμετεχόντων κάνουν το ρεβεγιόν της Νίκαιας μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της φετινής Πρωτοχρονιάς στην Ελλάδα.

Δείτε το βίντεο:

Η φετινή Πρωτοχρονιά δεν θυμίζει σε τίποτα προηγούμενες χρονιές για τους αγρότες. Η κυβέρνηση, βλέποντας το αδιέξοδο να παρατείνεται, βγάζει από το συρτάρι το «Plan B», μετατοπίζοντας τη στρατηγική της από τον διάλογο στις κυρώσεις.

Μάλγαρα και Μέγαρα: Η διπλή πίεση στην κυκλοφορία



Στα Μάλγαρα, την παραδοσιακή «πύλη» των κινητοποιήσεων στη Βόρεια Ελλάδα, οι αγρότες αποφάσισαν να κρατήσουν τη διέλευση των οχημάτων ελεύθερη ως κίνηση καλής θέλησης για τους εκδρομείς, προειδοποιώντας όμως ότι αυτή είναι η «ηρεμία πριν την καταιγίδα». Την ίδια στιγμή, στα Μέγαρα, τα τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα στην εθνική οδό, με τους παραγωγούς να ζυγίζουν τις επόμενες κινήσεις τους ενόψει της κρίσιμης πανελλαδικής σύσκεψης της Κυριακής (04/01).

Το κυβερνητικό «Plan B»: Πρόστιμα και αφαίρεση πινακίδων



Η ανοχή του Μεγάρου Μαξίμου φαίνεται πως εξαντλείται. Σύμφωνα με πληροφορίες του Flash.gr, η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα αυστηρό πλαίσιο διοικητικών κυρώσεων που θα ενεργοποιηθεί αμέσως μετά τα Θεοφάνεια, αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση. Το σχέδιο περιλαμβάνει:

Βαριά διοικητικά πρόστιμα στους ιδιοκτήτες τρακτέρ που παρακωλύουν συστηματικά τις συγκοινωνίες.

Αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας για όσους αρνούνται να απομακρύνουν τα οχήματά τους από κρίσιμους οδικούς άξονες.

Ταυτοποίηση μέσω ψηφιακών μέσων (κάμερες και υλικό από τα διόδια) για όσους παραβιάζουν τις μπάρες ή εμποδίζουν τη διέλευση φορτηγών στα τελωνεία.

Σκληρή γλώσσα από Χρυσοχοΐδη και Μαρινάκη



Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έστειλε σήμερα ξεκάθαρο μήνυμα: «Η κατάληψη δρόμων είναι παράνομη πράξη. Η Πολιτεία έχει τη δυνατότητα εφαρμογής του νόμου και θα το πράξει αν χρειαστεί».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να ρυμουλκήσει χιλιάδες τρακτέρ, αλλά μπορεί και οφείλει να βεβαιώσει τις παραβάσεις εκείνων που επιλέγουν την τυφλή σύγκρουση αντί του διαλόγου.

Ορόσημο η 4η Ιανουαρίου



Όλα τα βλέμματα είναι πλέον στραμμένα στα Μάλγαρα, όπου την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων. Εκεί θα κριθεί αν οι αγρότες θα επιλέξουν την ολική ρήξη με «κάθοδο» στην Αθήνα ή αν θα αποδεχθούν το κάλεσμα για διάλογο υπό τη σκιά των απειλούμενων κυρώσεων.

