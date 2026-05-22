Ρέβη - Κουρδής: «Βάφτισαν το ψάρι κρέας - Ακούστηκαν πράγματα που δεν τιμούν τον ΣΚΑΪ»

Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής -έξω από το Ειρηνοδικείο Αθηνών- μίλησαν στην κάμερα της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» για όσα βίωσαν μετά την απόφαση του ΣΚΑΪ να τους παραγκωνίσει από την παρουσίαση του «Όσο υπάρχει Ελλάδα».

«Ήταν όραμα για εμάς αυτή η εκπομπή. Μαζί με την Ευλαμπία πήγαμε να κάνουμε κάτι ξεχωριστό στο συγκεκριμένο κανάλι. Χαίρομαι για τη δύναμη της Ευλαμπίας που στην πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της, γιατί άντεξε όλο αυτό που περάσαμε μαζί» είπε ο Γιώργος Κουρδής.

«Αντέξαμε γιατί τον εργασιακό εκφοβισμό που βιώσαμε για διάστημα 2 μηνών δεν τον ευχόμαστε σε κανέναν να το υποστεί. Πηγαίναμε κάπου που κανένας δεν μας έδινε καμία σημασία. Εμείς πήγαμε σε αυτό το κανάλι γιατί θέλαμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα μας και αφήσαμε τις δουλειές μας. Βάφτισαν το ψάρι κρέας. Ακούστηκαν πράγματα που δεν τιμούν ούτε τον ΣΚΑΪ, ούτε κάποια διευθυντικά στελέχη που τοποθετήθηκαν», είπε η Ευλαμπία Ρέβη.

«Έπρεπε να είμαι αγκαλιά με το μωρό μου»

«Ευχαριστούμε τους συναδέλφους μας που είναι εδώ κοντά μας. Ήταν μια μάχη και είναι μια μάχη που από την αρχή δόθηκε για τον κλάδο μας, δεν έχει να κάνει με τα προσωπικά συμφέροντα τα δικά μου και του Γιώργου. Νομίζω ότι πήγαμε καλά. Είναι πολύ δύσκολη η δική μου θέση, να βρίσκομαι σήμερα εδώ, έπρεπε να είμαι αγκαλιά με το μωρό μου… Αυτή είναι μια μάχη για τον κλάδο, τις γυναίκες δημοσιογράφους…

Έχω λάβει μηνύματα από γυναίκες δημοσιογράφους που έχουν περάσει τα ίδια. Κανείς συνάδελφος να μη βρεθεί σε αυτή τη θέση. Δεν έχουμε τρελαθεί! Ο Γιώργος είναι 30 χρόνια στο χώρο, εγώ 16. Δεν ξυπνήσαμε μια μέρα και είπαμε, και ειδικά εγώ εγκυμονούσα, τι να κάνω σήμερα; Να πάω να πάω να ξεκινήσω μια δίκη», πρόσθεσε η Ρέβη.

«Υπήρξαν εντάσεις στην αίθουσα»

Ο Κουρδής αποκάλυψε πως υπήρξαν στιγμές που δημιουργήθηκε ένταση μέσα στη δικαστική αίθουσα, αλλά εκείνος και η Ρέβη διατηρούν την αισιοδοξία τους. «Υπήρξαν εντάξεις 2-3 φορές μέσα στην αίθουσα. Αισιόδοξοι είμαστε πάντα. Δεν χαιρόμαστε που είμαστε εδώ. Εμείς πήγαμε να προστατεύσουμε τη δουλειά μας, το όραμά μας και το όραμα ενός ακόμα. Κάποιοι άλλοι ίσως είχαν διαφορετική γνώμη στην πορεία. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να προστατεύουμε κάποιες αξίες και τη δεοντολογία, τις αρχές της δεοντολογίας.

Αυτό προσπαθήσαμε από την πρώτη στιγμή να προασπίσουμε, να προστατεύσουμε και αυτή τη μάχη δίνουμε. Η Ευλαμπία Ρέβη ήταν στην πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής της και δεχόταν πιέσεις ανυπόφορες για να δεχθεί κάποια πράγματα. Εγώ, με την πορεία που έχω στο χώρο, δεν θα μπορούσα να δεχτώ μια τέτοια υποβάθμιση και μια τέτοια βλαπτική μεταβολή. Δεν μπορούσα να δεχτώ μια τέτοια προσβολή προς μία επαγγελματία, μία γυναίκα στην πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της».